– Dette er den brutale sannheten

Det er konstante luftangrep og voldsomme bakkekamper i bykjernene.

Krigen på Gazastripen har vart i 80 dager. Totalt har nesten 21.000 mennesker blitt drept. Det betyr at det i snitt dør 261 palestinere hver dag.

De siste dagene har Israel trappet opp angrepene. Bare det siste døgnet har et titall israelske kampfly angrepet over 100 mål på Gaza, ifølge det israelske forsvaret (IDF).

Lindis Hurum er generalsekretær i den uavhengige hjelpeorganisasjonen Leger Uten Grenser.

Om krigen får fortsette med samme intensitet, mener hun at det bare er spørsmål om tid før hele sivilbefolkningen på Gazastripen er utslettet.

– Vi er vitne til dette minutt for minutt. Alle er klar over at dette skjer – uten at det stanses, sier Hurum.



SKADD: Et barn mottar behandling etter at hun ble skadet i et israelsk bombeangrep sør på Gazastripen. Foto: Said Khatib / AFP

– Uaktuelt for Israel



Mandag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at krigen langt ifra er over.

– Vi stopper ikke. Vi kommer til å intensivere angrepene de neste dagene, og krigen vil ta lang tid og er ikke i nærheten av å avsluttes, sa han i en uttalelse ifølge Reuters.

Ifølge forsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet er endemålet til Israel å nøytralisere Hamas på Gaza. Det kan oppnås på tre måter, ifølge henne.

Den første innebærer at Hamas blir nøytralisert ved at brorparten av lederskapet tas ned. Et andre alternativ innebærer at lederskapet kapitulerer og overgir seg eller trekke seg ut til et annet land.

– En tredje mulighet er at krigen bare fortsetter og fortetter og fortsetter, sier forskeren.

FORSKER: Cecilie Hellestveit sier at det pågår intense forhandlinger mellom Israel og Hamas, men at frontene er svært steile. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Hellestveit mener det er helt uaktuelt for Israel å akseptere et Palestina styrt av Hamas.

– Det lar seg ikke gjøre å gå tilbake til hvordan det var før 7. oktober.

Da gikk Hamas til angrep mot det sørlige Israel. De drepte 1200 personer og tok med seg 240 gisler tilbake til Gazastripen.

BOMBEANGREP: En palestinsk mann bærer et lik etter et bombeangrep på Gazastripen. Angrepet skjedde under en begavelse nær grenseområdet Rafah 22. desember. Foto: Hatem Ali / AP

Israel svarte raskt og brutalt med gå til krig mot Hamas på Gazastripen. Siden har en rekke hjelpeorganisasjoner slått alarm om forholdene for sivile palestinere.

– Det blir verre for hver dag som går, sier Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.

Ikke vært vitne til lignende

Hurum viser til at det er kritisk mangel på mat, vann og medisiner på Gaza.

– Om ikke bombene tar livet av alle, så vil de dø av sult eller andre sykdommer. Det er den brutale sannheten, om krigføringen får fortsette med samme intensitet, sier hun.

På Gazastripen er totalt 27 av 36 sykehus satt ut av drift, ifølge WHO.

Hurum mener imidlertid at det ikke finnes et eneste fungerende på hele Gaza, og forteller at kollegene hennes omtaler sykehusene som likhus.

Et barn får behandling etter å ha blitt skadd i et israelsk bombeangrep 20. desember. Foto: Said Khatib / AFP

– Mine kolleger forteller at de må tråkke over døde barn som ligger på gulvet inne på sykehusene, for å komme frem til andre barn som også er alvorlig syke.

Siden krigen brøt ut har cirka 50.000 mennesker blitt skadd i israelske angrep på Gazastripen.



Hurum forteller at det er vanskelig å redde liv fordi de mangler medisiner, bedøvelse og oksygen.

– Kollegene mine står overfor store medisinske og etiske dilemmaer knyttet til hvem de skal prøve å redde livet til. De frykter også for sitt eget.

Trygler om løsning

Ifølge Hurum har Leger Uten Grenser aldri før vært vitne til en så alvorlig situasjon under en krig.

– Mange sier at krigshandlingene som pågår mot sivilbefolkningen er av en intensitet som vi ikke har vært vitne til før i vår leveråd. Alle er klar over at det skjer, uten å stanse det.

FLYKTER: Over 1,9 millioner palestinere, 85 prosent av innbyggerne på Gazatripen, er drevet på flukt fra sine hjem. Foto: Arafat Barbakh / Reuters

Det er ikke bare alvorlig for de på Gazastripen, men for oss som verdenssamfunn, mener Hurum.

– Det har blitt normalt at vi skyver på grenser og grunnleggende regler som vi som verdenssamfunn egentlig er enige om.



Hun er klar på at den eneste løsningen for konflikten er våpenhvile og oppheving av blokaden, som hindrer befolkningen på Gaza i å få tilgang på elementære behov som mat, vann og medisiner.

– Det ligger på Israels myndigheter og verdens ledere. Det vil ikke hjelpe å få inn mer humanitær hjelp, for det finnes ikke en humanitær løsning på denne konflikten, sier Hurum.

Steile fronter



– Det foregår en krig på bakken, men samtidig også intense forhandlinger på bakrommet, sier Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet.

Hun mener det er steile fronter både mellom partene og internt hos hver part.

SORG: En palestinsk mann har akkurat ankommet til sykehuset Beit Hanoun, nord på Gazastripen, der han ser en død kropp. Foto: Mohammed Salem

– Situasjonen er vanskelig å komme seg ut av. Trolig må det ligge utsikter til en politisk løsning på bordet som brorparten hos begge partene aksepterer, sier hun.



Første juledag la Egypt frem frem et forslag til våpenhvile, som ble kjølig mottatt av både Israel og Hamas.



Kan komme gjennombrudd

Forskeren viser til at mange ber om en våpenhvile, men sier at selv en midlertidig pause kan være vanskelig å få til.

– Vi blir veldig frustrerte over at krigen ikke kan legges i ro, og det er et sterkt press på begge partene og særlig på Israel, som har militær overmakt. En våpenhvile er vanskelig uten et politisk spor som partene kan akseptere og følge videre, og der er vi ikke ennå, sier hun.

Når et potensielt gjennombrudd i forhandlingene kan komme, mener hun er vanskelig å spå.

BOMBET I STYKKER: Israelske tropper sør på Gazastripen torsdag 21. desember. Bildene viser massive ødeleggelser. Foto: Leo Correa / AP

– Det kan komme et gjennombrudd hvor ledelsen i Hamas er villig til å overgi kontrollen til Israel, siden palestinere på Vestbredden skal overta etter dem igjen.

En slik midlertidig overføring, med andre land som garantister, er mulig å se for seg, mener Hellestveit.

– Men når noe sånt kan skje, det vet vi trolig ikke før vi plutselig er der.