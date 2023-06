– Dette er svært dramatisk for Putin

Situasjonen for Putin eskalerer minutt for minutt, under det militære opprøret som nå pågår.

Det militære opprøret som nå pågår i Russland med Wagner-sjef, Jevgenij Prigozjin i spissen, er svært dramatisk for Putin.

Det sier professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole til TV 2.



– Det er veldig dramatisk at Wagner-gruppen og de styrkene som Prigozjin er sjef for, som er både store og har vist seg å spille nøkkelrolle i kampene i Ukraina, nå gjør et militært opprør, sier Holtsmark.

– Alvorlig

Forsvarseksperten sier videre at det er både alvorlig og svært dramatisk når flere tusen tungt bevæpnede soldater, Prigozjin sier selv 25.000, begynner å bevege seg på hovedveiene i Russland, og i tillegg har tatt kontroll over militære objekter i de to russiske millionbyene Rostov-na-Donu og Voronezj.



TAR OVER: Wagner-soldater snakker her med en russisk soldat, i en gate nær det militære hovedkvarteret i byen Rostov-on-Don lørdag formiddag. Foto: Reuters

Holtsmark vil ikke spekulere i hva Putin tenker nå.

– Hittil er det Putin selv som har holdt sin hånd over Prigozjin. Det kan kanskje simpelthen skyldes at Prigozjin har en så sterk maktfaktor og kontrollerer så store styrker, at man ikke uten videre kunne kødde med ham, sier professoren.

Nøkkelrolle i Ukraina-krigen

Holtsmark påpeker at Wagner-sjefen også har spilt en nøkkelrolle i krigen i Ukraina, noe som trolig har gjort at Putin har vært avhengig av han.

– Det gjenstår å se konkret hva Putin vil gjøre nå. Han er i alle fall nødt til å gjøre noe, sier Holtsmark.



For Putin står overfor et betydelig problem.

SLÅ NED OPPRØRET: President Vladimir Putin holdt en TV-tale lørdag formiddag, der han var tydelig på at han ikke vil tillate borgerkrig i Russland. Foto: AP

– Vi står overfor et militært opprør i Russland, og det er ikke snakk om et lite kompani eller bataljon her – men en veldig stor styrke. En styrke som også er stor sett opp mot Russlands totale militære kapasitet, i alle fall i det området der, sier forsvarseksperten.

Han påpeker at dersom det er riktig at Prigozjin er inne i hovedkvarterer, på flyplassen og tilsynelatende beveger seg fritt rundt der, som tyder på at han har kontroll, da er dette svært dramatisk for Putin.

– Personlig hat

– Kan dette være starten på et kupp?

– Prigozjin selv sier at dette ikke er et kupp. Wagner-sjefen understreker tydelig at de eneste han er ute etter er å ta, er forsvarsministeren og den øverste militære ledelsen. Prigozjin er klar på at Putins administrasjon kan arbeide videre som normalt og styrkene i Ukraina skal kunne slåss videre, ingen andre skal bli berørt av dette enn den militære ledelsen.



DRAMATISK: Professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier mener situasjonen nå er både alvorlig og svært dramatisk. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Hva er Wagner-sjefen ute etter?

– Helt konkret vil man kunne tenke seg at Prigozjin vil tvinge fram en annen militær ledelse. Det virker som om han har et nærmest personlig hat mot forsvarsminister Sergej Sjojgu.



Selv om det kan skje et militært skifte i Russland, så er Holtsmark foreløpig usikker på hva det militære opprøret konkret vil føre til.

– Det fører til økt kaos internt i Russland. Men av det vi vet så sitter Putin, enn så lenge, trygt, sier Holtsmark.

– Vasser i blod til livet



Forsvarseksperten mener det neste som er spennende nå, er å se hvordan de vanlige russiske styrkene reagerer i møtet med Wagner-soldatene.

– Det blir svært spennende å se hvor lojaliteten til de vanlige russiske soldatene vil ligge i dette møtet, om den vil ligge hos deres vanlige militære ledelse eller om de vil slutte seg til opprørene.

MILLIONBYER: Wagner-grippen skal i følge lederen Prigozjin bestå av 25.000 soldater. Dermed utgjør de en reell trussel når de nå inntar russiske millionbyer. Foto: Reuters

I en TV-tale lørdag formiddag omtalte Russlands president Vladimir Putin Wagner-sjefen som en forræder, som har forledet sine soldater. Putin sa videre at russiske sikkerhetsstyrker har fått vide fullmakter til å stanse dem.

Holtsmark er tydelig i sin karakteristikk av Wagner-lederen.



– Prigozjin vasser i blod opp til livet. Han tenker på egen interesse og sitt kommersielle selskap, Wagner-gruppen, som for øvrig jo er ulovlig etter den Russiske konstitusjonen.



– Landsforræderi



Forsvarseksperten mener døren nå er fullstendig lukket for en forsoning og en avtale for at Prigozjin kan slippe unna med dette.

– Putins tale var svært klar på at dette er landsforræderi, og at Wagner-gruppen med dette har stilt seg utenfor det russiske folkefellesskapet. Det er ganske tung og stor retorikk, og jeg kan ikke forstå hvordan den samme Putin kan sette seg ned og forhandle om ytterligere ressurser til Wagner-gruppen, sier Holtsmark til TV 2.



Begynnelsen på slutten?

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, mener at det er litt for tidlig å si at dette er begynnelsen på slutten for Putin.

– Men det er åpenbart et veldig tydelig signal på hvor skjørt det russiske regimet er, sier Disen.

Generalen mener at Putin og Russland antakelig kommer til å sette inn store ressurser på å kvele dette opprøret.

FARLIG: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier at opprøret er svært farlig militært. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Uansett hvor farlig det er rent militært, så er det vel ikke veldig sannsynlig at Wagner-gruppen faktisk kan ta makten rent fysisk. Men uansett er dette et politisk signal innad i hele det russiske samfunnet, om at makthaverne ikke har den allmakten som folk antakelig har trodd og som makthaverne er avhengig av at folk tror på, sier eks-forsvarssjefen.

– Politisk livsfarlig



Han mener at for hver eneste time dette fortsetter å pågå er det politisk livsfarlig.

– Vi må regne med at Putin vil sette inn alle de ressursene som er mulig og nødvendig for å bukt med dette.

Diesen ser at det militæret opprøret også vi ha en åpenbar effekt på krigen i Ukraina.

SLAGKRAFTIGE: Wagner-gruppens tanks dundrer her inn i den russiske millionbyen Rostov-on-Don. Foto: Reuters

– Dette vil selvfølgelig ha en konsekvens for krigføringen, da dette vil ta både ressurser og oppmerksomhet bort fra krigen i Ukraina. Og det vil sånn sett gi ukrainerne en mulighet.

Starten på krigens kollaps

Holtsmark er enig med Diesen her. Han mener at dette kan være begynnelsen på en kollaps på krigen med Ukraina.

PÅ PLASS: Styrker fra den russiske regjeringen på plass i Rostov-on-Don, etter at Wagner-gruppen tok seg inn inn i byen lørdag Foto: Vasily Deryugin / AP / NTB

– Den siste som vil avslutte krigen i Ukrainia er Prigozjin, til tross for all hans retorikk om at krigen ble startet på et løgnaktig grunnlag. Han vil bare gjøre krigføringen mot Ukraina mer effektiv. Så han er absolutt ingen fredens mann, Holtsmark.

Ekspertene er klare på at de neste timene og dagene blir vesentlige.

Diesen mener Putin går en svært utfordrende tid i møte.

– Hvis jeg hadde vært Vladimir Putin, hadde jeg nå vært meget, meget bekymret, sier Diesen.