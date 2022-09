Dette er Putins siste kort

På kun fem dager har ukrainske styrker gjenerobret 3000 kvadratkilometer som har vært under russisk kontroll i flere måneder, ifølge Institute for the Study of War (ISW).

Lynoffensiven kom overraskende på både eksperter og russiske styrker, ifølge Sven G.Holtsmark, professor ved Forsvarets høgskole.

ANGREP: En ukrainsk soldat ved en russisk tanks som ble vraket under et angrep i Kharkiv. Foto: AP

– Det er Ingen tvil om at det har vært stor militær fremgang for Ukraina. Måten Russerne reagerer på, også verbalt, tyder på at offensiven kom overraskende på, sier Holtsmark.

Nådd grensen til Russland

Russiske myndigheter opplyste lørdag at deres styrker trekker seg ut fra nøkkelområder i Kharkiv-regionen. De begrunnet avgjørelsen med et ønske om å styrke stillingene i Donbas.

– For å nå de uttalte målene for den spesielle militæroperasjonen for å frigjøre Donbas, er det besluttet å omgruppere de russiske troppene som er stasjonert i distriktene Balakliia og Izium,

Det sa generalmajor Igor Konashenkov, talsmann for det russiske forsvarsdepartementet.

I løpet av de siste ukene har imidlertid ukrainske myndigheter hevdet at de var i gang med en motoffensiv sør i landet.

Mens Russland har omgruppert styrkene sine har Ukraina blant annet gjenerobret grensebyen Kozacha Lopan i Kharkiv-regionen.

Ifølge ISW kontrollerer nå Ukraina hele grenseområdet til Russland i Kharkiv.

– Dette var en stor desinformasjons-operasjon, sa Taras Berezovets, talsperson for Bohun-brigaden i de ukrainske spesialstyrkene.

Men Ukrainas offensiv var ikke fri for motangrep.

BRANN: Ukrainske brannmenn slukker den store brannen som oppsto etter det som skal ha vært et russisk angrep på en kraftstasjon i Kharkiv. Foto: Kostiantyn Liberov

Øst i Ukraina, der ukrainske styrker er på offensiven og har gjenerobret store områder, ble søndag rammet av store strømbrudd.

Ukraina hevder strømbruddene har kommet etter russiske angrep på kraftstasjoner og overføring av elektrisitet. Til sammen mangler det strøm i regioner der det vanligvis bor 9 millioner mennesker.

– Det er grunn til å tro at de kommer til å fortsette å satse på å angripe Ukrainas infrastruktur, det er noe de får til. De ser ikke ut til å være så flinke til å ramme ukrainske styrker, sier Holtmark

Hvilken strategi Russland kommer til å lene seg på nå, er Holtsmark usikker på, men at vesten kommer til å bli viktig for Putin er det god grunn til å tro.

– Nøkkelen ligger hos vesten

I Ukrainas store offensiv har landets væpnede styrker brukt HIMARS-raketter og andre vestlige systemer for å angripe russiske bakkekommunikasjonslinjer i Kharkiv og Kherson.

Det skriver ISW.

– Ukraina er avhengig av vestlige våpen, og Putin vil nok prøve å stoppe disse leveransene, sier Holtsmark.

Holtsmark tror Putin kommer til å vente til kulden kommer og energikrisen i Europa blir enda verre før han bruker det mest effektive pressmiddelet han har; energikrisen.

GASSKRISEN: Sven Holtsmark, professor, institutt for forsvarsstudier og forsvarets Høgskole, mener Putin kommer til å eskalere gasstrusselen når energikrisen blir verre. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Skrur han av all gassen med en gang vil han ikke ha flere kort igjen. Det er naturlig å tro at Putin vil eskalere bruken av «gassvåpenet» når energikrisen i Europa blir enda verre.

Skeptisk til forhandlinger

Om Russland og Ukraina kan komme til enighet gjennom forhandlinger, er han derimot skeptisk til.

– Jeg forstår ikke riktig hva man skal forhandle om. Det er vanskelig for Ukraina, som har delvis av landet sitt okkupert, å forhandle om en delvis okkupasjon.

Det eneste forhandlingskortet, slik Holtsmark ser det, er eventuelt Krimhalvøyas status.

– Med mindre Ukraina blir militært slått, ser ikke jeg for meg at de kan forhandle om Donbas, eller andre okkuperte områder.