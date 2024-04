Dette er de ubesvarte spørsmålene

Det er mange følelser som preger Innbyggerne i landsbyen Haut-Vernet etter funnet av en hodeskalle og tenner som viste seg å stamme fra den lille savnede gutten, Emile.

Det er en lettelse over å finne det første sporet i saken på over åtte måneder, sjokk over at gutten lå død 25 minutters gange fra grenda uten at noen har funnet ham før, og frustrasjon over at det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål i saken.

LETER: Politiet er onsdag ute og søker i terrenget for å finne flere spor etter toåringen. Foto: BFM

Gikk Emile seg bort på egen hånd?

Hvordan, når og hvor døde han?

Hvorfor ble hodeskallen og klærne funnet 150 meter fra hverandre?

Hvorfor ble ikke Emile funnet i de omfattende leteaksjonene?

Hvor er resten av levningene?

Hva har forårsaket skadene på hodeskallen som ble funnet?

Funnstedet ble gjennomsøkt av droner og hunder under den omfattende leteaksjonen i sommer.

PREGET: Skjebnen til to år gamle Emile går hardt inn på innbyggerne i Haut Vernet. Stéphane Kohler har selv fire barn og var med å lete etter Emile da han forsvant. Foto: AFP

– De sier at alt er mulig. Han kan ha falt og trillet ned under en stein, men det som slår meg som aller merkeligst er at hundene ikke klarte å spore ham opp, sier Stéphane Kohler (49), som bor i Vernet, til AFP.

Om lag 700 personer, ti sporhunder og tre helikoptre deltok i søkene i dagene etter forsvinningen. Det ble også brukt varmesøkende kameraer.

– Skikkelig frustrerende

– Det som er verst å tenke på er at vi alle deltok i søkene den lørdagen Emile forsvant. Vi var så mange som lette, og det er vanskelig å forstå at vi har glippet på akkurat dette stedet, sier 49-åringen.

– Det er mange blandede følelser. Hvis han gikk av sted på egen hånd, er det forferdelig at vi ikke fant ham. Vi vet ikke hva som har skjedd, og det er frustrerende. Skikkelig frustrerende, sier Kohler.

SØKER: Det franske gendarmeriet har gjenopptatt søkene i området hvor hodeskallen og klærne til Emile ble funnet søndag. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

Den lille gutten forsvant sporløst fra feriestedet til besteforeldrene i landsbyen Haut-Vernet 8. juli i fjor. Han hadde på seg en gul T-skjorte, hvit shorts og tursko.



Det ble ikke funnet et eneste spor etter gutten før en kvinne på tur oppdaget hodeskalle og tenner i terrenget søndag.

Kvinnen tok hodeskallen forsiktig oppi i en plastpose og tok den med seg hjem før hun ringte politiet. Politiet har ikke ønsket å si noe mer om måten dette ble håndtert på.

Det ble raskt bekreftet at hodeskallen tilhørte den savnede toåringen.

Klær 150 meter unna

Dagen etter ble det gjort grundige søk i nærheten av funnet. 150 meter unna fant politiet en T-skjorte, bukser, en underbukse og sko.

Statsadvokat Jean-Luc Blachon understreker at dødsårsaken til Emile fremdeles er et åpent spørsmål. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

Analysene av hodeskallen viser tegn til sprekker og bitemerker, opplyste statsadvokat, Jean-Luc Blanchon, i Aix-en-Provence på pressekonferansen tirsdag kveld. Trolig er disse påført av ett eller flere dyr, skriver BFM.

Der ble det også bekreftet at politiet fremdeles ikke vet hva som har skjedd med gutten, og holder alle muligheter åpne.

Blanchon utelukker heller ikke at kroppen eller levningene kan ha blitt flyttet på av et menneske – eller et dyr.



Fakta om Emile-forsvinningen To år gamle Emile hadde akkurat ankommet besteforeldrenes feriebolig i Haut Vernet i de franske alpene. Der skulle han være sammen med besteforeldre, onkler, tanter, fetre og kusiner, mens foreldrene var hjemme i nærheten av Marseille.

Emile våknet etter en lur, og ble sist sett i nærheten av hagen i 17-tiden. Det var mange familiemedlemmer til stede. Familie og naboer begynte umiddelbart å lete, og politiet ble kontaktet etter ca 30 minutter.

To naboer skal være de siste som så Emile i live. Da var han på vei ned en bratt bakke like ved besteforeldrenes hus.



40 politifolk, og flere hundre frivillige var med og søkte i terrenget. Den første natten søkte et helikopter over området. Dagen etter var det tre helikoptre i sving.

Ti sporhunder spesialisert på få finne savnede mennesker var med i søkene. Disse hundene mistet sporet av gutten på stedet han sist ble observert få meter fra huset.

30 bygninger og alle biler er ransaket. Alle de 25 innbyggerne er avhørt flere ganger, og det er også tatt DNA-prøver.

Den 1,8 kilometer lange veien som forbinder grenda Haut Vernet med landsbyen Vernet er grundig undersøkt.

Det har jevnlig blitt gjort nye søk og ransakinger. Blant annet har et tjern blitt gjennomsøkt og en nystøpt betongplate ved en hytte gravd opp. Uten resultat.

En ung bonde (16) kom i søkelyset på grunn av tidligere uforsvarlig kjøring med traktor, men grundige søk gjennom bygninger på gården hans var resultatløse.

Datamaskiner, mobiltelefoner og andre elektroniske enheter i bygda er beslaglagt og gjenopprettet. Bilder fra bomstasjoner i regionen er hentet inn og gjennomgås.

To dager før funnet av levningene ble det arrangert en stor rekonstruksjon av hendelsene med de involverte til stede for å kunne avdekke eventuelle uoverenstemmelser i forklaringene.

Pressekonferansen ga ikke svarene landsbyboerne håpte på, og frustrasjonen bare øker.

– Man forventer å få noen svar, noe nytt, men statsadvokaten var tydelig på at det ikke kan trekkes noen konklusjoner om hva som har skjedd, så vi må fremdeles leve med dette hengende over oss. Jeg er frustrert, sier Megali Lamy (48).

STOR OPPMERKSOMHET: Det er stort presseoppbud i Haut Vernet som til vanlig bare har 25 fastboende innbyggere. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

Det er bare 25 fastboende i Haut Vernet, og de har et tett samhold.

– Jeg er selv pappa til fire barn. Forsvinningen har truffet oss alle rett i hjertet. Vi er en liten landsby hvor alle kjenner alle, men denne familien er litt tilbakeholden, så vi kjenner ikke dem så godt, men saken har uten tvil satt sine spor hos oss alle, sier Kohler.