Dette er generalene som kan føre landet mot borgerkrig

Kampene raser i Sudan. Flyplassen er rasert, hovedstaden er snart tom for vann og sykehusene mangler blod og viktig utstyr. Bak den eksplosive konflikten står to rivaliserende generaler.

Livet i Sudans hovedstad er nå ekstremt vanskelig for sivile. Tusenvis er fanget i skuddlinjen mellom hæren og en paramilitær styrke – ledet av to rivaliserende generaler.

– Vi har ikke sovet på fire dager, sier Dallia Mohame­d Abdelmoniem (37) til AFP. Hun og familien har holdt seg innendørs siden bråket startet.

– Vi forsøker å bevare vett og forstand, sier hun og beskriver kontinuerlig bombardement.

Abdelmoniem driver en liten forretning, men i likhet med andre butikkeiere holder hun stengt.



Familen bor i nærheten av den internasjonale flyplassen i Kharthoum, og på videoopptaket kan man høre hvordan det dundrer i bakgrunnen hele tiden.

Per nå vet ingen med sikkerhet hvem som kontrollerer verken flyplassen eller presidentpalasset, skriver Reuters.

BOMBET: Satellittbilder fra Maxar Technologies viser hvordan flyplassen i Khartoum er rasert. Fly står utbrent på rullebanen. Foto: Maxar Technologies

Et forsøk på våpenhvile for å evakuere sivile og skadde, havarerte raskt. Skuddvekslinger kunne høres gjennom den sudanske hovedstaden fra tidlig onsdag morgen.

To generaler i maktkamp

Sosialantropolog og forsker Gunnar Sørbø ved Christian Michelsens institutt forklarer noe av bakgrunnen for konflikten. I hovedsak har konflikten utspring i maktkampen mellom to generaler.

Den sudanske hæren er hovedsakelig lojale til general Abdel Fattah al-Burhan, som også er den reelle statslederen i landet.

Rivalen hans er general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemedti. Han styrer den paramilitære gruppen kalt RSF (Rapid Support Forces).

Fakta om RSF * En paramilitær gruppe som ble stiftet i august 2013 og kjempet på vegne av Sudan i Darfur. * Er anklaget for flere krigsforbrytelser i Darfur, blant annet drap og voldtekt av sivile samt brenning av sivile hus. Ifølge Human Rights Watch kvalifiserer RSFs handlinger i Darfur til stempelet forbrytelser mot menneskeheten. * Har vært en støttespiller til militærjuntaen som har kuppet makten i landet, og det pågikk forhandlinger om at gruppen skulle innlemmes i den regulære hæren. * Gruppens arabiske navn kan oversettes direkte til raske støttestyrker, eller som de kalles på engelsk: Rapid Support Forces (RSF). * Gruppen ledes av general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemedti. * Gruppen har også kjempet i Libya og Jemen. * Hemedti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre. Kilde: Wikipedia, HRW.

– Denne konflikten er på en måte en arv etter 30 års diktatur. Omar al-Bashir støttet både den ordinære sudanske hæren, samt en paramilitær gruppe som het Janjawid som var dannet for å slå tilbake opprøret i Darfur i sin tid, sier Sørbø.

Sørbø forklarer at Janjawid vokste til en stor og rik styrke. Blant annet fordi de fikk midler fra EU for å kontrollere migrasjonen fra Sudan. Med tiden ble de til RSF med en styrke på om lag 100.000 soldater.

Hemedti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre.



Utpekt av al-Bashir

Begge generalene ble i sin tid utpekt av al-Bashir. Etter al-Bashir ble styrtet i et voldsomt opprør i 2019, ble al-Burhan øverste leder.

– Disse to generalene har hatt mye samarbeid i ulike regioner, men etter hvert som situasjonen i Khartoum har blitt vanskeligere økonomisk, har konfliktene og maktkampen tilspisset seg.

BOMBET: Bygninger i nærheten av flyplassen står i brann etter angrep. Foto: Maxar Technologies

Generalene har blitt erkerivaler, og en beslutning på tampen av 2022, tok landet til kokepunktet.

– Da ble det signert en rammeavtale om etablering av en sivil overgangsregjering. Som en del av avtalen skal RSF innlemmes i den regulære hæren, men de to generalene ble ikke enige om tidspunktet for dette. Vi skulle hatt en ny statsminister 11. april, men i stedet har vi fått en krigssituasjon, sier Sørbø.

RSF mente innlemmingen burde gjøres over en tiårsperiode, mens hæren ville det skulle gjennomføres innen to år.

– Nå har dette toppet seg. De provoserer hverandre. Vi vet ikke hvem som begynte stridighetene, men det er vanskelig å se hvordan det kan komme noe godt utav dette.

KRIG: Flere eksperter frykter situasjonen skal utvikle seg til en langvarig borgerkrig. Foto: AFP

Best og verst scenario

Sørbø frykter i likhet med mange andre eksperter at konflikten skal eskalere.

– I verste fall kan dette bli en langvarig borgerkrig. I Sudan finnes mange andre bevæpnede grupper enn disse to hærene. Situasjonen kan bli veldig komplisert med flere konfliktlinjer, sier Sørbø.

Gunnar M. Sørbø i CMI Foto: Magne Sandnes/CMI

USAs utenriksminister Antony Blinken har i en telefonsamtale bedt de krigførende rivalene om å inngå våpenhvile. Egypt og De forente arabiske emirater jobber også med å presentere et forslag om våpenhvile i Sudan, ifølge Reuters.

– Det beste scanarioet er at større press fra det internasjonale samfunn slik at kampene stopper, og de to hærene trekker seg tilbake til leirene sine og konsentrerer seg om å forsvare Sudan mot ytre fiender isteden for intern maktkamp, sier Sørbø.

Han mener dagens situasjon er det endelige beviset på at hæren ikke kan styre landet, og mener arven fra 30 år med diktatur går dypere enn at det finnes to hærer.

– For å bevare makten førte al-Bashir en splitt og hersk-politikk. Det politiske landskapet har vært veldig fragmentert på den sivile siden revolusjonen, sier han.

Huitfeldt: – Svært bekymret

Partene skal ha hentet inn titusenvis av styrker og plassert dem i nesten alle nabolag i hovedstaden.

Det norske utenriksdepartementet jobber med å få norske ambassadeansatte evakuert ut av hovedstaden. Natt til søndag ble den norske ambassadeboligen truffet av en rakett, og de ansatte ved ambassaden har gått i dekning.

TRUFFET: Slik så den norske ambassadeboligen i Khartoum ut etter å ha blitt truffet av en rakett. Foto: Utenriksdepartementet.

– Situasjonen er alvorlig. Vi følger dem opp på best mulig måte, men jeg er veldig bekymret for de som er i Khartoum akkurat nå, sier Huitfeldt til TV 2.

– Vi ønsker å få dem ut så fort som mulig. Vi vil ha alle i sikkerhet. Men det er for utrygt å gå ut i gaten nå. Det prøvde vi, men da kom vi i en enda verre sikkerhetssituasjon, sier Huitfeldt.

Fakta om uroen i Sudan siden 2019 * 11. april 2019: Omar al-Bashir, Sudans president gjennom 30 år, fjernes i et militærkupp. Det skjer etter flere måneder med demonstrasjoner i Sudans hovedstad Khartoum. * 25. oktober 2021: Et nytt militærkupp fører til at statsminister Abdalla Hamdok og flere andre sivile medlemmer av overgangsregjeringen som ble innsatt i 2019, blir pågrepet. Det innføres unntakstilstand, flere demonstranter blir drept av militæret, og verdenssamfunnet stanser mye bistand til Sudan. * 11. november: Den afrikanske union (AU) suspenderer Sudan som medlem. Hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan danner en ny militærjunta. * 21. november: Burhan går med på å gjeninnføre et overgangsstyre med Hamdok som statsminister. Flere sivile ledere løslates, og det innføres en plan om å holde valg i juli 2023. Hamdok går imidlertid av allerede i januar 2022. * 4. juli 2022: Burhan sier hæren trekker seg fra forhandlinger ledet av FN, slik at sivile grupper kan danne regjering. Kunngjøringen møtes med skepsis fra alle hold. * 5. desember: Sudans militære, paramilitære og mange sivile ledere undertegner en preliminær avtale om en sivil maktoverføring innen to år. Demonstranter klager over at avtalen ikke bidrar til rettferdighet for mer enn 120 prodemokratiske aktivister som ble drept i etterkant av kuppet i oktober 2021. * 13. april 2023: Spenningen stiger mellom hæren og den paramilitære gruppa RSF. Planen er at RSF skal integreres i den vanlige hæren, men når Burhans nestkommanderende Mohamed Hamdan Daglo kaller kuppet i 2021 en tabbe som har gjenopplivet restene av Bashirs regime, fører det til full krise. Undertegningen av en endelig avtale om overgang til demokrati utsettes to ganger. Hæren advarer om at Sudan er ved et farlig vendepunkt. * 15. april: Skyting og eksplosjoner bryter ut i Khartoum. RSF og hæren anklager hverandre for å ha startet kampene. RSF sier de kontrollerer flyplassen og presidentpalasset, hæren insisterer på at de fortsatt har kontroll og sitter med makten. Kamper bryter også ut i Darfur, der tre ansatte i FNs matvareprogram (WFP) blir drept. * 16. april: WFP stanser alle operasjoner i Sudan midlertidig. Minst 56 sivile og flere titalls soldater er drept, ifølge landets legeforening. Sivile ledere, Den afrikanske union (AU), FN og flere andre oppfordrer til umiddelbar våpenhvile. Hæren og RSF blir enige om å åpne en humanitær korridor i flere timer, uten at dette ser ut til å lette på skuddvekslingene i Khartoum.

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at det er registrert rundt 40 norske borgere eller personer med tilknytning til Norge i Sudan. Antallet kan imidlertid være høyere fordi det er valgfritt å registrere seg.

– Ringes ned

Minst 180 personer er drept i kampene, men det er ventet at tallet vil stige. Mange klarer ikke å ta seg fram til sykehusene.

Røde Kors og Røde Halvmåne uttaler at det er nesten umulig å nå ut til folk i hovedstaden med nødhjelp.

Lederen for Røde Halvmåne i Khartoum, Farid Aiywar, sier de blir nedringt fra diverse organisasjoner som ber dem om hjelp.

– Det kommer telefoner fra diverse organisasjoner som har folk sperret inne i Khartoum, som ber om hjelp til evakuering, sier Aiywar til Reuters.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser dessuten at flere av Khartoums ni sykehus har gått tomme for blod, utstyr til blodoverføringer og annet viktig medisinsk utstyr.

FULLE SYKEHUS: Sykehusene i Khartoum mangler det meste av utstyr og blod. Foto: AP/Ashraf Idriss

Flere sykehus skal være skadd i trefninger og minst to er stengt.

Kampene mellom RSF-militsen og den sudanske hæren brøt ut lørdag morgen. Den væpnede konflikten raser i flere områder av landet, men Khartoum er så langt hardest rammet.

Uroen kommer bare dager før sudanere skal feire Eid al-Fitr, høytiden som markerer slutten på Ramadan.

Sammenstøtene har vært spesielt harde rundt de to gruppenes hovedbaser, som ligger midt i sivile områder. Også rundt regjeringsbygg og andre strategiske bygg har kampene rast.