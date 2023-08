– Dette er slik som Putin gjer. Det er Gestapo-taktikk

RANSAKA: Det lokale politiet tok med seg tre datamaskiner og to private mobiltelefonar under ei ransaking av ei lokalavis i Marion, Kansas (USA). Foto: Marion County Record via AP

Marion County Record er lokalavis for knappe 2000 innbyggjarar i den vesle byen i Kansas, USA, men i helga blei dei sentrum av ei konflikt over ytringsfridom.



Etter at ein lokal restauranteigar hadde lagt inn klage på avisa, gjekk politiet drastisk til verks. Fredag ransaka dei avisa sine kontor og heimen til redaktør Eric Meyer.

Ransaka redaksjon og heim

Sju politibetente tok seg inn i kontorlokala til Marion Country Record. Dei konfiskerte fire datamaskiner, all backup og to av dei tilsette sine privattelefonar. Dei veit ikkje kor tid utstyret blir returnert.

I tillegg reiste dei heim til redaktør Meyer der dei gjekk gjennom personlege dokument.

Døydde

Meyer budde saman med si 98 år gamle mor, Joan, som plutseleg fekk sju politibetente på døra. Ifølgje Meyer blei Joan observert i fleire timar og fråteke diverse utstyr.

Joan var medeigar i avisa.



– Ho blei så opprørt over dette at ho klarte ikkje å ete, ho klarte ikkje å sove, og dagen etter døydde ho av hjarteinfarkt, forklarer Meyer.

SENTRUM AV KONFLIKT: Dei elles beskjedne kontorlokala blei sentrum av ei politiransaking i Marion, Kansas i helga. Foto: AP Photo/John Hanna

Kritikken mot det lokale politiet har ikkje latt seg vente. Meyer beskriv heile ransakinga som uforståeleg.

– Dette er den typen ting som, du veit, Vladimir Putin gjer, som diktatorar i den tredje verda gjer. Dette er Gestapo-taktikk frå andre verdskrig.

Krangel i bygda



Restauranteigaren som hadde klaga på avisa, Kari Newell, meinte at avisa har brote personvernlova ved å oppsøkje personopplysingar om sertifikatet hennar.

Redaktør Meyer meiner dette ikkje stemmer. Saka det er snakk om blei aldri publisert fordi redaksjonen var usikre på om ei ekstern kjelde hadde fått informasjonen på ulovleg vis.



Det stemmer at avisa har skrive om fyllekøyringshistorikken til Newell, men dette var i samband med eit møte i byrådsstyre. Der hadde Newell sjølv forklart om denne hendinga for 15 år sidan, og at ho hadde haldt fram med å køyre bil sjølv etter at sertifikatet hennar blei suspendert.



Brot på grunnlova

Fleire analytikarar av ytringsfridom fordømer korleis politiet i Marion handterte situasjonen og seier det er eit openbert brot på den amerikanske grunnlova, skriv nyhendebyrået AP.



– Det ser ut til at ransskakinga har brote med føderale lover, det Fyrste Grunnlovstilleg, og grunnleggjande menneskeleg sømd, seier Seth Stern som er talsperson for Freedom of the Press Foundation.

– Alle involverte burde skamme seg, fortset han.

Politiet treng eit spesifikt løyve for å gjennomføre slike ransakingar. Det hadde dei ikkje fått innvilga.

Guvernør i Kansas, Laura Kelly, seier at ransakinga er «urovekkande».

Delte meiningar

Trass utbreitt kritikk mot politiet, meiner innbyggjarar i Marion at avisa har vore med på å spreie unødvendig negative nyhende om byen og at ransakinga var på sin plass.

STØTTE TIL POLITIET: På ei av hovudgatene i Marion, Kansas blei eit skilt som støttar politiet hengt opp som respons på ransakinga. Foto: AP Photo/John Hanna

– Avisa skal, ja, rapportere nyhende, men det skal også bidra til fellesskapet. Det skal ikkje ha ein agenda om å bryte det ned og få folk til å flytte vekk, seier Jared Smith som har budd i Marion i heile sitt liv.

Politisjef i byen, Gideon Cody, meiner ransakinga var lovleg grunna eit unntak i den føderale personvernlova. Denne lova forbyr politi og andre offentlege organ i å oppsøkje information frå journalistar.

Dette var også grunngjevinga til at dei ransaka utan dei løyva dei vanlegvis treng.