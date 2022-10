– Dette bare fremmer ønsket mitt om å skyte opp skolen

Ethan Crumbley drepte fire elever i november 2021. Foreldrene er siktet for medvirkning til drap.

SKYTTER: Ethan Crumbley var 15 år gammel da han tok frem et halvautomatisk våpen og skjøt rundt seg. Foreldrene anklages for medvirkning til drap. Foto: Politiet / Handout

En ansatt ved Oxford High School i Michigan kaller inn til et møte den 29. november 2021. I møtet sitter ansatte fra skolen, en 15 år gammel gutt og hans foreldre.

En lærer ved skolen har observert at eleven har søkt opp bilder av ammunisjon på mobilen sin, og blir bekymret.

Dagen etter blir foreldrene kalt inn på nytt. En lærer har funnet en tegning som 15-åringen har laget.

SKOLEN: Oxford High School opplever det utenkelige den 30. november 2021. Foto: Paul Sancya / AP

Tegningen viser en pistol som sikter mot ordene «Tankene vil ikke stoppe. Hjelp meg.»

15 år gamle Ethan Crumbley kommer aldri hjem fra skolen den dagen.

Skyter rundt seg

Ethan går inn på et toalett ved skolen. Der drar han frem et halvautomatisk våpen fra en ryggsekk han har på seg.

Så skyter han rundt seg mens han beveger seg nedover en korridor full av studenter.

Ethan skyter mot flere elever og lærere den 30. november 2021. Elevene Tate Myre (16), Hana St. Juliana (14), Madisyn Baldwin (17) og Justin Shilling (17) dør av skadene, skriver AP.

LIVREDD: Foreldre hastet til skolen for å hente barna sine da de hørte om skytingen. Foto: Eric Seals / Reuters

Ytterligere seks elever og én lærer ble skutt under skoleskytingen.

Foreldrene siktet

Vi skrur tiden tilbake til møtet med foreldrene dagen før skytingen skjer.

Ansatte ved skolen forteller Ethans foreldre at gutten har søkt opp bilder av ammunisjon på telefon sin. Skolen er bekymret.

Etter møtet får Ethan en melding fra mor:

– Lol. Jeg er ikke sur på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt, skriver moren i tekstmeldingen som har blitt et sentralt bevis mot foreldrene.

I ettertid har foreldrene til Ethan, Jennifer og James Crumbley, blitt siktet for medvirkning til drap.

PAPPA OG MAMMA: James og Jennifer Crumbley er siktet for medvirkning til drap i saken som rystet Michigan. Foto: Handout / AP

Bare dager før skoleksytingen skjedde, skal Ethan ha fått en pistol i gave av foreldrene.

I tillegg skal andre våpen i hjemmet ha vært lett tilgjengelig for skytteren, som i dag er 16 år gammel.

Dagbok sentralt bevis

Påtalemyndigheten mener foreldrene har oversett Ethans behov for psykisk helsehjelp.

Retten har blant annet lagt fokus på Ethans dagbok. Der skriver han at karakterene hans på skolen er dårlige, at foreldrene hater hverandre og at de ikke har nok penger.

– Dette bare fremmer ønsket mitt om å skyte opp skolen eller å gjøre noe annet, står det i dagboken.

– De skapte et miljø der sønnens voldelige preg fikk blomstre. De var klar over at sønnen deres var urolig, og så kjøpte de en pistol til ham, sa påtalemyndigheten i en tidligere høring.

Foreldrene nekter for å ha visst om sønnens planer om å skyte rundt seg på skolen den 30. november 2021.

De nekter også for at våpen i hjemmet skal ha vært lett tilgjengelige for Ethan.

SKYTTER: Ethan Crumbley blir ført ut av rettssalen etter en høring i februar 2022. 16-åringen står overfor 24 anklager. Foto: David Guralnick / AP

Drap og terrorisme

16 år gamle Ethan Crumbley er siktet for terrorisme, fire tilfeller av drap, syv tilfeller av drapsforsøk og tolv tilfeller knyttet til bruk av pistol.

Nå forventes det at skolestyreren vil erkjenne straffskyld.

– Vi kan bekrefte at skytteren forventes å erkjenne alle de 24 punktene, inkludert terrorisme, sier David Williams, sjefsassistent i påtalemyndigheten i Oakland County.

DØDE: Fire elever ble drept i skoelskytingen den 30. november 2021. Foto: SCOTT OLSON / AP
I SORG: Oxford High School ble åsted for det utenkelige. Foto: SCOTT OLSON / AP

Både sønn, mor og far sitter fengslet i Oakland County. Ethan holdes unna voksne mens han er der.

16-åringen skal møte i retten mandag.

De etterlatte forventes å gi en kommentar etter dette.