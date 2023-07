Dette er politiets fem hypoteser

Emile-forsvinningen i Frankrike forblir et stort mysterium. Politiet har startet stor nasjonal etterforskning.

Mangel på spor øker fortvilelsen og redselen for hva som kan ha skjedd med to og et halvt år gamle Emile. Ikke engang sporhunder har fått teften av toåringen.

Leteaksjonen er avsluttet, men en omfattende nasjonal etterforskning er i full gang.

– Ingenting utelukkes

Politiet jobber etter fem hypoteser, ifølge TV-kanalen BFM:

Det har skjedd en hendelig, uoppdaget ulykke

Emile har blitt kidnappet

Emile er utsatt for påkjørsel eller annen uaktsomhet som senere har blitt skjult

«Familiesporet»: Det var flere familiemedlemmer til stede hos besteforeldrene da gutten forsvant. Både voksne og barn, og politiet må få oversikt over alles bevegelser.

Emile har blitt tatt av ørn (andre rovdyr er usannsynlig, da det ville etterlatt flere spor).

Emile ble sist sett i nærheten av besteforeldrenes hage i den lille franske alpelandsbyen Haut-Vernet i 17-tiden lørdag 8. juli.

30 personer som befant seg i området lørdag er avhørt, uten at det har gitt noe vesentlig informasjon. Avhørene fortsetter fredag og ut helgen, opplyser politiet til kanalen.



– Ingenting utelukkes, sier statsadvokat Remy Avon.



– Familien har kollapset

Ordføreren i Haut-Vernet, François Balique, snakker varmt om både familien og Emile. Han kaller familien en høyst normal og sterkt sammensveiset familie som nå gjennomgår sitt livs mareritt.

– Familien har kollapset. Du kan forestille deg bestefarens skyldfølelse, sier ordføreren til BFM.

Området som Emile forsvant i ligger sør i de franske alpene. Foto: NICOLAS TUCAT

Han ber videre både velmenende mennesker og nysgjerrige turister om å holde seg borte fra alpelandsbyen.

– Innbyggere her lever med uvisshet og redsel, og ønsker ikke «ondsinnet turisme», sier han.



Flere hundre frivillige, politi, soldater og redningshunder lette intenst i en fem kilometers omkrets i fem dager, uten så mye som en eneste ledetråd. Totalt har 97 hektar blitt finkjemmet.

– Søkefasen er nå definitivt over. Nå går vi inn i en ny langvarig fase da etterforskere skal gjennomgå alt av avhør, telefonlogger og kjøretøykontroller, sier statsadvokat Remy Avon til BFM torsdag.

Blant annet må telefondata kryssjekkes med innbyggernes bevegelser, og 1500 tips i saken må sjekkes ut.

Politiet står for øvrig uten tilgang til overvåkingskameraer, da det ikke eksisterer i byen eller langs landeveiene i regionen.