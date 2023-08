– Dette er en dramatisk utvikling

Merrick Garland har utnevnt en spesialetterforsker for å granske president Joe Bidens sønn Hunter.

Fredag rundt klokken 17.45 sendte Justisdepartementet i USA ut en melding til pressen om at justisminister Merrick Garland klokken 18.15 ville komme med en uttalelse.

Dette er svært uvanlig, og spekulasjonene løp løpsk i sosiale medier om hva hasteinnkallingen kunne skyldes.

Klokken 18.20 kom svaret:

– Jeg er her for å annonsere at David Weiss er utnevnt som spesialetterforsker. Jeg har i dag også informert begge kamrene i Kongressen om dette, fortalte justisminister Garland.



GRANSKES: Hunter Biden skal under lupen. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Full autonomi

Weiss har etterforsket Joe Bidens sønn, Hunter Biden, en god stund allerede. Tirsdag denne uken ba han Garland om å få status som spesialetterforsker, slik at han får full autonomi over etterforskningen.

Dette betyr at Garland ikke har rett til å blande seg inn i saken.

Garland konkluderte med at det er i offentlighetens interesse å si ja til Weiss, slik at presidentens sønn blir gjenstand for en grundig og troverdig etterforskning, noe mange hos republikanerne har bedt om i lang tid.

Kongressen ble fredag informert om utnevnelsen av Weiss.

– Som med alle spesialetterforskere i min tid, er jeg opptatt av å offentliggjøre så mye av hans rapport som mulig, lovte Garland før han sa takk for seg uten å svare på spørsmål fra fremmøtt presse.



Åpenbart ikke bra

TV 2s ekspert på amerikansk politikk, Eirik Bergesen, ser på dette som svært interessant.

– Det er en dramatisk utvikling. Det er jo sønnen til presidenten vi snakker om, sier Bergesen.



BLANDER SEG IKKE: President Joe Biden har sagt at han ikke vil blande seg inn i Justisdepartementets etterforskning av sønnen Hunter. Fredagens utnevnelse av spesialetterforsker viser at han så langt holder ord. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Det Bergesen er mest spent på, er om etterforskningen vil avdekke noe av politisk art.

– Det som er interessant for offentligheten, er om det Hunter Biden gjorde av styreverv i Kina eller Ukraina kan betegnes som lyssky politikk. Det andre er om dette har noen implikasjoner for president Biden, sier Bergesen.



Vil ikke benåde

USA-eksperten mener at det åpenbart ikke er bra at Hunter Biden har takket ja til internasjonale styreverv som han kun har fått tilbud om på grunn av etternavnet sitt.

– Det er all grunn til å tro at han har fått disse vervene fordi han «kan snakke med faren sin».

Bergesen poengterer at dette er noe som ble et tema allerede da Joe Biden var visepresident i Barack Obamas presidenttid.

– Da avfeide Biden det med at han ikke hadde slik kontakt med sønnen sin. Og Joe Biden har allerede sagt nå at han ikke vil benåde sønnen sin dersom han blir tatt for noe kriminelt, forteller Bergesen.