Dette er Irans beskjed til Norge og verden

KLAR TALE: Irans Oslo-ambassadør Alireza Yousefi sier Iran er klare til å svare på alle angrep - og har et klart budskap til Norge og andre land i Vesten. Her fra hans møte med kong Harald. Foto: Terje Pedersen / NTB

Helt siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, har verden fryktet at det skal utvikle seg til en regional storkrig. Den frykten er bare blitt større den siste uka, etter Irans missil- og droneangrep på Israel.

Irans Oslo-ambassadør Alireza Yousefi har et klart budskap til Norge, Vesten og USA: Stopp Israels krig i Gaza og angrep andre steder i regionen.

– Hvis dette regimet fortsetter sine brutale angrep på det palestinske folket, og fiendtlighet, provokasjoner og terrorhandlinger i hele regionen, er muligheten for mer spenning og krig ikke noe som er utenkelig, sier ambassadøren til TV 2.

Israel har varslet en militær reaksjon på Irans angrep, men det er uklart hvor stort det blir. Utenriksdepartementet har bedt nordmenn forlate Iran.

GIKK TIL ANGREP: Missilene og dronene haglet over Israel natt til søndag. Nesten alle ble skutt ned av jagerfly og luftvern. Her Israels Irone Dome i aksjon. Foto: Amir Cohen / Reuters / NTB

Klart budskap til Vesten

Yousefi sier at grensa ble nådd for Irans tålmodighet etter flere angrep på iranske mål den siste tiden – sist i Damaskus der ledende skikkelser i Irans revolusjonsgarde ble drept i et israelsk angrep på Irans konsulat.

– Hva er ditt budskap til Norge og andre land i Vesten nå?



– Vårt klare budskap er at selv om Iran ikke ønsker å skape spenning i regionen, er vi klare til å svare bestemt på alle fiendtlige handlinger fra Israel. Vi venter at vestlige land tar alle passende grep for å stanse Israels fiendtlige politikk og handlinger.

VIL IKKE SNAKKE OM FRED: Irans Oslo-ambassadør sier man ikke kan utelukke en større krig, og mener det er meningsløst å snakke om fred med Israel. Han understreker imidlertid at Iran ikke ønsker at spenningen skal øke enda mer. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Må stoppes

Yousefi gjentar flere ganger at Iran ikke ønsker at situasjonen skal eskalere. Flere eksperter har pekt på at angrepet på Israel muligens ble utført på en måte som gjorde at iranerne kunne vise styrke, uten å fremprovosere en storkrig.

Nå venter verden i spenning på hvordan Israel skal svare.

– Den nåværende og framtidige situasjonen i regionen, avhenger av Israels oppførsel og politikk, slår Oslo-ambassadøren fast.

Han gir samtidig Vesten skylden for store deler av konflikten.

– Den passive holdningen og mangelen på handling fra vestlige land overfor Israels barbariske forbrytelser i Gaza, som har ført til at mer enn 33.000 undertrykte palestinere er døde, flesteparten av dem barn og kvinner, har ført til at Israel fortsetter sine avskyelige og umenneskelige handlinger, sier Yousefi.

– Den dødelige situasjonen må stoppes, legger han til.

Advarsel til dem som støtter Israel

Da Iran gikk til angrep, fikk Israel hjelp av både vestlige land som USA og Storbritannia, men også naboland som Jordan.

Flere analytikere mener Israel ønsker å få USA og andre allierte med på angrep mot Iran også.

– Hvordan vil Iran reagere på det, og kan det føre til angrep i vestlige land?

– Iran har alltid bevist at vi ikke ønsker spenning i regionen og verden, men vi nøler ikke med å konfrontere enhver trussel fra hvem som helst, sier Yousefi.

CAPTAIN AMERICA: Blant spørsmålene mange stiller seg nå, er om USA og Joe Biden skal gå inn i krigen og støtte Israels angrep på Iran. Her en graffiti med Joe Biden som superhelt i Tel Aviv søndag. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Han understreker at Iran ser annerledes på enkelte vestlige land – som Norge.

– Mens land som USA og et par europeiske land tydelig har støttet Israels avskyelige handlinger i den onde krigen i Gaza, har andre europeiske land, som Norge, tatt en mer moderat og konstruktiv stilling for å redusere spenningen, sier Yousefi.



«Meningsløst» å snakke om fred

– Vi venter at de vestlige landene handler rasjonelt i denne sensitive situasjonen.

KLAR TIL AKSJON: Et israelsk F15-fly på en flybase under det iranske angrepet. Israel har varslet et motangrep, men det er ikke kjent hvordan det vil se ut. Foto: IDF / Reuters / NTB

Ambassadøren ber Vesten temme Israel.

– Historien vil dømme alle for deres stilling og politikk, sier Yousefi.

Uansett hva, ser et fredelig forhold mellom Iran og Israel helt utenkelig ut nå.

– Iran har ikke anerkjent det israelske regimet. Derfor er fred mellom Israel og Iran meningsløst. Hvis Israel fortsetter sine angrep mot det palestinske folket, og angriper Rafah, vil det bare intensivere og utvide spenningen i regionen, sier Oslo-ambassadøren.