Dette er reglene Trump må forholde seg til

23. august sender Fox News den første debatten mellom kandidatene til Republikanerne.



Hvis Donald Trump vil delta her, må han ifølge Politico binde seg til at han støtter den som til slutt vinner partiets nominasjonskamp.

Han må også binde seg til at han ikke vil stille opp i debatter som ikke er i regi av Republikanerne.

– Jeg tror godt han kan love dette før den første debatten, men jeg er ikke sikker på at han kommer til å holde fast på det løftet. Skulle han ikke bli nominert, vil det ikke forundre meg om han stiller som uavhengig tredje kandidat, sier USA-ekspert Eirik Løkke i Civita.

– Trump har ingen lojalitet til det republikanske partiet. Ingen! Han har kun lojalitet til seg selv, legger Løkke til.

USA-KJENNER: Eirik Løkke ser ikke for seg at Trump vil anerkjenne en annen vinner enn seg selv i Republikanernes nominasjonskamp. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen påpeker at Trump allerede har sagt at han ikke nødvendigvis vil anerkjenne vinneren, men at det avhenger av hvem vinneren blir.

– Hvis vi tenker tilbake på hva han sa sist, da Ted Cruz slo ham i Iowa, sa han at det valget var rigget, og at det enten måtte gis til ham eller gjøres om igjen. Det er ingen grunn til å tro at han ikke vil si noe lignende igjen, sier Bergesen.

Hvilke konsekvenser får tiltalen(e)?

Dette kravet betyr jo også at de andre kandidatene må binde seg til å støtte Donald Trump, dersom han vinner nominasjonen.

Trump er under flere alvorlige etterforskninger, blant annet for ulovlig innblanding i delstaten Georgia, for å ta med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus og for å hisse opp tilhengerne sine til å angripe Kongressen 6. januar 2021.

Han er også tiltalt for 34 lovbrudd i delstaten New York. Rettssaken der vil først komme opp i 2024.

– Jeg tror de andre kommer til å love dette. Selv Chris Christie, som seiler opp som en kritiker av Trump. Jeg tror ikke det blir en stor diskusjon i partiet, egentlig, selv om noen vil kanskje formulere seg på en måte som gir dem en vei ut, sier Løkke.

IKKE SIKKER PÅ TRUMP: Eirik Bergesen er ikke helt overbevist om at Trump vil vinne nominasjonskampen, selv om han leder kraftig akkurat nå. Foto: Erik Edland / TV 2

Bergesen tror også at de andre kandidatene vil anerkjenne Trump dersom han vinner.

– Jeg tror ikke de har noe annet valg. Alle kandidatene har på hver sin måte gått langt i å prøve å få med seg Trump-basen. Å skulle utfordre det ved å si at de ikke vil anerkjenne Trump, det tror jeg ikke de tør, sier Bergesen.

Flere krav



For å få en plass på scenen i den første debatten, må kandidatene få støtte fra minst én prosent i minst tre nasjonale meningsmålinger mellom 1. juli og 21. august.

I tillegg må kandidatene ha fått donasjoner fra minst 40.000 velgere, og fra minst 200 velgere i 20 delstater eller mer.

Disse kravene byr ikke på noen problemer for Trump.

I et gjennomsnitt av fem ferske målinger får den tidligere presidenten støtte fra 53,2 prosent av de som er spurt. Floridas guvernør Ron DeSantis er nummer to med 22,4 prosent og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley nummer tre med 4,4 prosent.

Mike Pence får støtte fra 3,8 prosent og Vivek Ramaswamy fra 2,6 prosent. I tillegg ser Tim Scott med sine 1,6 prosent ut til å ha en fair sjanse til å få plass i Fox News-debatten.

Tirsdag kveld ble det også offisielt at Chris Christie også stiller.

Fordel Trump

– Jo flere kandidater det blir, jo mer tjener Trump. Han har de mest dedikerte støttespillerne, den mest solide basen. Jo flere andre kandidater som kommer inn, jo nærmere er man 2016-problemet med at stemmene imot Trump fordeler seg på mange andre kandidater, sier Eirik Løkke.



I praksis gjør dette at Trump kan vinne nominasjonen uten å ha et absolutt flertall, altså minst 50 prosent av stemmene.

UTFORDRER: Florida-guvernør Ron DeSantis har fått igjennom en rekke lover som ikke nødvendigvis er populære i delstaten, men som kan gi ham støtte nasjonalt. Det kan hjelpe ham mot Trump, tror Eirik Bergesen. Foto: John Raoux

Løkke anser likevel ikke Ron DeSantis som sjanseløs.

– Ting kan endre seg veldig fort i amerikansk politikk. Vi skal ikke lenger tilbake enn til mellomvalget, da DeSantis gjorde det best på målingene, påpeker Løkke.



Bergesen vil heller ikke utelukke DeSantis.

– DeSantis har ikke kommet i gang med sin valgkamp ennå. Jeg tror det var en tabbe ham å vente dette halvåret, hvor han hadde vind i seilene, men han er en smarting og har en strategi.

Hvis det blir for mange kandidater som oppnår én prosent eller mer, holdes døren åpen for en debatt nummer to på Fox News 24. august, altså dagen etter den første debatten.

I 2016 ble det satt et tak på ti debattdeltakere hos Republikanerne. Fire år senere var sittende president Donald Trump eneste kandidat, så da ble det ikke avholdt noen debatter.