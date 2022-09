Dette er britenes nye konge

MOR OG SØNN: Charles er eldste sønn av dronning Elizabeth. Her er de sammen under feiringen av hennes 90-årsdag i 2016. Foto: Reuters

Når døden er et faktum, er den første i arverekken automatisk å regne som ny monark. Dronningens sønn Charles er nå britenes nye konge, og får navnet kong Charles III.

«Dødsfallet til min elskede mor, Hennes kongelige høyhet Dronningen er et øyeblikk med dyp tristhet for meg og alle i min familie», skriver Kong Charles i en uttalelse torsdag kveld.

Han blir formelt utpekt som konge i en seremoni i morgen.

Populær og omstridt

Det har vært spekulert i om Charles burde, eller selv ønsket, å gi kongegjerningen videre til sin sønn William, men da dronning Elizabeth gikk ut og sa at Charles ektefelle, Camilla, burde bli dronning, ble spekulasjonene lagt til side.

TRONARVINGENE: Daværende prins Charles og hertuginne Camilla har kjent hverandre siden ungdomstiden. Camilla er født Camilla Rosemary Shand og har utdannelse fra England, Sveits og Frankrike Foto: Reuters/Dylan Martinez

– Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sa Elizabeth i forbindelse med sitt platinumjubileum som monark.

Om Camilla faktisk blir dronning vil bli kunngjort i løpet av 24 timer.

Den nye kongen vil tale til nasjonen etter at statsminister Liz Truss har kommentert dødsfallet offentlig.

Engasjement

Britenes nye statsoverhode har sjelden vært redd for å si rett ut hva han mener. Nå som han har blitt konge, må han tøyle sine uttalelser og sin virksomhet.

1949: her sitter prins Charles på fanget til sin mor, prinsesse Elizabeth på Buckingham Palace 10. april 1949. (AP Photo, File)

Gjennom flere tiår skrev den politisk engasjerte prins Charles brev til flere statsråder i ulike regjeringer. Da noen av brevene ble kjent i 2015, viste det seg at engasjementet spente fra anskaffelse av helikoptre brukt i krigen i Irak, til albatrossens skjebne.

Charles har vært engasjert i klimasaken og økologisk landbruk, og han har med stor suksess drevet det økologiske gardsbruket Highgrove sørvest i England.

Mange vil også huske hans utbrudd mot moderne arkitektur, og det prinsen omtalte som arkitektonisk forsøpling av storbyene.

ALDRENDE: Dronning Elizabeth inntok tronen som 27-åring. Nå er Charles konge i en alder av 73. Foto: Reuters

Upopulær

Der hvor dronning Elizabeth gjennom sine 70 år på tronen har vært en uhyre populær og samlende figur for britene, kan hennes eldste sønn ikke skryte av det samme.

I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov i mai, ønsket kun 34 prosent av britene av Charles skal ta over tronen.

Til sammenlikning sa 37 prosent at de ønsker seg Charles sin sønn, William, som konge. 17 prosent mente på sin side at Storbritannia ikke bør ha en monark etter dronning Elizabeth, og enkelte frykter at kong Charles vil svekke kongehusets støtte betraktelig.

Fakta om kong Charles * Født 14. november 1948, eldste sønn av dronning Elizabeth og prins Philip. * Utnevnt til prins av Wales i 1958, formelt innsatt i 1969. * Bærer blant annet også titlene hertug av Cornwall og hertug av Rothesay, som han bruker i Skottland. * Giftet seg 29. juli 1981 med lady Diana Spencer, de ble skilt i 1996. Diana døde i en bilulykke i Paris 31. august 1997. * Med Diana har prins Charles to sønner: Prins William, født 21. juni 1982 og prins Harry, født 15. september 1984. * Giftet seg 9. april 2005 med Camilla Parker Bowles, som har tittelen hertuginne av Cornwall.

Da Charles var 32 år giftet seg med Diana Spencer. Faren hennes hadde tette bånd til monarkiet og hadde jobbet både for kong George VI og dronning Elizabeth.

Skandalene

Paret hadde bare møtt hverandre 13 ganger før de giftet seg, og den 20 år gamle sjenerte jenta tok britene med storm.

EVENTYRBRYLLUP: Prins Charles og prinsesse Diana giftet seg 29. juli 1981. Foto: AP

Paret var under sterkt press. De fikk to sønner sammen, og arverekkefølgen var sikret. Men ekteskapet skrantet. Diana slet med bulimi og fryktet at Charles ikke elsket henne. Hun mistenkte at ektemannen og venninnen Camilla Bowles hadde en romantisk relasjon.

I 1992, etter elleve års ekteskap, kom den oppsiktsvekkende beskjeden om at Diana og Charles skulle separeres.

Skandalen ble skrudd til flere ekstra hakk da først Charles, og senere Diana, for åpent kamera innrømmet å ha vært utro.

FORLOVELSE: Slik ble nyheten om forlovelsen mellom prins Charles og Camilla Parker Bowles omtalt i de britiske avisene. Foto: Adam Butler

Dramatisk dødsfall

Prinsesse Diana ble bare 36 år gammel. Natt til 31. august 1997 krasjet bilen hun satt i, i høy fart i en tunnel i Paris.

Folkets reaksjon på at Diana døde i en bilulykke med paparazzier på slep, var umiddelbar og voldsom. Over én million mennesker fylte Londons gater da Diana ble bisatt i Westminster Abbey.

Kongehuset ble kraftig kritisert for måten de håndterte Dianas død på, men kommentatorer har i ettertid pek på at familiens hovedoppgave var å støtte og beskytte William og Harry, som 15 og 12 år gamle brått hadde mistet sin mor.

STÅR SAMMEN: Charles og Camill har stått støtt gjennom vanskelige tider. Foto: Reuters/Phil Noble

Camilla - sidespranget som blir dronning

Charles har ofte blitt framstilt som hovmodig og stiv. Han har fått mye kritikk for å gifte seg med gamlekjæresten Camilla Parker Bowles, som han hadde forhold til mens han var gift med Diana, men hun har etter hvert fått innpass hos britene.

Hertuginne Camillas varme væremåte har bidratt til at Charles i dag blir oppfattet som noe mer omgjengelig, og som en god omsorgsperson for sine sønner.

Flere britiske tabloider har ofte malt et lite flatterende bilde av Charles som en stiv og bitter mann, men inntrykket har etter hvert myknet noe.

Prins av Wales

Charles ble født på Buckingham Palace 14. november 1948 som eldste sønn av dronning Elizabeth II og prins Philip, hertugen av Edinburgh. Han gikk på kostskoler i England og Australia før han ble sendt til kostskolen Gordonstoun i Skottland.

Senere studerte han arkeologi, antropologi og historie ved universitetet i Cambridge.

Dernest videreutdannet han seg i det britiske forsvaret, først som helikopterpilot før han fortsatte i marinen.

1. juli 1969, samme år som han fylte 21 år, ble han formelt innsatt som prins av Wales i en overdådig seremoni i Caernarvon Castle i Wales. Før innsettelsen hadde han gått på universitetet i Aberystwyth i Wales for å lære walisisk.

MARKERING: Dronning Elizabeth sammen med sønnen prins Charles under 70-årsjubileet i sommer. Foto: Daniel LEAL / AFP

Da dronning Elizabeth markerte 70 år på tronen, kunngjorde hun at hertuginne Camilla får tittelen dronning når Charles blir konge.

– Når min tid er over og min sønn Charles blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten som dere har gitt meg.

Kong Charles har flere ganger hyllet sin «kjære kone» Camilla. Han har beskrevet henne som en solid støtte.