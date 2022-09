Dette er planen for dronningens begravelse

VAKT: Politibetjenter står vakt utenfor Buckingham Place etter beskjeden om at dronning Elizabeth døde torsdag. Store folkemengder møtte opp for å legge ned blomster. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters / NTB

Allerede på 70-tallet startet planleggingen av begravelsen for dronning Elizabeth.

Siden har planene blitt endret i flere runder, men dronningen selv skal ha vært svært delaktig i hvordan det hele skulle være.

– Det kommer til å bli enormt. Alle disse dagene fra det som kalles d-dagen, altså dødsdagen, har vært planlagt i årevis. Hvert eneste lille punkt er lagt til rette for at dette skal bli en verdig og respektfull avskjed med dronningen, sier kongehusekspert Caroline Vagle til TV 2.

Det er ventet at dronningen skal begraves den 10 eller 12 dagen etter dødsfallet.

Hektiske dager

Hvert tidspunkt de neste dagene er planlagt. Fredag skal kong Charles tale til folket.

Han ble formelt konge i det øyeblikket dronningen døde.

– De skal ta imot den nye kongen, og det er jo en prosess det også. De neste ti dagene, fram mot begravelsen, vil ingenting fungere som normalt i Storbritannia, sier Vagle.

Fem dager etter dronningens død vil kisten hennes bli fraktet fra Buckingham Palace til Westminster Hall. Der vil kisten ligge fram til begravelsen.

Det er ventet at store folkemengder vil møte opp for å hylle dronningen under flyttingen av kisten.

Mens kisten ligger i Westminster Hall vil det være mulig for publikum å gå forbi kisten for å vise respekt.

To minutters stillhet

Prins Philip, dronningens ektemann gjennom mange år, døde i april i fjor. Begravelsen ble i stor grad preget av koronapandemien, og bildene av dronningen som satt alene i sin ektemanns begravelse ble ikonisk.

IKONISK: Dette bildet har blitt ikonisk, og er fra prins Philips begravelse 17. april 2021. På grunn av koronapandemien måtte dronningen sitte alene under seremonien. Foto: JONATHAN BRADY / AFP / NTB

Det er ventet at dronningens begravelse vil kunne holdes på normalt vis, med normalt antall deltakere.

Både medlemmer av regjeringen, tidligere statsministere og statsoverhoder fra landene i Samveldet er ventet å delta.

Under seremonien vil det bli holdt to minutters stillhet for dronningen, og dette vil bli direktesendt på TV til hele nasjonen.

DØD FAR: Også kong George VI, dronningens far, ble fraktet gjennom London i kiste etter begravelsen. Foto: PA / NTB

Begraves med Philip

Etter begravelsen vil hun fraktes gjennom London i en prosesjon før kisten fraktes til Windsor.

– Selve seremonien vil finne sted i Westminster Abby, men hun skal gravlegges i Windsor, der også prins Philip er senket ned i gulvet med flere titalls andre kongelige, sier Vagle.

Dagen for begravelsen vil være en offentlig sørgedag. Butikker, kontorer og skoler vil sannsynligvis holde stengt, mens private virksomheter selv bestemmer om de vil holde åpent eller ikke.

Andre butikker vil trolig holde åpent på samme måte som på søndager og andre helligdager.