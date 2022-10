Dette er det eneste soldaten virkelig frykter

Ved kirken i den utbomba byen Lyman i Donetsk fylke står soldaten Sergej og venter på at presten skal komme og låse opp døren.

Han har aldri hatt en gudstro før nå, forteller han til TV 2.

Men det er ikke alt det grusomme han har opplevd i krigen som har fått Sergej til å bli religiøs:

– Jeg har mange ganger vært sikker på at jeg skulle dø. Jeg kom ikke hit for å be for meg selv, jeg er ikke redd for skuddvekslinger eller mitt eget liv. Jeg har en nær person i livet, og jeg er virkelig redd for å miste den personen, sier han tydelig preget til TV 2.

FARE: I slutten av september var det harde kamper rundt byen Lyman i Donetsk fylke. Det er fremdeles minefeller og ueksplodert ammunisjon rundt om i byen. Foto: Aage Aune / TV 2

Lyman i Donetsk fylke ble tatt av russerne i mai – og gjenerobret for få uker siden.

De harde kampene gjør at den nå ser ut som som en spøkelsesby.

Lyman ligger i Donetsk-regionen øst i Ukraina, en av fire regioner som Russlands president Vladimir Putin har annektert.

TOMME SPOR: Lyman er et enormt jernbaneknutepunkt i det østlige Ukraina. Alle i byen var avhengig av jernbanedriften. Nå er alt det ødelagt.

Frigjøringen av Lyman var viktig for videre ukrainsk framrykking østover, mot Kreminna og Svatove. Begge byene ligger i Luhansk-regionen og regnes som viktige forsyningssentre.

– Byen er knust helt inn til kjernen. Jernbanestasjonen knytter alt sammen, og nå er alt sammen knust. Knust. Det er så trist, sier Natalia til TV 2.

TRIST: Natalia står i en kø for utlevering av postpakker fra slektninger. Hun har sett byen sin bli knust i krigen. Foto: Aage Aune / TV 2

Ingen vet hvor mange som er drept eller tatt til fange i kampene.

Broene som forbinder byen til resten av Ukraina er alle bombet.

En midlertidig pontongbro er på plass og har gjort det mulig for frivillige å få inn litt livsnødvendige forsyninger før vinteren.

PONTONGBRU: For å komme til Lyman må man krysse elva Donets på ei midlertidig bru. Foto: Aage Aune / TV 2

Energisituasjonen i Ukraina foran den kommende vinteren beskrives som vanskelig på grunn av de mange russiske angrepene som har ødelagt store deler av strømnettet i landet.

– Der er kritisk nå. Og vinteren kommer til å bli en katastrofe for oss. Jeg vet ikke hvordan vi skal klare oss. Jeg klarer ikke forestille meg det. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Vi håper vi får hjelp, sier Ludmila.

NØDHJELP: Folk i Lyman møter opp utenfor rådhuset for å motta nødhjelp fra frivillige organisasjoner. FOTO: Aage Aune / TV 2

Aserbajdsjanske Fahrad er i ferd med å heise både det ukrainske og aserbajdsjanske flagget. Han forteller om tilstanden til de russiske soldatene de har møtt på.

– Jeg så mange russiske soldater. De er så skitne og sultne. De tenker bare på vodka, vodka, vodka og øl. Det er alt. De er så skitne og ligner ikke på militære soldater, bare en haug søppel, sier Fahrad, til TV 2.

Før russerne ble jaget ut av byen, stjal de med seg det de kunne.

RANET AV RUSSERE: Fahrand er kjøpmann i Lyman og er glad for at okkupasjonen er over. Han har lite til overs for russiske soldater. Foto: Aage Aune / TV 2

– De tok to av bilene mine. Jeg hadde litt penger hjemme, inkludert dollar. De tok alt, sier han.

Han er sikker i sin sak på at Allah vil straffe dem.

Tilbake i kirken får Sergej en stille stund.

– Jeg er her for å på en måte beskytte familien min. Jeg vil ikke la dem oppleve det samme jeg opplever her. Men når mine kjære virkelig trenger meg, kan jeg ikke være der. På denne måten håper jeg å bli hørt, sier han.

SOLDATENS BØNN: Sergej får et øyeblikks stillhet ved fronten i Donetsk. Han ber for de han ikke kan hjelpe i ei kirke i Lyman Foto: Aage Aune / TV 2

Presten gir ham en klem og en formaning på veien ut: – Hold deg i live.

– Det er som en kamp på liv og død, sier Sergej og blir stående lenge lent opp til panseret på bilen. Så glir han langsomt ned på bakken og skjuler ansiktet med hendene.

Selv for hardbarka soldater ved fronten i Ukraina, er det å ikke kunne hjelpe sine nære noe av det verste en kan oppleve.