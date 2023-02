Dette er det tryggeste flysetet

Hver eneste dag frakter fly mennesker over hele verden. Når man bestiller en billett tenker man kanskje ikke nøye over hvor man sitter.

De fleste bestiller flyseter i henhold til praktiske årsaker. Eksempelvis med tanke på beinplass, utsikt eller velvære. Noen velger å bestiller langt fremme for å komme seg raskere av og på.

Har du egentlig tenkt over hva som er det tryggeste, selv om fly statistisk sett er det tryggeste transportmiddelet som finnes?

FLYSETE: Tenker du over hvor du sitter på flyet dersom det skulle oppstå en nødssituasjon? Foto: KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images/AFP

I 2019 var det rett under 70 millioner flyvninger i verden, med 289 ulykker. Selv om ulykker oppstår, er det ingen reell grunn til å bekymre deg for sikkerheten når du går om bord på et fly.

Lavest dødsrate

I United Flight 232-ulykken i 1989 i Sioux City, Iowa, overlevde 184 av de 296 personene om bord ulykken. De fleste av de overlevende satt bak første klasse.

En TIME-undersøkelse har kikket på 35 år med flyulykkesdata. De fant ut at midtre bakseter på et fly hadde den laveste dødsraten.

VINGENE: Vingene er ikke det sikreste alternativet. Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Logisk nok gjør det å sitte nær en nødutgang at du kommer deg raskere ut. Gitt at det ikke brenner ved utgangen du sitter på.

Ifølge CNN lagrer vingene på et fly drivstoff. Dette diskvalifiserer de midterste utgangsradene som det sikreste rad-alternativet.

Samtidig betyr det å være nærmere fronten at du blir rammet før de bakerste radene. Da gjenstår den siste utgangsraden.

MIDTERST BAK: Det er i midten bak i flyet som blir regnet som det sikreste. Foto: VIVEK PRAKASH/Reuters

Midtsetet tryggest

Når det gjelder hvorfor midtsetene er tryggere enn vindus- eller gangsetene, er dette på grunn av at du har folk på hver side.

Piloter er opplært til å minimere potensiell risiko i en nødssituasjon så godt de kan.

De vil prøve å unngå å treffe fjell, og heller se etter et jevnt sted, for eksempel et åpent område for å lande så normalt som mulig.