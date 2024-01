– Dette er den russiske planen

Det russiske militæret har skutt ned 12 ukrainske missiler over den sørlige russiske regionen Belgorod den siste tiden. Lørdag ble minst 24 personer drept, og de siste dagene har dødstallet kommet opp i 26, inkludert fem barn.

Vil ydmyke Putin

Angrepene er et forsøk på å ydmyke president Vladimir Putin, og punktere påstanden om at livet fortsetter som vanlig på russisk side av grensen, skriver nyhetsbyrået AP.

TREFNING: Belgorod med 340.000 innbyggere er den største russiske byen nær grensen til Ukraina. Dette bildet tatt etter et ukrainsk angrep 30. desember. Foto: Russia Emergency Situations Ministry telegram via AP

Ifølge guvernøren i Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, er stemningen i byen anspent. Innbyggerne her våknet til to smell onsdag, men luftvernsystemene fungerer, skriver han på Telegram.

Stort antall angrep mot sivile mål

Samtidig pepres ukrainske byer med droner og missiler, noe som går hardt ut over landets luftvernammunisjon.

– I de store bølgene som vi har nå, er det snakk om rundt 500 missiler og droner i løpet av fem dager. Det er et stort antall angrep som tømmer ukrainerne for luftvern etter hvert, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, til TV 2.

KYIV: Det ukrainske Utenriksdepartementet sier tirsdagens rakettangrep mot Kyiv og Kharkiv utelukkende var rettet mot sivile mål. Foto: Efrem Lukatsky

Dette gjør at ukrainerne ber om påfyll av luftvernsystemer og ammunisjon, kampdroner og raketter med rekkevidde på over 300 kilometer fra sine samarbeidspartnere.

Tom Røset førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved forsvarets stabsskole. Foto: Ingvild Gjersjoe

– Den russiske planen

Selv om Ukraina har hatt noen vellykkede trefninger den siste tiden, ved å blant annet ta ned et militært fartøy, tror ikke Røseth at det har fått Russland til å gå inn for en mer brutal strategi, for å ta hevn.

– Dette er først og fremst den russiske planen. De slår til mot byer og infrastruktur, hvor de for eksempel vil slå ut kraftforsyningen nå mens det er kaldt, og bruker kulden som et våpen. Det gjorde de i fjor og det gjør de i år, sier Røseth.

– De treffer sivile mål, og de skyter med intensjon om å påvirke den ukrainske opinionen, sier Røseth.

BER OM MER VÅPEN: Utenriksminister Dmytro Kuleba ber om nye forsyninger av våpen og ammunisjon. Han vil også at Ukraina får tilgang til sperrede russiske verdier. Foto: Alina Smutko

Vinterkulda er hovedsakelig til Russlands fordel, mener etterretningslæreren.

– Russerne har bygget opp store lagre med missiler og droner. Dette har de spart opp til vinteren slik at de kan bruke vinteren som våpen.

Men ikke alt er bekmørkt for ukrainerne, gitt at de får påfyll av luftvernsystemer og ammunisjon.

– Ukrainerne er bedre stilt i år enn i fjor. Kraftforsyningene er mer stabile i år, og ukrainere har et godt luftvernsystem.

F-16

Dessuten nærmer det seg leveranser av F-16. To jagerfly fra Norge sendes onsdag til Danmark for å lære opp ukrainske jagerflypiloter. Det vil imidlertid ta tid før fly og piloter er klare til å settes inn i kamp.

TAR AV: Her tar F-16 av i Bodø med forsvarsministeren i baksetet. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– Flyene styrker Ukrainas forsvar over tid. Dette er et tilleggsbidrag til Ukraina som viser at Vesten står bak dem, og det vil styrke Ukrainas forsvar der de har luftvernhull, og det kan bidra til offensive operasjoner, sier Røseth.