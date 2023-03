Nå er det mindre enn to måneder igjen til presidentvalget i Tyrkia. Professor ved UiO påpeker spesielt en ting som snudde valgkampen i landet.

VALG: Tyrkia forbereder seg for valget som skal avholdes 14. mai. President Recep Tayyip Erdogan er en av kandidatene i presidentvalget. Foto: UMIT BEKTAS

Opposisjonskandidat Kemal Kılıçdaroğlu, omtalt som «Tyrkias Gandhi» skal utfordre president Recep Tayyip Erdogan i presidentvalget i 14. mai.

Dette ble godtatt av den øverste valgkommisjonen (YSK) 24. mars. Vedtaket har offisielt satt valgprosessen i gang.

LEDER: Kemal Kiliçdaroglu er leder for det sekulære partiet CHP. Her er han nummer to fra høyre. Bildet ble tatt samme dag som det ble besluttet at alle seks partiene nominerte ham til presidentkandidat. Foto: ADEM ALTAN

Nå venter mange i spenning, og flere tar i bruk sosiale medier for å ytre meningene sine.

– Jeg ser frem til valgdagen som om det vil bli min siste dag på jorden, sier en Twitter-bruker.

– Nok er nok

Mange sier at presidentvalget vil bli et av de viktigste valgene i landets historie.

– Nok er nok. Denne gangen skal jeg stemme på hvem som helst som utfordrer Erdogan, sier en kvinne i en reportasje og fortsetter:

– Det kan til og med være en bøtte. Se hva slags land vi har blitt? Se på prisene. Vi sulter nesten i hjel. Landet vårt er som i ruiner etter 24 år med Erdogans styring. Nå er det nok. Han må gå.

Den andre velgeren som blir intervjuet er en eldre mann. Han sier at han skal stemme på presidenten.

– Jeg stoler på Erdogan. Det var han som bygget opp broer, flyplasser og sykehus også videre. Han hjalp til oss med alt. Kemal Kılıçdaroğlu kunne ikke gjort dette, sier han.

– Jordskjelvet endret dynamikken

Einar Wigen er professor i Tyrkia-studier ved Universitetet i Oslo.

Han sier at jordskjelvet ga tyrkerne en større følelse av at «vi er alle i dette sammen», og dette fikk Erdoğan på defensiven.

ENDRING: Einar Wigen sier jordskjelvet ga tyrkerne en større følelse av at «Vi er alle i dette sammen» Foto: Ellen Evju Jahr

– Landet var allerede i krisemodus, men jordskjelvet i februar endret dynamikken og ga opposisjonslederen Kemal Kılıçdaroğlu anledning til å fremstå som en samlende lederskikkelse med en visjon for fremtiden, sier Wigen og forsetter:

– Tidligere presidentkandidater har i større grad vært «anti-Erdoğan» uten noe budskap om hvordan fremtiden vil se ut med dem ved makten.

– Hvilke saker kommer til å bli avgjørende før valget?

– Den viktigste saken er måten Tyrkia burde styres på. Landet har hatt 20 år med den typen politikk Trump perfeksjonerte, der alle politiske feil og statens mangler tilskrives skjulte interesser, ytre krefter og alt annet enn presidenten selv, med en polarisert politikk og tabloid medielandskap. Dette har gjort det svært vanskelig å forutsi hvilken sak som vil bli viktigst i en valgkamp.

– Unge er avgjørende

Flere mener at unge velgernes stemmer kommer til å bli avgjørende for valget. En av dem er Bekir Agirdir. Han er styreleder for meningsmålingsinstituttet Konda.

– Velgerne tar avgjørelser basert på hat mot det andre partiet. Her spiller unge velgere en svært viktig rolle. De ser verden på en annerledes måte enn folk som er over 40. Derfor må vi få de 20 millioner unge velgerne til å stemme på valgdagen, sier han.

Wigen sier unge velgere ikke har erfaring med det kaotiske nittitallet i Tyrkia og er oppvokst med Erdoğan som statsminister og deretter president.

– Jeg tror yngre folk ser dette bedre enn de eldre, og jeg tror også de er mindre bekymret for svake koalisjoner enn de eldre.

Fire kandidater i valget

I tillegg til Erdoğan og Kılıçdaroğlu er det også to kandidater til i valget.

En av dem er Muharrem İnce. Han var presidentkandidat i 2018-valget som president Erdogan vant.

IGJEN: Muharrem Ince stiller igjen som presidentkandidat i Tyrkia i håp om å slå Recep Tayyip Erdogan denne gangen. Foto: AP

Den andre er Sinan Oğan som var tidligere parlamentsmedlem for Det nasjonalistiske partiet.

I loven står det at kandidatene som ikke blir utpekt av politiske partier i det tyrkiske parlamentet, må samle inn 100.000 signaturer. Fristen var 27. mars og Oğan og Ince har klart å samle nok underskrifter.

24 år med makt

Første runde går av stabelen 14. mai, og hvis ingen får over 50 prosent av stemmene, blir det en runde til 28. mai.

Kılıçdaroğlu har ledet Det republikanske folkepartiet (CHP) siden 2010. Han ble utnevnt til partileder etter at den mangeårige lederen Deniz Baykal trakk seg som følge av en skandale.

Seks tyrkiske opposisjonspartier har endelig blitt enige om å stille med Kiliçdaroglu som felles presidentkandidat.

Erdoğans parti AKP vant parlamentsvalget i november 2002, og siden det har Erdogan sittet ved makten. Han har vært president siden 2014 og har fått kritikk for autoritære tendenser. Han har også brutt med Tyrkias sekulære historie og gitt islam en viktigere rolle.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.