Dette betyr opprøret for Ukraina: – En gavepakke

STORE KONSEKVENSER: Kampene har herjet i Donbas-regionen øst i Ukraina. Nå kan opprøret i Russland få store konsekvenser for de russiske styrkene i dette området. Foto: REUTERS/Yan Dorbronosov

De neste dagene kan bli kritiske for russerne. Ekspertene mener Wagner-opprøret vil påvirke krigen i Ukraina på to viktige måter.

Ukrainas motoffensiv har hittil ikke ført til store forflytninger. Nå mener ekspertene at det militære opprøret som pågår i Russland kan gi de ukrainske styrkene en stor fordel.

– Dette vil ta både ressurser og oppmerksomhet vekk fra krigen i Ukraina, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Han mener det nå blir spennende å se hvordan de ukrainske styrkene klarer å bruke situasjonen.

– Det gjenstår å se hvor svekket russerne vil være inne i Ukraina og i hvilken grad ukrainerne vil klare å utnytte dette til egen fordel, sier Diesen.

HOVEDKVARTER: Wagner-gruppen har tatt kontroll på et viktig militært hovedkvarter i byen Rostov-na-Donu. Foto: REUTERS/Stringer

– Politisk livsfarlig

Opprøret i Russland eskalerer fortsatt og har satt president Vladimir Putin i en krevende posisjon.

– Russerne er nå i en tofrontskrig, der de både har krigen i Ukraina og det militære opprøret i Russland, sier Diesen.



Han mener det mest kritiske for Putin nå er å få stanset det interne opprøret.

– Det er politisk livsfarlig for Putin hver time dette opprøret fortsetter. Vi kan regne med at han setter inn alle mulige ressurser for å få bukt med situasjonen, sier Diesen.



Det gir Ukraina en god mulighet til å fortsette sin motoffensiv ved frontlinjen. Diesen mener samtidig det er for tidlig å spå hvordan Ukraina vil handle.

– Dette er neppe noe Ukraina har vært forberedt på ved at de har en plan klar for hvordan de skal utnytte situasjonen, sier Diesen.



FORDEL: Sverre Diesen mener opprøret i Russland kan være en stor fordel for Ukraina, hvis de klarer å utnytte situasjonen godt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Dårlige til å improvisere



Wagner-gruppen sier at de blant annet har tatt kontroll over det militære hovedkvarteret i millionbyen Rostov-na-Donu.

Tormod Heier, professor ved forsvarets høyskole, mener dette er et svært viktig hovedkvarter, noe som gir ukrainerne en stor fordel.

– Sett med ukrainske øyne er dette virkelig en gavepakke, sier Heier.

ROSTIOV: Wagner-gruppen sier at de har tatt kontroll på et viktig hovedkvarter i byen Rostov, som ligger ved den østlige grensen til Ukraina. Foto: Hanna Linnea Lüders

Det er militæret i Rostov som leder den russiske krigføringen i den viktige Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Hvis dette hovedkvarteret settes ut av spill eller forstyrres, har det veldig stor betydning for de russiske styrkene i Donbas, sier Heier.



Han tror russerne vil slite med å rokere seg i Ukraina uten det sentrale hovedkvarteret i Rostov.

– Dette er nok noe ukrainerne ser på som en kjempestor fordel, fordi de vet at russerne er veldig dårlig til å improvisere, sier Heier.



– Begynnelse på en kollaps

Også professor Sven G. Holtsmark mener hovedkvarteret i Rostov er svært sentralt for russernes krigføring i Ukraina.

– Putin sier i sin tale at i praksis så fungerer ikke kommandosystemet i Rostov. Så de har allerede problemer, sier Holtsmark som er professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

Holtsmark understreker at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin ikke ønsker å avslutte krigen i Ukraina.

– Han er ingen fredens mann, han vil bare gjøre krigføringen i Ukraina mer effektiv, sier Holtsmark.

SJEF: Wagner-sjef Yevgeny Prigozhin har delt flere videoer på Telegram fra innsiden av hovedkvarteret i Rostov. Foto: Skjermdump / Telegram

Samtidig kan opprøret Wagner-lederen har startet ende opp med å bli avgjørende for krigen.

– Dette kan være en begynnelse på en kollaps på krigen med Ukraina, sier Holtsmark.



Zelenskyj reagerer

Ukrainas president Voldoymyr Zelenskyj skriver på Twitter at Russland ødelegger for seg selv.

– Russlands svakhet er åpenbar. Full skala svakhet, skriver Zelenskyj på Twitter etter at Wagner-gruppen nå har tatt seg inn i Russland og skal kontrollere militæranlegg i to millionbyer.

Ifølge presidenten har Russland over lang tid brukt propaganda for å skjule sin svakhet og «dumskapen til sin regjering».

– Og nå er det så mye kaos at ingen løgn kan skjule det. Jo lenger Russland holder sine styrker og leiesoldater på vår jord, desto mer kaos, smerte og problemer vil de selv få senere.