Dette er det tryggeste setet på flyet

FLYSKREKK?: Er du en av dem som alltid er redd for å fly? Skulle styrten være et faktum, kan det faktisk være lurt å sette seg på ett bestemt sete. Foto: Kevork Djansezian / AFP

Når du er ute og flyr, tenker du da over hvilket sete i flyet som ville ha beskyttet deg best under en styrt?

De fleste av oss setter gjerne komfort øverst når vi først skal ut og reise.

Mest mulig beinplass, en plass med utsikt, den fremste raden eller kanskje setet som er nærmest midtgangen for de mest tissetrengte?

Det kan neppe være mange som bestiller en flybillett i håp om å bli plassert midt mellom to personer på bakerste rad, skriver nettstedet The Conversation gjennom CNN i en kommentar.

TRYGGHET ELLER KOMFORT? Det mange forbinder med det verste setet av dem alle, kan faktisk være det setet som redder deg i en ulykke. Foto: Tim Chong / Reuters

Men ifølge en undersøkelse gjennomført av The Conversation, er det nettopp dette setet du bør velge dersom du vil føle deg litt ekstra trygg på flyet.

Derfor er det tryggest

Først og fremst vil det å sitte på bakerste rad gi deg rask tilgang til nødutgangen.

De på midterste rad har også en nødutgang, men på bakgrunn av at det kan lagres drivstoff ved vingene til flyet, regnes ikke disse setene som de mest sikre.

Samtidig vil det å sitte lengst fremme i flyet også bety at det er du som treffer bakken først dersom flyet skulle ende opp med å styrte.

Årsaken til at det er tryggest å sitte midt mellom to personer, forklares med at passasjerene ved siden av deg kan dempe støtet dersom flyet treffer bakken.

Under United Flight 232-ulykken i 1989 i USA, overlevde hele 184 passasjerer av de totalt 269 personene som var om bord i flyet, skriver CNN. De fleste av de overlevende skal ifølge undersøkelsen ha sittet lengre bak i flyet.

Tryggere med fly enn bil

Har du blitt enda mer redd for å fly etter å ha lest dette? Ikke fortvil.

Ifølge en analyse gjort av US National Safety Council, er sjansen for å dø om bord i et fly lik én av 205.552. Ser man derimot på det å kjøre bil, er sjansen faktisk lik én til 102.

Men hvis du likevel skulle være bekymret, så er det altså det midterste setet på bakerste rad som beskytter deg best.