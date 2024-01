Dette er vinnerne

NOMINERT: Pedro Pascal er nominert for rollen sin i TV-serien «The Last of Us» Foto: Reuters/MIKE BLAKE



Saken oppdateres

Natt til mandag startet det som ofte kalles «award season». Golden Globes er årtes første store utdeling, hvor fjorårets film- og TV-suksesser blir feiret.



Den stjernefylte seremonien arrangeres av Hollywood Foreign Press Association på det ikoniske Beverly Hilton i Los Angeles.

Vant for første gang

«Barbie» og «Oppenheimer» var to av fjorårets største kinosuksesser og skapte kulturfenomenet «Barbenheimer». Filmene er forventet å gjøre det stort under nattens utdeling.



«Oppenheimer» vant allerede et par minutter inn i utdelingen da Robert Downey Jr. stakk av med prisen for beste mannlige birolle for sin tolkning av Lewis Strauss.

Prisen for beste regissør gikk til Christopher Nolan for «Oppenheimer». Dette er første gang Nolan mottar en globe.

Under takketalen bemerket han at siste gang han var på scenen var for å ta imot Heath Ledgers posthume skuespillerpris for sin rolle i Nolans film, «The Dark Night ».



Date-Night

Kameraer inne i Golden Globes-seremonien fanget et søtt øyeblikk mellom Wonka- nominerte Timothee Chalamet og kjæresten Kylie Jenner.

I klippet chatter kjendisene – begge i svart – med et smil om munnen før de deler et kyss.

Yes, chef

Jermey Allen White spiller kokken Carmen «Carmy» Berzatto i serien «The Bear» som har hatt stor suksess de siste årene. I natt stakk han av med prisen for beste mannlige TV-skuespiller – musikal eller komedieserie for «The Bear» .

Da han kom på scenen for å ta imot prisen, takket White sine kolleger i FX-serien.

Ayo Edebiri fortsatte seieren for «The Bear,» og vant for beste kvinnelige TV-skuespiller i en musikal eller komedieserier.

POPULÆR: Jermey Allen White vant beste mannlige TV-skuespiller – musikal eller komedieserie for «The Bear» . Foto: AP/Matt Dinerstein

Takket eksmannen



Netflix-serien «Beef» stakk av med to priser, begge for beste hovedrolle i en miniserie.

Ali Wong er nå den første amerikaneren med asiatisk bakgrunn som har vunnet i den kvinnelige kategorien.

– Jeg trenger virkelig å takke faren til barna mine og min beste venn, Justin, for all din kjærlighet og støtte, sa Wong da hun tok i mot prisen.



VANT: Ali Wong og Steven Yeun under den 81. årlige Golden Globe Awards. Foto: Foto: AP/Chris Pizzello

Glitret på rød løper

I forkant av nattens utdeling ankom stjernene den rød løperen i glitter og glamour.