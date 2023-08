Dette er mannen som vil utføre terror mot Sverige og Danmark

Torsdag hevet Sverige trusselnivået til nest høyeste nivå.

Säpo-sjef Charlotte von Essen sier at trusselen fra ytterliggående islamister har økt. Grensekontrollen er allerede skjerpet i Sverige.



Det er første gang siden 2016 at nivået blir hevet til 4. Nivået innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.



Ifølge Sveriges statsminister er planlagte terrorangrep blitt avverget.

Säpo-sjef Charlotte von Essen under pressekonferansen torsdag. Foto: TT / NTB

Det pågår et intensivt arbeid for å hindre angrep, sier Säpo-sjefen.

– Vi arbeider i tett samarbeid med politiet og Must og andre sikkerhetstjenester internasjonalt, sa hun på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.

Must er Sveriges militære etterretningstjeneste.

I Danmark øker ikke trusselnivået, siden danskene allerede er på trusselnivå 4. Det danske sikkerhetspolitiet PET sier at trusselsituasjonen er blitt skjerpet.



– Krigserklæring

Denne uken oppfordret terrorgruppen al-Qaida sine tilhengere og muslimer over hele verden til å hevne koranbrenningene i Sverige og Danmark i sommer.

Dette nettverket har i en årrekke hatt celler og sympatisører i Skandinavia og resten av Europa, og ledes nå av en erfaren terrorist som skal skjule seg i Iran.



I to tiår har Danmark vært et terrormål for al-Qaida, ifølge dansk TV 2. Den siste trusselen oppfattes av eksperter som en krigserklæring, melder kanalen.

PET og Forsvarets Efterretningstjeneste mener at trusselmeldingen kan inspirere både enkeltpersoner eller grupper til å planlegge og utføre voldelige angrep, skriver Ekstrabladet.

Koranbrenningene omtales av al-Qaida som et koordinert angrep utført av land som ikke lærte av Charlie Hebdo-angrepet i 2015.

I den tre sider lange erklæringen oppfordres det til drap på svenske og danske diplomater, angrep mot kongehus og ambassader. Samtlige som har deltatt i koranbrenningene må også drepes.

Muslimer i vestlige land må danne celler for å angripe de som fornærmer islam, og følge eksemplene til brødrene som gjennomførte Charlie Hebdo-angrepet og Theo Van Goghs drapsmann, heter det videre.

Skjules av Iran

Etter at Nato trakk seg ut av Afghanistan, har det vært hevdet at al-Qaida ikke lenger utgjør en terrortrussel. I 2021 var al-Qaida imidlertid større enn i 2001.

Et utstrakt etterretningssamarbeid over landegrensene gjør det nærmest umulig å planlegge større, koordinerte angrep som mot London og Madrid på 2000-tallet, sier senioranalytiker Jacob Kaarsbo i tenketanken Europa til Ekstrabladet.

Al-Qaida ledes ifølge en FN-rapport av den egyptiske borgeren Saif al-Adel, som lenge har vært sentral i ledelsen.

Allerede før Osama bin Laden ble drept, skal egypteren ha fungert som en slags stabssjef i al-Qaida.

Han er ikke formelt utpekt som leder fordi Taliban ifølge FN ikke har villet innrømme at den tidligere lederen Ayman al-Zawahiri ble drept i et amerikansk droneangrep i 2022.

Al-Qaida-lederen har i en årrekke oppholdt seg i Iran. FBI har offentliggjort et bilde av ham som skal være tatt i hovedstaden Teheran i 2012.

ETTERSØKT: Saif al-Adel er blant verdens mest ettersøkte terrorister. Foto: FBI

Det er utlovet en belønning på opptil 10 millioner dollar for opplysninger som leder til en pågripelse av ham.

Ifølge en oversikt fra Combating Terrorism Center (CTC) ved West Point, krigsskolen til den amerikanske hæren, fortsatte Saif al-Adel sine aktiviteter i al-Qaida da han kom til Iran.

I 2003 hevdet USA at Iran holdt ham fengslet, og ikke ville utlevere ham. På dette tidspunktet fungerte han som terrornettverkets sikkerhetssjef. I 2015 ble han ifølge amerikanske myndigheter løslatt fra varetekt.

Trente flykaprere

I 2011 ble Saif al-Adel utpekt til al-Qaidas militære leder.

Al-Adel var offiser i de egyptiske spesialstyrkene før han ble jihadist. Han havnet i søkelyset etter drapet på Egypts president Anwar al-Sadat i 1981, og forlot Egypt i 1988 for å kjempe mot Sovjets styrker i Afghanistan.

Han har brukt sin militære bakgrunn til å trene militante islamister i Afghanistan, Pakistan, Sudan og Somalia, og var med på å trene flere av flykaprerne som tok del i terrorangrepene mot USA 11. september 2001.