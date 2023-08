Dette er Hunter Biden

Hunter Biden (53) har i årevis vært et politisk uromoment for pappa Joe Biden, som siden 2021 har vært president i USA.



Årsaken er Hunter Bidens fortid som rusavhengig og hans kontroversielle styreverv i utenlandske selskaper.

– Jeg har kjøpt crack på gatene i Washington. Jeg har vært så desperat etter alkohol at jeg ikke har klart å gå det ene kvartalet mellom leiligheten min og alkoholsjappa uten å åpne flasken, forteller Hunter Biden selv i biografien sin, «Beautiful Things».

RUSFRI: I dag sier Hunter Biden at han er rusfri. Det takker han kona Melissa for. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Republikanerne har lenge krevd at han skal etterforskes, og det ble han også da Donald Trump inntok Det hvite hus. Nå er det hans far Joe Bien som styrer USA, men det ser ikke ut til å gjøre livet enklere.

Snarere tvert imot.

Mer om det senere. La oss starte med begynnelsen:

Dødsulykken i 1972

Bare to år gammel var Hunter Biden i en tragisk bilulykke, hvor moren Neilia (30) og lillesøsteren Naomi (1) mistet livet. Hunter selv fikk et brudd i hodeskallen og alvorlig hjerneskade, mens storebror Beau ble påført flere beinbrudd.

Pappa Joe Biden - som den gang var 30 år - var i Washington, etter at han nettopp var blitt valgt inn i Senatet som den nest yngste noensinne.

De to brødrene lå fremdeles på sykehuset da Joe Biden i januar 1973 ble tatt i ed i Kongressen. Fire år senere giftet Biden seg med Jill Jacobs Stevenson, som ble guttenes stemor, og i 1981 fikk Hunter og Beau en ny lillesøster, Ashley.



Hunter Biden vokste opp, tok en jussutdannelse og giftet seg med Kathleen Buhle i 1993. Da han var ferdig utdannet i 1996, fikk han jobb i finanssektoren, hos selskapet MBNA.



Dette ble første gang Hunter Bidens valg ga pappa Joe Biden politisk juling.

PAPPAS SØNN: Joe Bidens politiske roller har alltid vært en faktor i Hunter Bidens karriere. Her ser vi Joe holde barnebarnet Beau i hånden på vei hjem fra Camp David. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

MBNA var en av de største økonomiske støttespillerne til Joe Biden. Nå ga de sønnen hans en svært godt betalt jobb, mens senator Biden samtidig jobbet for å få vedtatt en kredittkortlov som MBNA ønsket seg, ifølge CBS News. Denne kombinasjonen så ikke bra ut for Joe Biden, som politisk hadde forsøkt å selge seg inn som en som ville rydde opp i korrupsjonen i Washington.

Ble alkoholiker

Etter hvert gikk Hunter Biden videre. Først til handelsdepartementet. Så ble han politisk lobbyist i et firma han selv startet, sammen med to andre.

På denne tiden – tidlig 2000-tall – begynte Hunter Biden å drikke hardt under middager og selskaper etter arbeidstid, forteller han i biografien.

I 2006 ble han utnevnt til styret i jernbanegiganten Amtrak av president George W. Bush. Han trakk seg fra dette vervet da pappa Joe ble visepresident i 2010.

WASHINGTON, DC 19. JULI: Skatteetterforsker Joseph Ziegler vitner for Kontrollkomiteen i Representantenes hus, under en høring om Hunter Biden. To varslere fra skatteetaten hevder at etterforskningen av Hunter ikke ble gjort skikkelig. Foto: Getty Images / AFP / NTB

Mellom 2006 og 2013 var han involvert i å starte opp flere selskaper, men hans karriere som lobbyist måtte sette på pause da Joe sa ja til å bli Barack Obamas visepresident.

Den ledige tiden brukte han på alkohol. Hunter forteller i boka si at han kunne ha økter på 12–16 timer med drikking, at han fikk abstinenser og at han gikk ned 20 kilo.

– Jeg spiste omtrent ingenting annet enn det man kunne kjøpe i alkoholsjappene: Doritos og nudler.

Partnerskap med Kina

I 2013 ble Hunter Biden involvert i oppstarten av investeringsfirmaet BHR, sammen med to andre amerikanere og partnere fra Kina som hadde koblinger til kommunistpartiet.

Dette har tidligere president Donald Trump angrepet Biden-familien for ved en rekke tilfeller, til tross for at Trumps datter Ivanka selv har økonomiske koblinger til Kina.

Trump har hevdet at Hunter Biden «dro fra Kina med 1,5 milliarder dollar i et fond». En faktasjekk av New York Times viser at dette er veldig langt fra sannheten.

Hunter Biden var først i en rådgivende rolle og da han etter hvert fikk en eierandel på ti prosent, var dette angivelig ikke verdt mer enn 420.000 dollar.

BRUKTE PAPPA: Devon Archer, en av Hunter Bidens tidligere forretningspartnere, fortalte Kongressen i sommer at Hunter brukte sin fars politiske makt som døråpner. Foto: Drew Angerer / Getty Images / AFP / NTB

Det Hunter Biden kan kritiseres for, er at han sørget for et fysisk møte mellom sine kinesiske partnere og visepresident Biden. Denne tilgangen til en av USAs mektigste politikere, er trolig forklaringen på hvorfor flere selskaper han ønsket Hunter Biden i sine styrerom, mener TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

– Det er all grunn til å tro at han har fått disse internasjonale styrevervene fordi han kan snakke med faren sin, sier Bergesen.



– Det som er interessant for offentligheten her, er om det er noen politiske sider i dette. Om det han gjorde av styreverv i Kina eller Ukraina kan betegnes som lyssky politikk, og om dette har noen implikasjoner for president Biden, poengterer USA-eksperten.

Den neste skandalen ble kjent for offentligheten i 2014.

Kastet ut av Marinen

Hunter Biden meldte seg inn i reservestyrkene til Marinen, og ble kalt inn for å tjenestegjøre i mai 2013. En måned senere testet han positivt for kokain – og dermed ble han kastet ut.

«Det er flaut at mine handlinger førte til avskjedigelse», sa Biden etterpå, ifølge New York Times.

Det neste skrittet han tok, er også et skritt Trump har angrepet ham for utallige ganger.

12. mai 2014 kunne en av Ukrainas største private gassprodusenter, Burisma, fortelle i en pressemelding at Biden var tatt inn i selskapets styre.

FAMILIEKJÆR: Joe Biden har alltid fremstilt seg selv som en familiemann. Her ser vi ham sammen med kona Jill (til venstre), sønnen Beau (til høyre) og svigerdatteren Hallie under en tale som Barack Obama holdt i 2008. Etter at Beau døde av kreft, ble Hallie kjæreste med Hunter Biden. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB

Dette var samtidig som pappa Joe var ansvarlig for USAs Ukraina-politikk i sin rolle som visepresident.

Hunter Biden gikk inn i selskapets styre bare noen uker etter at britiske myndigheter hadde startet en etterforskning av Burismas grunnlegger Mykola Zlotsjevsky for hvitvasking.

I sommer vitnet Hunter Bidens tidligere kollega Devon Archer for Kongressen. Der fortalte han under ed at president Joe Biden har snakket med sønnens forretningsforbindelser i mer enn et tiår.

Han sa samtidig at Joe Biden ikke har vært involvert i sønnens business på andre måter, men at Hunter har forsøkt å «selge illusjonen om at han kunne gi selskapene tilgang» til sin mektige far.



Ett år senere, i mai 2015, døde storebror Beau av kreft, han ble bare 46 år gammel. Hunter havnet på ruskjøret igjen, med både alkohol og crack.

Han kjøpte crack fra en hjemløs, som han senere lot flytte inn hos seg. Og han kjøpte ren urin for å snike seg unna narkotester.

Ble sammen med brorens enke

Seks måneder etter at Beau gikk bort, tok ekteskapet mellom Hunter og Kathleen Buhle slutt. De var gift i 22 år og fikk tre barn sammen.

I stedet innledet Hunter Biden et forhold til Beaus enke Hallie.

MISTET BEAU: Daværende visepresident Joe Biden kysser Hallie Biden, Beaus enke, på kinnet før begravelsen til Beau i Wilmington 6. juni 2015. På bildet ser vi også Joes sønn Hunter og Beaus sønn Hunter. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

– De har min og Jills fulle støtte og vi er glade for dem. Vi er heldige med at Hunter og Hallie har funnet hverandre i sorgen, mens de får livene sine på rett kjøl igjen, kommenterte visepresident Joe Biden til Page Six.

Forholdet varte frem til 2019.

Mens Hunter og Hallie var sammen, fikk han barn med Lunden Roberts. I biografien sin skriver Hunter at han ikke kan huske dette samleiet. Biden nektet å betale barnebidrag og konflikten havnet i retten.

Konflikten ble løst, men ikke før i juni i år. Datteren er nå fire år gammel og bor i Arkansas sammen med sin mor.

Det var først etter dette, nå i sommer, som Joe Biden uttalte seg offentlig om barnebarnet.

Da New York Times skrev om henne i juli i år, hadde hun ennå ikke møtt sin berømte far eller enda mer berømte bestefar.

I 2018 tok Hunter Biden et annet valg som skulle få store konsekvenser.

12. oktober det året gikk han inn i en våpenbutikk og kjøpte et håndvåpen. For å få kjøpe våpenet, måtte han signere en erklæring om at han ikke bruker narkotika.

Det gjorde han – og dermed ble denne signaturen en løgn og en forbrytelse.

Gift etter seks dager

I april 2019 leverte Hunter Biden en laptop til reparasjon hos en butikk i Wilmington, men han kom ifølge butikkeieren John Paul Mac Isaac ikke for å hente den igjen. Isaac sjekket innholdet, som han beskriver som «alarmerende» og «pinlig».

Etter å ha kopiert harddisken, informerte han FBI om datamaskinen. Senere ga han en kopi av harddisken til personer med tilknytning til Donald Trump, nærmere bestemt til Rudy Guilianis advokat.

Hunter var kanskje for opptatt av kjærlighet, for det var på denne tiden han traff 33 år gamle Melissa Cohen.

De giftet seg bare seks dager etter at de møttes for første gang.

– Jeg forelsket meg med én gang. Og så har jeg forelsket meg mer og mer hver dag, fortalte da 49 år gamle Hunter til ABC News i 2019.

RUSFRI OG FORELSKET: Hunter Biden takker kona Melissa (til høyre) for at han er rusfri i dag. Foto: Saul Loeb / AFP / NTB

De siste årene har det vært stille fra Hunter Bidens kant, selv om navnet hans aldri har vært langt unna avisoverskriftene på grunn av Republikanernes rop om gransking.

Han hevder nå å være rusfri og gir Melissa æren for dette.

I desember 2020 avslørte Hunter selv at han faktisk var under etterforskning, ledet av statsadvokatens kontor i Delaware, og at han har vært det siden 2018.

Nå i 2023, i juni, inngikk han en tilståelsesavtale med Justisdepartementet, hvor han erklærte seg skyldig i skattebedrageri og i å ha løyet om å være rusfri da han kjøpte håndvåpenet i 2018.

I slutten av juli satte en dommer i Delaware en stopper for tilståelsesavtalen. Dommeren var ifølge New York Times bekymret for at avtalen inneholdt en for bred beskyttelse mot senere tiltaler.



Og fredag 11. august kunngjorde USAs justisminister Merrick Garland at han har utnevnt statsadvokat David Weiss fra Delaware som spesialetterforsker for å granske Hunter Biden nøye og med full autonomi, altså uten at Justisdepartementet og president Joe Biden kan forsøke å påvirke etterforskningen.

– Biden har uansett sagt at han overhodet ikke vil blande seg inn. Han har også sagt at det er helt uaktuelt å benåde ham, hvis han har gjort noe kriminelt. Hvis Biden ville stoppe dette, hadde han allerede gjort det, konstaterer Eirik Bergesen.