Dette er redaksjonens pris-favoritter

TV 2s utenriksavdeling reiser verden over for å dekke nyheter og begivenheter. Med verden som fagfelt og arbeidsplass er vi også alltid spente på hvem som tildeles Nobels fredspris.

Klima, krig og diplomati preger listen til utenriksredaksjonen.

Først ut med sine tanker om årets fredspriskandidat er utenrikssjef Aslaug C. Henriksen.

Tror på 97-åring

– Dette er en vanskelig øvelse hvert år, men siden vi for alvor ser konsekvensene av klimaendringene og fordi vi sårt trenger et gigantisk internasjonalt samarbeid i møte med klimautfordringene, tror jeg prisen går i den retningen, sier Henriksen.

HAR FAVORITT: Utenrikssjef Aslaug C. Henriksen (til venstre) her sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Sir David Attenborough har blitt nevnt flere ganger. Han er nå 97 år så skal det skje, bør det skje nå. Gjerne i kombinasjon med andre organisasjoner som jobber for samme sak. Klimaendringer kan føre til kamp om naturressurser, som igjen kan føre til voldelige konflikter. Å ta vare på jordkloden er viktig fredsforebyggende arbeid. Men jeg tror også prisen kan gå til Den internasjonale straffedomstolen, det blir spennende å se, sier Henriksen.



Tror krigen blir sentral

Reporter Hilde Gran, som også har dekket Ukraina-krigen, mener i likhet med mange eksperter og fagpersoner at det kan bli vanskelig å se forbi krigen i år også.

– I år holder jeg en knapp på Den internasjonale straffedomstolen, ICC, og sjefaktor Karim Ahmad Khan. 17. mars i år utstedte ICC en arrestordre på Vladimir Putin og hans barneombud, Maria Lvova-Belova, for deporteringen av flere tusen ukrainske barn fra russisk-okkuperte områder i Ukraina til Russland. Arrestordren er utlyst uten foreldelsesfrist, og stemplet med begrunnelsen krigsforbrytelse som følge av brudd på krigens folkerett og Genèvekonvensjonen.

UKRAINA: Reporter Hilde Gran og fotograf Pål Schaathun ved kjøpesenteret i Krementsjuk som ble truffet av en russisk rakett 27. juni 2022. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– At det internasjonale samfunnet går sammen og sier at det ikke finnes noe som heter straffrihet, sender et utrolig viktig signal. Ukrainske myndigheter har så langt registrert om lag 110.000 krigsforbrytelser siden Russland gikk til sin ulovlige og folkerettsstridige angrepskrig 24. februar 2022. At det nå jobbes for å få stilt de ansvarlige for en domstol, er et utrolig viktig arbeid som fortjener Nobels fredspris for 2023, sier Gran.

Viktig aktør for strafferett

Fra kontoret i Brussel holder også Elin Sørsdahl en knapp på Den internasjonale straffedomstolen.

– Etter krigen i Ukraina skal Den internasjonale straffedomstolen (ICC) pådømme krigsforbrytelser mot enkeltpersoner. Få dager etter at Russland angrep Ukraina startet anklager-kontoret, som Khan leder, etterforskning. Det samles inn data og bevis slik at for eksempel barn av drepte ukrainere skal få vite hva som skjedde med foreldrene deres. Sjefanklager Khan og domstolen har fått mye anerkjennelse for arbeidet sitt med store og vanskelige saker. Komiteen kan velge å påskjønne dette arbeidet for å vise parter i konflikt, at de vil bli holdt personlig ansvarlig for krigsforbrytelser og folkemord.

OSLO: Elin Sørsdahl på svipptur til redaksjonslokalene i Oslo både for jobb og for å markere sin egen bursdag. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

I tillegg til Ukraina-krigen løfter også Sørsdahl fram klima som et mulig tema.



– Miljø og klimaendringer er vår tids største verdensomspennende utfordring. Dette året har klimaendringene vært svært synlige, også i vår del av verden. Komiteen kan velge å hedre en enkeltperson, 97 år gamle Attenborough, som i lang tid har kjempet for naturen. FN har både et klimapanel og et naturmangfoldpanel. Klimapanelet fikk fredsprisen i 2007. Kanskje ønsker komiteen å se bredere på naturødeleggelser, som årsak til krig og konflikt. Urfolk som rammes av klimaendringer, og miljøødeleggelser kan også bli inkludert i prisen.

Heier på Attenborough

Reporter Bent Skjærstad har reist både til Ukraina og til landområder som virkelig kjenner klimaendringene på kroppen. Han mener at en pris til Sir David Attenborough vil være på sin plass.

– Det vil være en fortjent pris. Han har gjort et livslangt arbeid for å forklare og fortelle oss mer om hva som må og bør vernes, og fokusert på hvordan klimaendringer påvirker menneskene.



KHARKIV: Bent Skjærstad i Kharkiv, Ukraina og rapporterer fra Russlands invasjon. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Skjærstad legger til at demokratiforkjempere i Myanmar, et land som har vært gjennom store, voldelige endringer de siste årene fortjener å bli satt søkelys på.

– Spørs om det skjer, ettersom Aung San Suu Kyi allerede har fått fredsprisen i 1991. Men den stadig eskalerende og blodige konflikten som pågår der har kommet helt i skyggen av andre hendelser de siste årene. En Nobel-tildeling ville nok ha betydd mye for de som kjemper mot militærjuntaen, som nå styrer landet med hard hånd.

Håper på underdog

– Det er mange store navn på blokken i år i også. Verdenskjente navn og organisasjoner som ikke alltid får mye oppmerksomhet. Jeg håper prisen går til de som sliter med å bli hørt: De undertrykte kvinnene, og det er dessverre mange av dem, sier Sonja Skeistrand Sunde.

Sunde har som mange utenriksjournalister det siste året vært travel med Ukraina-krigen, men har tidligere reist mye til land i Midtøsten.



TV 2 fulgte en droneavdeling i den ukrainske hæren på oppdrag i Kharkiv fylke. En av soldatene er 19 år gamle Nikita. Mora hans flyktet fra krigen og bor i Norge. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– I Afghanistan har Taliban utslettet kvinners rettigheter. For oss kvinner som lever i frihet, er det umulig å forestille seg.



– Som journalister er vi med ujevne mellomrom i kontakt med folk i Afghanistan. Vanlige familier som tidligere klarte seg helt fint, men som nå må gå sultne til sengs. Sultne og redde for det brutale Taliban, men det er fremdeles modige stemmer som kjempe mot undertrykkingen, Sier Skeistrand.



Hun legger til at en pris til rettighetsforkjempere i dette område kan kombineres med kvinneaktivister i Iran, som også står i en farlig og modig kamp for grunnleggende rettigheter.

Til sist legger Elin Sørsdahl til at en outsider til årets fredspris kan være Oman og deres stille diplomati i nettopp Midtøsten.



– I skyggen av Kina har Oman spilt en rolle for at Iran og Saudi-Arabia har bedret forholdet. Den norske antropologen Fredrik Barth har kalt omansk kultur «høflighetens ideologi». Komiteen kan velge å hedre Oman for sin rolle, som kan føre til gjenopptakelse av den iranske atomavtalen.