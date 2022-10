Dette er årets fredsprisvinnere

Belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties får Nobels fredspris for 2022.

– Wow! Dette er fantastisk, sier Oleksandra Romantsova til TV 2.

Hun er daglig leder for menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties, som har jobbet for å dokumentere russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen i Ukraina.

Organisasjonen deler prisen med menneskerettsorganisasjonen Memorial og menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski.

– Ikke veket en tomme

Belarusiske Ales Bjaljatski er forfatter og menneskerettsaktivist fra Belarus.

– Makthaverne har gjentatte ganger forsøkt å bringe Bjaljatski til taushet, skriver Nobelkomiteen.

Han satt fengslet mellom 2011 og 2014, og han ble i 2020 pågrepet og fengslet på nytt etter store demonstrasjoner mot det belarussiske myndigheter. Han sitter fortsatt fengslet.

– Til tross for enorme personlige belastninger har Bjaljatski ikke veket en tomme i sin kamp for menneskerettigheter og demokrati i Belarus.

FENGSLET: Ales Bjaljatski har sittet fengslet i Belarus siden 2020. Dette bildet er fra et rettsmøte i Minsk i 2011. Foto: AP / NTB

– Jeg er overveldet

Bjaljatski har kjempet i over 30 år for menneskerettigheter og en demokratisk utvikling i Belarus.

Kona forteller at hun ble overveldet av nyheten om at ektemannen er tildelt Nobels fredspris.

– Jeg er overveldet av følelser, sier Natalia Pinstjuk.

– Jeg vil få uttrykke min dypeste takknemlighet overfor Nobelkomiteen og verdenssamfunnet som har anerkjent det arbeidet Ales, hans kollegaer og hans organisasjon har gjort, sier hun.

Fakta om Ales Bjaljatski Dette er den belarusiske menneskerettsaktivisten Ales Bjaljatski, som er tildelt Nobels fredspris.

Ales Bjaljatski ble født i Karelen, Russland 25. september 1962.

Gift med Natalja Pintsjuk og har en sønn, Adam.

Utdannet ved Homiel-universitetet i Belarus (historie og filologi), samt ved det belarusiske vitenskapelige akademiet (litteratur).

Var i 15 år leder for menneskerettsorganisasjonen Vjasna.

Har vært fengslet i Belarus siden 14. juli 2021 etter anklager om skatteunndragelse. Menneskerettsorganisasjoner sier han er en politisk fange. Ble også dømt til fire og et halvt års fengsel etter at han ble pågrepet i 2011, også da anklaget for skatteunndragelse.

Tildelt Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris i 2011, Václav Havel-prisen for menneskerettigheter i 2013, Right Livelihood-prisen i 2020 og Nobels fredspris i 2022. Kilde: NTB, Right Livelihood, Wikipedia.

– Enestående

– Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland, sa Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, da hun kunngjorde vinnerne.

UTDELINGEN: Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, offentliggjorde vinnerene av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun viste til at prisvinnere i mange år har stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne.

– De har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk, sier Reiss-Andersen.

Lederen ble spurt om fredsprisen var rettet mot den russiske presidenten.

– Denne prisen er ikke rettet mot Putin, sa lederen for Nobelkomiteen.

Fakta om tenketanken Center for Civil Liberties Center for Civil Liberties (CCL) er en organisasjon grunnlagt i 2007 i Kyiv med mål om å styrke menneskerettigheter og demokrati i Ukraina.

Organisasjonen vil styrke det ukrainske sivilsamfunnet og presse myndighetene til å gjøre Ukraina til et fullverdig demokrati.



For å utvikle Ukraina til en rettsstat, har Center for Civil Liberties aktivt tatt til orde for at Ukraina blir tilknyttet Den internasjonale straffedomstolen.



Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har Center for Civil Liberties engasjert seg i forsøk på å identifisere og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot den ukrainske sivilbefolkningen.



I samarbeid med internasjonale partnere spiller senteret en foregangsrolle med tanke på å stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser. Kilde: Nobelkomiteen

Memorial vant fredsprisen. Her fra arkivene til organisasjonen i Moskva. Foto: Alexander Nemenov / AFP

To organisasjoner

Menneskerettsorganisasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av aktivister fra tidligere Sovjetunionen som ville sikre at ofre for regimes undertrykkelse aldri ble glemt.

Center for Civil Liberties ble grunnlagt i Kyiv i 2007.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har organisasjonen jobbet for å dokumentere russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen i Ukraina.

I forkant har det vært knyttet stor spenning til hvem som skulle bli årets fredsprisvinner. Fredsprisen deler ut ved Nobelinstituttet i Oslo.