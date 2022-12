– Dette er ikke en krig mellom to stater, men mellom to verdisystemer

Oleksandra Matvijtsjuk er menneskerettighetsadvokat, og har alltid kjempet mot urettferdighet med loven i hånd. Etter hennes hjemland, Ukraina, ble invadert av russerne, opplever hun for første gang at dette ikke er tilstrekkelig.

– Russerne bryr seg ikke om folkeretten. De bryr seg heller ikke om internasjonal kritikk eller fordømmelse i FN.

– Russiske tropper har begått krigsforbrytelser i flere tiår. I Tsjetsjenia, i Moldova, i Georgia, i Syria, i Mali, i Libya. De har aldri blitt straffet for dette. De tror de kan gjøre hva de vil. Forbrytelser og vold blir en del av deres kultur, så vi må bryte sirkelen, sier Matvijtsjuk i et intervju med AFP.

– FN-systemet ligger i ruiner

Hun argumenterer for at hele FN-systemet må bygges opp på nytt.

– Det internasjonale systemet for fred og sikkerhet ligger i ruiner. Det er et faktum. FN-systemet kunne ikke stoppe de russiske grusomhetene. Russland er fortsatt medlem av Sikkerhetsrådet. De bør ekskluderes for systematisk brudd på folkeretten, sier hun.

Hun mener demokrati er det Russlands president Vladimir Putin frykter mest, og at han derfor forsøker å overbevise folk om at demokrati og vestlige verdier er falske.

– Denne krigen har en tydelig verdidimensjon. Dette er ikke en krig mellom to stater, Russland og Ukraina. Dette er en krig mellom to systemer, autoritarisme og demokrati, sier Matvijtsjuk.

Matvijtsjuk er leder for den ukrainske fredsprisvinneren, Civil Liberties, og skal til Oslo for å motta Nobels Fredspris på vegne av organisasjonen 10. desember.

Civil Liberties deler Nobels Fredspris for 2022 med menneskerettsforkjemperen Ales Bjaljatski fra Belarus og den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

– Overveldende

Organisasjonen jobber med å avdekke krigsforbrytelser i Ukraina. Arbeidet er komplekst og overveldende, forteller Matvijtsjuk.

– Vi dokumenterer menneskelig smerte. Det er veldig vanskelig, og det endrer både arbeidet vårt og våre egne liv.

– Omfanget av krigsforbrytelsene vokser seg så stort at det er blitt umulig å identifisere alle historiene. Vi må jobbe for å gi folk deres navn og historie tilbake. Bare rettferdighet kan gjenopprette folks liv - gi svar på hva som skjedde med ham, eller henne - fortelle livshistoriene, og hva slags forbrytelser de måtte holde ut, sier hun.

Russerne har, spesielt siden den ydmykende exiten fra Kherson, kjørt et massivt angrep på ukrainsk infrastruktur. Store deler av landet er uten vannforsyning, strøm og annen kritisk infrastruktur. For å overleve den kalde vinteren må de kjempe.

– Gi våpen

– Når noen spør meg hvordan å stoppe forbrytelsene som skjer på okkuperte områder i Ukraina nå, kan jeg bare gi ett svar: Gi Ukraina våpen! Vi trenger luftvernsystemer og annet utstyr. Vi forbereder oss på et langt maraton, sier hun.

– Vi kommer aldri til å svikte. Vi kommer til å overleve uten strøm, uten varme, men vi vil aldri overgi oss.

Menneskerettighetsadvokaten forklarer også at en seier for Ukraina strekker seg ut over at russerne trekker seg ut av ukrainsk territorium.

– Det betyr også at Ukraina må lykkes i å utvikle og etablere sine demokratiske institusjoner, slår Matvijtsjuk fast.