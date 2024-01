Dette er årets Emmy-vinnere:

Årets prissesong fortsetter i USA, nærmere sagt Hollywood.

Natt til tirsdag norsk tid ble det beste av amerikansk TV fra 2023 hedret under den 75. utdelingen av Emmy Awards. Arrangementet ble avholdt på Peacock Theatre i Los Angeles.

Utdelingen skulle egentlig blitt arrangert i september, men på grunn av storstreiken i film- og TV-bransjen ble den utsatt til i natt.

Storvinnerne

I 2023 var det flere TV-tittere som fikk med seg storsuksessene «The Bear» og «Succession». Det var derfor ikke overraskende at disse seriene stakk av med flere av nattens priser.

Blant annet vant «The Bear» den gjeve prisen for beste komedie. Seriens skuespillere ble også hedret med flere priser, Ayo Edebiri for beste kvinnelige birolle, Ebon Moss-Bachrach for beste birolle og Jeremy Allen White for hovedrolleinnehaver i kategorien komedie.

«THE BEAR»: Det ble flere priser for TV-suksessen «The Bear» under nattens Emmy-utdeling. Foto: AP/Chris Pizzello

Det samme gjelder for «Succession» som til sammen stakk av med seks priser under nattens utdeling.

Beste dramaserie, beste skuespillerinne i en dramaserie ble Sarah Snook, beste skuespiller i en dramaserie ble Kieran Culkin), beste birolle i en dramaserie (Matthew Macfadyen), beste dramaserieregi (Mark Mylod) og beste dramaserieskriving (Jesse Armstrong).



Svarte til Culkin

Under forrige ukes Golden Globes-utdeling vant Kieran Culkin prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie for sin rolle i serien «Succession», og under sin takketale sendte han et lite stikk til sin kollega Pedro Pascal som var nominert i samme kategori for sin rolle i serien «The Last of Us»

PRIS: Pedro Pascal delte ut prisen for beste mannlige birolle under nattens Emmy, og den gikk til «Succession»-skuespiller Matthew Macfadyen. Foto: VALERIE MACON/AFP

– Ta den, Pedro!, sa han til stor latter fra salen.



I natt svarte Pascal da han skulle dele ut pris.

Pascal har blitt observert flere ganger nå med armen i slynge og i natt ville han svare på hva som har skjedd med armen hans.

– Det er faktisk skulderen min, og jeg syns dette er en perfekt kveld for å fortelle alle at Kieran Culkin banket dritten ut av meg, sa Pascal spøkefullt fra scenen.

Kjente TV-sett

Under nattens utdeling fikk publikum flere gjensyn med tidligere klassikere.

Blant annet dukket det ikoniske terapeutkontoret til Dr. Melfi i «The Sopranos» opp på scenen sammen med Lorraine Bracco, som spilte Dr. Melfi i serien og Michael Imperioli som spilte Tony Sopranos nevø Christopher Moltisanti.

Duoen delte ut prisen for beste kvinnelige birolle i en dramaserie. Den gikk til Jennifer Coolidge for sin rolle i «White Lotus».

THE SOPRANOS: Lorraine Bracco og Michael Imperioli delte ut prisen for beste kvinnelige birolle i en dramaserie fra et Sopranos-inspiriet scenen. Foto: AP/Chris Pizzello

Flere fra det originale skuespiller-ensemblet til TV-serien «Grey's Anatomy» dukket også opp på scenen som ble omgjort til en del av det fiktive sykehuset Seattle Grace Hospital.

«GREY'S ANATOMY»: Chandra Wilson, Justin Chambers, Ellen Pompeo, Katherine Heigl og James Pickens var alle samlet på en «Grey's Anatomy»-inspirert scene under nattens Emmy utdeling. Foto: VALERIE MACON/AFP

Fikk stående applaus

Skuespiller Christina Applegate fikk i 2021 diagnosen multippel sklerose (MS) og har siden vært åpen om livet etter diagnosen.

Under nattens Emmys delte Applegate ut seremoniens første pris for beste kvinnelige birolle i en komiserie. Den mottok Ayo Edebiri for sin rolle i TV-suksessen «The Bear».

Da Applegate kom ut på scenen ble hun møtt med stående applaus fra publikum og hun ble rørt til tårer, skriver NBC News.

– Dere gjør jo helt narr av meg, som har en funksjonsnedsettelse, ved å reise dere opp, spøkte hun fra scenen.



RØRT: Skuespillerne Christina Applegate og Anthony Anderson delte ut årets første pris under nattens Emmy awards i Los Angeles. Applegate ble møtt av stående applaus da hun ankom scenen. Foto: AFP/VALERIE MACON

Dette er årets Emmy-vinnere: