Dette er fallskjermjegerens største inspirasjon

Det er ikke mange beboere igjen i landsbyene langs fronten i Donetsk fylke.

TV 2 raser av sted på dårlige veier i en gammel pengetransport sammen med politimennene Vasilij Pipa og Rustam Lukomskyj.

Her gjelder det å bevege seg kjapt. Landsbyen Bohoyavlenka ligger om lag 10 kilometer fra byen Vuhledar, der noen av de hardeste kampene raser. Stedet er godt innenfor rekkevidden til russisk artilleri.

Vi raser forbi utbombede bygninger. Av en befolkning på 1500 mennesker, er bare drøye 200 igjen.

ØDELEGGELSER: Landsbyene langs fronten i Donetsk fylke blir jevnlig utsatt for bombing. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er i dette området TV 2 møter Sergej, en fallskjermjeger fra Ukrainas 79. fallskjermbrigade.



Han har kjempet ved fronten i Donetsk i over ett år.



– De virkelige heltene

Sergej har fri fra skyttergraven, og er i ekstra godt humør denne dagen.

Han er tøffere enn de fleste, men mener selv det er noen helt andre som er modigere enn ham.

– Du vet, de gamle konene her inspirerer meg virkelig. Hele lokalbefolkningen, egentlig. De har større baller enn oss, sier han til TV 2.

FALLSKJERMJEGER: Sergej er fra Krementsjuk midt i Ukraina. Han har tjenestegjort ved fronten i over ett år. Foto: Aage Aune / TV 2

Selv om det drønner i artilleri og annet bombardement, forsøker beboerne som fortsatt er igjen, å klare seg som best de kan.

For Sergej er det derfor de sivile som er de virkelige heltene.

– Bestemødre går her og steller hagene sine. Det kan ligge udetonerte granater der, men de er likevel ute og jobber i grønnsakshagene, sier Sergej.

KAN IKKE DRA: Ljudmila Pogrebnjaks mann er blind og har problemer med mobiliteten. Derfor har de bestemt seg for å bli værende tross bombing. Foto: Aage Aune / TV 2

– De inspirer oss og drar ingen steder uansett hvor hardt eller godt de har det.



Under samtalen høres jevnlig lyden av drønn i nærheten. Sergej beroliger med at det er ukrainsk skyts. Han forteller at det går sakte, men sikkert framover for de ukrainske styrkene.



– Vi presser på. Det går allerede framover. Litt etter litt, sier han.

Siste barn dro

Men selv om de gjenværende beboerne forsøker å klore seg fast, er de helt avhengige av hjelpen de får fra politimennene Pipa og Lukomskyj.

TV 2 har også tidligere vært med de to politimennene som både er etterforskere og redningsarbeidere, de leverer nødhjelp og driver evakuering.

Det endte i en høydramatisk dag på jobb både for politifolk og presse:

Mange av de som er igjen i områdene ved fronten, må bli fordi de har familie de ikke kan reise fra, eller fordi de er for syke eller gamle til å flykte.



Alle de unge og barnefamiliene har dratt.

– Dagen før i går, evakuerte vi ut det siste barnet fra Bohoyavlenka, forteller Pipa.



Det er viktig for dem å holde tett kontakt med beboerne for å vite hva behovene deres er. Derfor kjører de ofte rundt og snakker med folk.

PÅ PLASS: Rustam Lukomskyj er klar til å rykke ut på kort varsel dersom beboerne i deres lokalområde trenger hjelp. Foto: Aage Aune / TV 2

VERDSATT: Nathalia Vjonskovskaja setter stor pris på besøket fra politimann Vasilij Pipa. Foto: Aage Aune / TV 2

En av dem som får besøk denne dagen, er familien Vjonskovskyj.

– Guttene hjelper oss veldig mye. De er alltid interessert i å vite hva slags hjelp vi trenger, sier Nathalia Vjonskovskaya og nikker anerkjennende mot de to politimennene.



52-åringen har blitt igjen i landsbyen for å se etter sine aldrende foreldre. Tidligere i vinter forsøkte de å evakuere, men de returnerte tilbake til huset bare fem dager senere.

– Ja, det er farlig her, hva annet kan jeg si, sier Nathalia.



– Jeg sier ikke at det er trygt, eller at det er ufarlig. Men det er hjemme.

Store kontraster

Til tross for at de har vært nær ved å bli truffet av russisk bombardement flere ganger, er Nathalia en solstråle og optimist.

52-åringen setter sin ære i å holde hagen velstelt selv om frontlinjen bare er en mil unna.

Hun forteller at hun plukket jordbær sammen med en venninne dagen i forveien:

– Vi plukket jordbær, og tenkte: «Hva passer til jordbær? Jo, sjampanje! Så vi satt sammen, spiste jordbær, drakk sjampanje og tok selfier», sier Nathalia og ler.



SAVN: Nathalia Vjonskovskaja savner de andre beboerne i landsbyen, og håper krigen snart tar slutt. Foto: Aage Aune / TV 2

Men bak latteren, er det et alvor.

– Vi har lært hva som er viktig i livet nå. Det er helsen og familien. Alt annet er uviktig, sier Natalia.

– Vi føler krigen i alt. Vi vil ha fred. Jeg vil at alle skal komme hjem igjen, for jeg savner dem sånn, sier hun.