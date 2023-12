– Dette er for svakt

DUBAI (TV 2): Norge er i ferd med å samle land for å hindre at klimatoppmøtet blir en fiasko.

I utkastet til slutterklæring på klimatoppmøtet er ikke utfasing eller nedfasing av fossil energi nevnt. Det ønsker Norge, som har olje og gass som hovedinntektskilde.

– Nå kommer mange av oss til å jobbe gjennom kvelden med å finne et alternativ til språket i utkastet, sier Barth Eide.



TV 2 traff utenriksminister Espen Barth Eide inne i forhandlingsrommet kort tid etter at nyheten sprakk. Han understreker at kommentarene er gitt basert på en kjapp gjennomlesing av utkastet.

Utenriksministeren sier det er mye bra i utkastet, men striden står om formuleringene som gjelder utfasing av fossil energi. Norge går sammen med over 80 land inn for å fase ut olje, gass og kull, som ikke er renset for CO 2 .

– Oljelobbyen kan si seg fornøyde. Kjernedriveren til hvorfor vi er i klimakrisen adresseres ikke, sier Elise Åsnes, leder i Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.

Hun forventer at Norge sier tydelig i fra fra talestolen i kveld og går frem som et godt eksempel på hjemmebane.

– Vi trenger reelle kutt i dag.

Oljeproduserende land i organisasjonen OPEC ønsker ikke utfasing av olje og gass. To land som har blokkerer dette er Saudi Arabia og Irak.

Samtaler i gang

– Jeg er i gang med samtaler med EU, USA, Australia og land i Stillehavet for å finne en slags samlet front, sier Barth Eide.

Fristen for å bli enige om en slutterklæring fra klimatoppmøtet går ut i morgen tidlig norsk tid. Det er ikke uvanlig at disse møtene fortsetter på overtid.

Striden står om paragraf 39 i sluttdokumentet. I stedenfor utfasing nevnes reduksjon av «forbruk og produksjon av fossile brensler på en rettferdig og ordnet måte».

– Det er denne paragrafen vi ikke kan leve med.

– Men hvorfor kommer dette nå?

– Nei, altså dette er jo et slags minste felles multiplum som presidentskapet sier. Men vi må ha mer enn dette. Så sånn sett så er det vel nærmest en invitasjon til å få et alternativt språk i teksten.

– Vi får mest kraft hvis vi står sammen og med en alternativ pakke.

– Så det er det dere jobber med nå?

– Ja, dette er for svakt på det som er hovedformålet med dette møtet.

– Latterlig



En rekke norske organisasjoner er tilstede på klimatoppmøtet, også Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp.

DÅRLIG STEMNING: Et forslag til slutterklæring som ble lagt fram på COP28 skuffet både Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker og Elise Åsnes, leder i Spire. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Forslaget som ligger på bordet nå er helt latterlig. Skal verden klare å nå klimamålene må det komme inn tekst om fullstendig utfasing av fossile brensler, ikke reduksjon slik ordlyden er nå, sier Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker.

Hun sier de er avhengige av et så ambisiøst utfall som mulig for fossile brensler.

– Norge må ta ansvar og si tydelig ifra om at dette ikke er godt nok. Det hjelper ikke med ord som «rettferdig og ordnet måte» når det i realiteten ikke legger opp til noe som helst tydelig språk for utfasing av fossile brensler.