Dette angrer han på

Under pandemien valgte Sverige en egen, og svært omdiskutert, strategi for å håndtere koronasmitten, frontet av statsepidemiolog Anders Tegnell.

Tiltakene i Sverige var langt mindre inngripende enn i Norge og flere andre land. Mens land etter land stengte ned, holdt Sverige skoler og butikker åpne.

ÅPENT: TV 2 møtte Statsepidemiolog Anders Tegnell i Stockholm i april 2020, i forbindelse med en pressekonferanse ved Karolinska universitetssykehus . Foto: Aage Aune / TV 2

Håpet var at det ville føre til flokkimmunitet i befolkningen.

Tusenvis av eldre døde av covid-19 på svenske sykehjem i løpet av pandemiens første måneder.

I mai 2020 var Sverige det landet i verden med høyest koronadødelighet i forhold til folketall.

Men Tegnell sto fast ved sin strategi.

«PLANA UT KURVAN»: Det handlet om å flate ut smittekurven, sa statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Fredrik Sandberg / TT News Agency / NTB

Tre år etter, konkluderer han med at han er fornøyd med egen innsats.

– Ubehagelig

– Jeg syns myndighetene gjorde en god jobb under disse omstendighetene, sier Tegnell i et intervju med Aftonbladet.

I boken «Tanker etter en pandemi», som kom ut fredag, skriver Tegnell om veivalgene Sverige gjorde, og om oppmerksomheten han fikk som person.

Blant annet ble både han og familien drapstruet.

– Det var ubehagelig, og det var fremfor alt ubehagelig for våre døtre. En gang var det også en person som kom inn på eiendommen vår, og da ringte vi til politiet, sier han til Aftonbladet.

– Skapte unødvendig lidelse

Tegnell erkjenner at noe nok kunne ha blitt gjort annerledes.

Men han han mener fortsatt at nedstenging ikke var svaret. Heller tvert imot.

– Er det noe du angrer på?

– En periode fikk man ikke ha besøk på eldrehjem, og det kan jeg angre på. Det var ikke vi som styrte det i stor grad, det var mer virksomhetene selv om sa at det var viktig å ikke ha besøkende. Men det tror jeg virkelig skapte unødvendig lidelse, både for de som var der og for de som ikke fikk komme på besøk. Det er lite som tyder på at det egentlig var noen risiko ved det, sier Tegnell.

Den tidligere statsepidemiologen håper boken hans kan bidra til å forstå hva som skjedde da Sverige og resten av verden ble rammet av et til da ukjent koronavirus.

– Forhåpentligvis kan boken være en puslebit når man i framtiden vil forstå hva som skjedde i løpet av disse årene, og, kanskje enda viktigere, at den kan bidra til læring før neste pandemi, sier Tegnell i en pressemelding sendt ut i forbindelse med boklanseringen.

Sjokkert over Norge

I boken skriver Tegnell at han ble sjokkert da han fikk beskjed om at nabolandene valgte å stenge skolene.

«Danmark bestemte seg for å stenge skolene sine. Norge fulgte snart etter. Jeg syntes det var ekstremt at de gikk den veien så fort. Informasjonen vi hadde på det tidspunktet tydet ikke på at barn var motoren for smittespredning.»



Den svenske tilnærmingen var i stor grad basert på frivillighet, med fokus på råd og anbefalinger til befolkningen. Dette la opp til en større grad av personlig frihet for innbyggerne i Sverige enn i andre land.

Den svenske koronakommisjonen rettet i februar i fjor kraftig kritikk mot svenske myndigheters håndtering av koronapandemien.

KRITIKK: Svenske myndigheter fikk slakt av kommisjonen som gikk gjennom landets koronahåndtering. Foto: Janerik Henriksson / TT Nyhetsbyrån / NTB

Blant annet mente de at Folkhälsomyndigheten, med Tegnell i spissen, hadde fått for mye makt og ansvar.

Regjeringen fikk skarp kritikk av kommisjonen for at tiltakene var for få, kom for sent, og for at de selv ikke tok ledelsen for krisehåndteringen, skriver NTB.

Innen midten av mars 2020 burde for eksempel kjøpesentre, restauranter, frisørsalonger og svømmehaller blitt stengt og idretts- og kulturarrangementer avlyst, ifølge kommisjonen.



Samtidig mener kommisjonen at den svenske tilnærmingen i utgangspunktet var riktig.

STENGT: En av mange nedstengte butikker i Oslo sentrum under koronakrisen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tegnell reflekterer rundt nedstengning i boken:

«Men mange land stengte samfunnene sine i rasende fart. Nedstengningene varierte i grad. I Norge fikk man ikke dra på hytta, i Spania fikk man nesten ikke gå utenfor døren i det hele tatt, bortsett fra enkelte spesielle formål som å kjøpe mat eller medisiner».



– Det er en unik verdenshendelse som jeg håper vi kan ta med oss og på mange måter lære av, sier Tegnell.

Lav overdødelighet

Da det sto på som verst, sa Tegnell at hva som ville være den beste pandemihåndteringen ville vise seg på sikt.

Og hans omdiskuterte strategi, kan i ettertid ha vist seg å ha fungert.

Tre år etter at pandemien startet, viste tall at Sverige, sammen med Norge, kan ha hatt den laveste overdødeligheten i hele Europa under pandemiårene 2020, 2021 og 2022, ifølge Forskning.no.