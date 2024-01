– Dette er en rettferdig krig

8. januar ankom en hardt skadet person Sheba-sykehuset like utenfor den israelske byen Tel Aviv.

«Uidentifisert, 22 år gammel mann». Slik var han merket, mens han lå sterkt bedøvet og intubert.

Men det var ikke en 22-åring som kjempet for livet ved Israels største sykehus. Det var den 35 år gamle Netflix-stjernen Idan Amedi, kjent fra suksesserien «Fauda».

KJENDIS: Amedi er kjent fra den israelske serien «Fauda». Her fra opptak i 2019. Foto: Yes TV / Benasully Productions via Reuters

Nå forteller han om harde kamper på Gazastripen, samtidig som han kommer med en bønn til israelske myndigheter.

Hardt skadet i Gaza

For nordmenn er han nok mest kjent for å spille en av hovedrollene i Netflix-serien «Fauda». Amedi spiller israelske Sagi Tzur, som er et medlem av et undercover spesialstyrketeam som kjemper mot palestinske bevæpnede menn på Vestbredden og i Gaza.

Serien er skapt av regissører og skuespillere som henter inspirasjon fra sin egen tid i det israelske militæret, IDF.

Amedi og flere kollegaer fra serien var blant reservistene som ble mobilisert da krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober.

״ה׳ ואנחנו ניקום דמם״: עידן עמדי מפקד על פיצוץ מבנה בעזה. pic.twitter.com/P9jicWY1Zv — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) November 20, 2023

– Dette er ikke en scene fra «Fauda», dette er virkeligheten, sa han i en video som ble delt på X i november.

Men kamphandlingene som vises på skjermen i Netflix-serien skulle vise seg å slå rot i virkeligheten, også for Amedi.

Den 8. januar ble Amedi truffet av granatsplinter, da han kjempet på Gazastripen med en kampteknisk enhet. Seks soldater ble drept, og flere skadet i angrepet.

Torsdag 25. januar ble han skrevet ut fra sykehuset, og møtte pressen kort tid etter.

MØTTE PRESSEN: Det var en tydelig berørt Amedi som møtte pressen like etter at han ble utskrevet fra sykehuset. Foto: Gil Cohen-Magen / AFP / NTB

– Selv om jeg ble alvorlig skadet, er ånden min sterk, sa skuespilleren med et forslått ansikt, bandasjert hånd, og en arm i slynge.

– Tror ikke Israel har gjort alt de kan

Til den oppmøtte pressen fortalte han at han nekter å la skadene definere livet hans.

– Dette er bare nok en milepæl. Jeg vil komme tilbake for å synge og opptre, og med Guds hjelp vil jeg også komme tilbake for å kjempe for landet mitt, sa Amedi, som også er artist.

Skuespilleren fikk granatsplinter i nakken og ryggraden, og brakk flere bein – deriblant fingrene.

I KAMPENS HETE: Også i serien «Fauda »opplever Amedis rollefigur (midten) krigshandlinger på nært hold. Foto: Yes TV / Benasully Productions via Reuters

Han sa også at «verden må vite sannheten om terroristene», og sa at det som skjer på Gazastripen er «rettferdig».

– Vi må fortsette å fortelle alle at dette er en rettferdig krig og at vi står overfor en fiende som dessverre ikke bare er Hamas. Vi fant tunneler og kamputstyr overalt hvor vi kom til; under hus, barns sekker, skoler – det er viktig at hele verden vet det.

IDF har lenge hevdet at Hamas opererer i hemmelige tunneler under Gaza, der de forflytter styrker, gisler, våpen og mat. TV 2 har tidligere omtalt tunnelene, som gir Hamas en unik overraskelsesfaktor i sitt forsvar av Gaza.

Etter å ha takket helsepersonellet ved Sheba-sykehuset for å ha reddet ham, kom han med en sterk oppfordring til israelske myndigheter om å sikre løslatelsen av de gjenværende gislene som Hamas holder.

BØNN TIL ISRAEL: Amedi vil at israelske myndigheter skal gjøre mer for å sikre løslatelsen til gislene som holdes av Hamas. Foto: Tyrone Siu / Reuters / NTB

– Israel har mange verktøy og typer innflytelse for å håndtere gisselspørsmålet. Jeg tror ikke de har gjort alt de kan enda, forklarte han.

Amedi sa at han sitter med en enorm skyldfølelse for å ikke kunne sørge for at alle soldatene han ledet kom hjem i live.

– Dette vil bli med meg hele livet. En dag vil jeg kunne snakke om det, sa han, før han delte en mer optimistisk tanke:



– Forhåpentligvis vil jeg være i stand til å være med i «Fauda» sesong fem, sa Amedi.



Skal filmatisere krigen i ny sesong

Det blir nemlig en femte sesong av den suksessfulle serien. Men etter at krigen brøt ut i fjor høst, må serieskaperne lage nye planer for den nye sesongen.

Avi Issacharoff er en av dem som står bak serien. Nå sier han at det blir umulig å lage en ny sesong uten å inkludere terrorangrepet mot Israel 7. oktober.

NY SESONG: Serieskaperne har bekreftet at det blir en femte sesong, og at den pågående krigen vil spille en større rolle i den nye sesongen. Foto: Yes TV / Benasully Productions via Reuters

– Noen mennesker vil være i stand til å ignorere krigen, men vi kan ikke, vi må skrive krigen inn på en eller annen måte, sa han tidligere denne måneden, ifølge Jerusalem Post.

Serien startet på Vestbredden, men flyttet senere fokus til Gaza i den tredje sesongen, og til Europa i den fjerde.

Den fjerde sesongen av Fauda ble sendt for et år siden, og det er enda ingen dato for den femte sesongen.