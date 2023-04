Dette er 21-åringen som lekket Pentagon-dokumentene

21-åringen, Jack Teixeira fra USAs nasjonalgarde, er lederen for gruppen som lekket pentagon-dokumentene. Nå er han arrestert.

FBI har ifølge Pentagon arrestert en person i forbindelse med saken der hemmelige Pentagon-dokumenter ble lekket.

Det sier pressesekretæren Pat Ryder i Pentagon under en pressebrief torsdag kveld.

Ifølge Ryder fortsetter politiet å utføre «autorisert politiaktivitet» i en bolig i North Dighton i delstaten Massachusetts.

ARRESTASJONEN: Her blir han tatt. Foto: Reuters

Arrestert

Teixeira er ansatt i Air National Guard i Massachusetts, en føderal reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar, og er pågrepet i forbindelse med utlevering av gradert forsvarsinformasjon.

Han skal ha overvåket en privat gruppe som inneholdt rundt 25 aktive medlemmer der de lekkede dokumentene ble delt.

CHATGRUPPE: Han skal ha ledet en chat-gruppe hvor han delte sensitive dokument. Foto: Privat

Gruppen var på chat-tjenesten Discord kalt Thug Shaker Central. Den består hovedsakelig av unge menn, som deler sin entusiasme for våpen, rasistiske memes og videospill, ifølge NYT og Washington Post.

Ifølge Sky News har tjenestemenn fulgt med på vedkommende en stund. Nå er han arrestert.

En amerikansk tjenestemann sier at føderale myndighet har begynt ransakingen av 21-åringens mors hjem.

Ikke bekymret

USAs president Joe Biden sa torsdag at han ikke var bekymret for lekkasjen.

– Det pågår full etterforskning, fra både etterretningsmiljøet og justisdepartementet, og de nærmer seg, men jeg har ikke noe svar, sa Biden, som er på besøk i Irland.

IKKE BEKYMRET: USAs president Joe Biden sa torsdag at han ikke var bekymret for lekkasjen. Foto: Kenny Holston/The New York Times via AP

– Jeg er ikke bekymret for lekkasjen. Jeg er bekymret for at det skjedde, men det er ikke noe pågående i den, så vidt jeg vet, fortsatte han.

Dokumentene inneholder sensitiv informasjon blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

Varslet store hendelser

Den mistenkte bak lekkasjene, kjent som «OG» i chatterommet, hevdet angivelig å tilbringe deler av dagen sin inne i et sikkert anlegg der telefoner var forbudt, ifølge Washington Post.

Han skrev først versjoner av svært hemmelige dokumenter og la dem ut for gruppen på rundt 25 aktive medlemmer fra forskjellige land å lese, men gikk senere over til å legge ut en rekke bilder av dokumentene selv.

I tillegg til å dele statshemmeligheter, ville OG også varsle store hendelser før de ble overskriftsnyheter, ifølge et annet medlem av chatten intervjuet av the Post.

Imidlertid fortalte de til the Post at OG ikke var interessert i å hjelpe noe utenlandsk byrå og at han var en ung karismatisk mann som forsøkte å imponere venner.

PENTAGON: Ville varsle store hendelser. Foto: Patrick Semansky/AP

Sammenlignes med Snowden

Omfanget av skandalen har blitt sammenlignet med Edward Snowden-lekkasjene i 2013.

Etter hvert som mer og mer av informasjonen i dokumentene rapporteres, er rekkevidden til amerikanske etterretningsbyråer stadig mer i søkelyset.

Ifølge New York Times belyser dokumentene også dybden av innbyrdes konflikter i den russiske regjeringen.