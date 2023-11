Dette er de frigitte israelerne

Totalt 24 gisler ble fredag frigitt av Hamas og fraktet ut av Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah til Egypt. Derfra ble de fraktet videre til Israel.

Ti av gislene er thailendere, en er filipiner, mens 13 er israelere. Israelske myndigheter har fredag kveld frigitt navnene til de 13.

Fredag ettermiddag bekrefter dessuten Qatars utenriksdepartement også at 39 palestinske kvinner og barn er løslatt fra fengsel i Israel.

GISSELPLAKATER: Overalt i Tel Aviv henger det plakater av folk som er kidnappet av Hamas. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Disse er ute av Gaza

1. Margalit Mozes, 78. Ble observert i et videoklipp i det hun ble bortført fra hjemmet i Nir Oz. Hun har helseproblemer som krever daglig behandling forteller familien til CBS.



Margalit Mozes. Foto: bringthemhomenow.net/ Privat

2. Hanna Katzir, 77. Ble kidnappet fra en Kibbutz i Nir Oz da Hamas angrep. Mannen ble drept i angrepet og Hanna ble kidnappet. I en video publisert av Islamsk jihad 7. november sier en talsperson at kvinnen blir løslatt på grunn av humanitære og helsemessige utfordringer.

Til The Times of Israel forteller familien at Hanna bruker rullator og trenger konstant legehjelp.

Hanna Katzir. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

3. Doron Katz Asher, 34. Hun ble tatt til fange med sine to døtre Raz (4) og Aviv (2). De bodde hos slektninger nær grensen til Gaza. Faren kjente dem igjen i en gisselvideo.

Doron Katz Asher. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

4. Raz, 4. Løslates sammen med mor og lillesøster.

Raz. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

5. Aviv, 2. Frigis sammen med mor og storesøster.

Aviv. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

Til den tyske avisen Bild forteller faren at familien har tysk statsborgerskap. De ble kidnappet sammen med bestemoren og hennes parter.

6. Ruthi Munder, 78. Ble kidnappet fra Nir Oz sammen med andre familiemedlemmer.

Ruth Munder. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

7. Ohad Munder, 9. Fylte ni år i fangenskap på Gazastripen. Fjerdeklassingen, som er fra den israelske byen Kfar Saba, ble kidnappet sammen med sin mor under en ferie i besteforeldrenes kibbutz i Nir Oz. Ohads onkel ble drept i angrepet.

Ohad Munder. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

8. Karen Munder, 54. Mor til Ohad. Ble kidnappet sammen med sønnen.

Karen Munder. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

9. Adina Moshe, 72. Ble identifisert av familien i et videoklipp sittende mellom to Hamas-krigere på en motorsykkel.

TV 2 møtte nevøen hennes i en demonstrasjon i Jerusalem i november.

Hovedkravet fra demonstrantene var at Netanyahu måtte gjøre mer for å få gislene fri.

I hendene holdt han et bilde av tanten sin. Hun ble bortført uten sko, briller eller medisiner den 7. oktober.

BORTFØRT: I hånden har Amit Zach et bilde av tanten sin som ble bortført 7. oktober. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2.

I sympati med tanten som ble bortført uten sko på beina, gikk Amit Zach barbeint fra Tel Aviv til Jerusalem.

– Jeg kan hvile når jeg vil, men det kan ikke hun, sa han til TV 2.

10. Yafa Adar, 85. Ble tatt av Hamas og ført til Gaza. Videoen av Yaffa sittende i en bil med hamaskrigere ble fort spredt på sosiale medier. Den 85 år gamle bestemoren har bodd i en kibbutz nær Gazastripen i mange år, og skal være en av grunnleggerne.

Yafa Adar. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

11. Daniele Aloni, 44. I et intervju med Israel Hayom forteller broren til Daniele at hun ble kidnappet etter at Hamas brente ned huset deres for å tvinge dem ut.

– 7. oktober sendte søsteren min oss en melding. «Terroristene er i huset vårt. De brenner det ned. Røyken kommer inn under døren. Vi tror ikke vi kommer til å overleve. Vi elsker dere», sier han.

Daniele Aloni. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

Daniele uttalte seg også i en gisselvideo som ble sluppet av Hamas i 30. oktober.

I videoen kom Aloni med krasse uttalelser mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu, men det er uvisst om uttalelsene er gjort frivillig eller under tvang. Times of Israel skriver at de «nesten helt sikkert ble diktert» av Hamas.

12. Emilia Aloni, 5. Ble kidnappet sammen med sin mor Daniele.

Emilia Aloni. Foto: bringthemhomenow.net / Privat

13. Channa Peri, 79. Nirim. Kommer opprinnelig fra Sør-Afrika og er diabetiker.

Foto: bringthemhomenow.net / privat

Avtale om våpenhvile

Bakgrunnen til at noen gisler nå slippes fri er avtalen om våpenhvile som ble meklet fram av blant annet Qatar. Avtalen innebærer løslatelse av 50 av de anslagsvis 240 gislene som holdes i Gaza.

Samtidig skal Israel løslater 150 palestinere fra fengsler i landet.

Våpenhvilen innebærer at Israel og Hamas ikke skal utføre kamphandlinger eller gå til angrep på hverandre de neste fire dagene.

Gislene løslates puljevis.

Avtalen sier også at for hver ekstra dag med pause i kampene, vil ytterligere 10 gisler bli løslatt.

Samtidig er Israel klar på at krigen kommer til å vare lenge.