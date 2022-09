Dette blir kong Charles' tre største utfordringer nå

Ifølge eksperter har Kong Charles store sko å fylle. Tre ting vil bli særlig utfordrede for den ferske monarken.

I samme sekund som dronning Elizabeth døde fikk britene ny monark. Dronningens sønn Charles er nå britenes nye konge, og har fått navnet kong Charles III.

– Hele livet har han forberedt seg på denne rollen, sier kongekommentator Christopher Warwick til Sky News.

Til tross for forberedelsene, er ekspertene klare på at den ferske kongen har noen store utfordringer fremfor seg.

Historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen peker særlig på tre ting som vil prege kong Charles første periode som monark.

Må finne sin plass

Ifølge kongehusekspert Caroline Vagle har kong Charles store sko å fylle etter moren.

– Hun var ekstremt populær og har vært monark så lenge folk kan huske. Det vil bli en stor utfordring for han å sørge for at han ikke bare blir sammenlignet med dronningen, sier hun.

POPULÆR: Dronning Elizabeth II var monark i over 70 år. Til tross for skandaler innad i familien og debatter om det britiske kongehuset, klarte hun å holde på populariteten helt fram til sin død. Foto: Henry Nicholls / AFP

Schulsrud-Hansen tror også at en av de største oppgavene fremover, blir for den nye kongen å finne sin rolle.

– Han skal finne sin egen rolle som monark og definere den. Dette er nok noe han og dronning Elizabeth har snakket mye om før hennes død, og det blir spennende hvordan han fremstår som konge, sier historikeren.

STOLTE FORELDRE: Prinsesse Diana og den gang prins Charles, med sin nyfødte førstefødte, prins William. Foto: John Redman / AP / NTB

Vagle sammenligner tronskiftet i Storbritannia med da Kong Harald skulle ta over etter sin far kong Olav i Norge.

– Alle var redde for at Harald ikke kom til å leve opp til den samme folkeligheten som sin far. Med tiden viste det seg at han var desto mer folkelig, han trengte bare litt tid på å vise det, sier hun.

Kong Charles har dårligere tid siden har trer inn i rollen som 73-åring.

– Han har kortere tid enn monarker flest, men til gjengjeld må han ha blant verdens lengste perioder som lærling, sier Vagle.

Ifølge kongehuseksperten trengs det ofte en større hendelse for at monarker skal få vist hvem de er.

SAMMENLIGNES: Caroline Vagle mener det blir viktig for Charles å finne sin egen måte å gjøre ting på. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Må legge fra seg engasjement

En annen ting som kan sette kjepper i hjulene for Charles, er at han i sin tid som prins har jobbet for en rekke politiske saker.

– Blant annet var han sterkt engasjert i, og en pådriver for, at det ikke ble bygget skyskrapere ved Westminster Abby i London. Denne typen engasjement må han legge fra seg nå, sier Schulsrud-Hansen.

Gjennom flere tiår som prins har Charles også skrevet en rekke brev til flere statsråder i regjeringer. Da noen av brevene ble kjent i 2015, vitnet de om et bredt politisk engasjement.

MED HESTER: Prins Charles med ponnier på Cantref ridesenter i Wales i 2002. Den ferske kongen har alltid vært dyrekjær. Foto: Barry Batchelor

Temaene strakk seg fra å avskaffe helikopterbruk i krigen irak til albatrossens skjebne.

Han er også kjent som klimaforkjemper.

Må rydde opp i skandalene

Diana blir en annen utfordring, tror Schulsrud-Hansen.

– Prinsesse Diana henger over ham og sønnene hans. Nå som han blir konge, og Camilla dronning, kan ikke lenger Diana være tema, sier han.

NYFORLOVET: Prinsesse Diana og prins Charles på bildet som ble publisert i forbindelse med deres forlovelse. Foto: Ap pool / NTB

Vagle er enig og viser til at det har vært flere kontroverser.

– Kong Charles er ikke så populær og det har vært en del skandaler. Både med Diana og utroskapen med Camilla, og konfliktene i dag med sønnene, sier hun.

Å rydde opp i dette vil bli avgjørende for at han skal få folket på sin side.

– Han må håndtere dette, få ro i familien og unngå så mye støy. Der har han en stor oppgave foran seg, sier hun.

Til tross for utfordringene har kongehuseksperten tro på at kong Charles vil finne sin plass med tiden.

– Det er helt ny æra for britene og for kong Charles. Han må få tid til å finne sin rolle, og så tenker jeg i aller høyeste grad at han kan klare å få til det. Men jeg tror folk må være tålmodige, sier Vagle.

BEGRAVELSE: Kong Charles under begravelsen til faren, prins Philip, i april i fjor. Nå skal han begrave enda en forelder. Foto: AFP

– Er i dyp sorg

Torsdag kveld kom kong Charles med en skriftlig uttalelse hvor han sa at han og familien var i dyp sorg etter dronningens bortgang.

– Vi sørger dypt over bortgangen til en verdsatt monark og en høyt elsket mor. Jeg vet at tapet av henne vil kjennes gjennom landet og Samveldet, og av utallige mennesker rundt i verden, skrev kongen.

Charles blir formelt utpekt som konge fredag, og vil da også holde sin første tale som Storbritannias og Samveldets overhode.

– Under perioden med sorg og forandring, finner familien og jeg trøst i å vite at dronningen var elsket og respektert, skrev Charles.