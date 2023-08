– Dette er Trumps «Mandela moment»

ATLANTA, GEORGIA (TV 2): Natt til fredag møtte Donald Trump opp i fengsel for å melde seg. Meningene om hvordan dette ser ut for hans egen del, er delte.

Natt til fredag ble det skrevet historie da Donald Trump møtte opp i fengsel som den første amerikanske presidenten som noen sinne er tiltalt i en straffesak.

Utenfor det mye beryktede fengselet Fulton County Jail stod flere spente tilhengere - og motstandere - langs veien med et håp om å få se Trump melde seg med sine egne øyne.

At Trump nå er tiltalt «sjekket inn» i fengselet som innsatt nummer P01135809, får flere av de oppmøtte til å ville stemme på Trump enda mer i en eventuell kommende valgkamp.

– Trumps «Mandela moment»

Trump-tilhenger Rick Hern trekker paralleller mellom Nelson Mandela og Donald Trump. Han mener det Trump blir utsatt for er en ren heksejakt.

– Dette er Trumps Mandela-øyeblikk. For meg personlig får dette meg til å ville stemme på Trump enda mer, sier Hern til TV 2.

MANDELA OG TRUMP: Hern mener Trump bør sammenlignes med Mandela etter nattens hendelser. Foto: Mathias Ask / TV 2

I en perfekt verden ser Hern for seg at Trump får gå fri. Slik verden er i dag, kan det motsatte skje, spår Trump-tilhengeren.

– Jeg har lite tro på rettssystemet. Jeg tror ikke Trump noen sinne vil innrømme at han gjorde noe galt, for det gjorde han ikke, og det tror ikke jeg heller.

Selger T-skjorter

Trump og hans tilhengere ser ut til å melke alt de kan ut av nattens historiske hendelse. Nå har de valgt å bruke arrestasjonen som en del av Trumps valgkamp.

På nettsiden til Trump, som er et offisielt nettsted for å kjøpe suvenirer og klær knyttet til republikanernes og Trumps politikk, har det natt til fredag norsk tid dukket opp et helt nytt produkt.

NEVER SURRENDER: Republikanerne snur nattens hendelser om til noe positivt. Foto: Skjermdump WinRed Les mer NEVER SURRENDER: Republikanerne snur nattens hendelser om til noe positivt. Foto: Skjermdump / WinRed Les mer

For 34 dollar kan du nå nemlig få tak i det helt spesielle bildet av Trumps arrestasjon på en T-skjorte.

Senere på natten har utvalget blitt utvidet til alt fra ølboksholdere, kopper og gensere.

Hvordan salget går er ennå ikke kjent for TV 2.

– En tyrann

Brad Reed (59) er en av dem som jublet da bilkortesjen kjørte forbi ham og innover mot fengselet for å sette fra seg den tidligere presidenten.

TYRANN: Brad Reed var en av mange oppmøtte som ønsket å se Trump ankomme fengselet med ine egne øyne. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Jeg synes Trump er en tyrann, Han tapte valget, men sier likevel at valget ble stjålet. Han er en tyrann når han prøver å ødelegge et rettferdig valg, sier Reed til TV 2.

Domenic Santana har den siste tiden vært mye i vinden etter at han gjentatte ganger har dukket opp - og forstyrret - når Trump har vist seg i offentligheten. Også natt til fredag var han på plass da Trump ble satt av ved Fengselet.

STILLER OFTE OPP: Denne mannen er ofte å se når Trump er i offentligheten. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Han er en rotte som aldri burde vært president. Dette er ikke er realityshow, dette er virkeligheten, sier Santana til TV 2, kledd opp i et fengsels-kostyme utenfor Fulton County Jail.

Til tross for gleden over at Trump natt til fredag norsk til meldte seg til fengselet, tror han neppe straffen blir stor for den tidligere presidenten.

– Han slipper unna med det. Han slipper unna med alt her i livet. Det meste han kommer til å få er en fik på hånden, og det er det.

– La oss håpe han i det minste får husarrest, og at det ikke er i Det hvite hus, avslutter Santana.