Detaljene som kan felle Trump

USAs tidligere president Donald Trump er tiltalt i forbindelse med stormingen av Kongressen i hovedstaden Washington 6. januar 2021.

Det er en storjury bestående av vanlige amerikanere som nå har stemt for at Trump skal tiltales for fire lovbrudd i denne saken, som kort oppsummert handler om at han står bak en sammensvergelse mot USAs valgprosess og innbyggernes stemmerett.

– Dette er den mest alvorlige tiltalen mot Trump, fastslår USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke.



Fra før er Trump tiltalt i to andre saker, og en fjerde er på trappene. Se oversikten over disse sakene nederst i saken.

Tyder på sterke bevis

Den ferske tiltalen gir oss nye og dypere innblikk i kommunikasjonen mellom Trump og hans visepresident Mike Pence etter valget i november 2020 og frem til den dødelige stormingen av Kongressen i januar 2021.



Seks andre personer er medtiltalt. Disse seks er ikke navngitt i tiltalen, men amerikanske medier skriver at Rudy Giuliani og Sydney Powell er to av dem.

– Angrepet på vår nasjons kongressbygning 6. januar 2021 var et historisk angrep på hjertet i USAs demokrati. Som beskrevet i tiltalen, ble det fremprovosert av løgner. Løgner fra tiltalte, skriver spesialetterforsker Jack Smith i tiltalen.

ALVORLIG SAK: USA-ekspert Eirik Løkke mener denne tiltalen er den mest alvorlige mot Donald Trump. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

At det står en storjury bak denne tiltalen, er en indikasjon på at bevisene mot Trump er sterke, mener Eirik Løkke.

– Storjuryer brukes i USA for å teste om bevisene er gode nok. Hvis storjuryen mente at det ikke var hold i dette, ville nok ikke Smith gått videre med saken.

Én påstand blir sentral

Påstanden om at Trump visste at han faktisk hadde tapt valget for Joe Biden, og at han derfor løy da han sa at Biden vant gjennom juks, vil bli sentral i rettssaken.

Tiltalen hevder at Trump «satte i gang sin kriminelle sammensvergelse kort tid etter valgdagen 3. november 2020».

Målet til Trump og hans medtiltalte var, ifølge tiltalen, å skape en «falsk kontrovers» rundt godkjenningen av valgmenn, slik at Pence 6. januar kunne bytte ut de ekte valgmennene i sju delstater Trump tapte, med falske valgmenn som Trump-leiren enten hadde fått med seg frivillig eller hadde lurt til å bli med på sammensvergelsen.

– Du er for ærlig

Smith viser i tiltalen til at etterforskningen har avdekket flere hendelser som beviser dette:



TILTALT: Tidligere president Donald Trump på vei opp på scenen under et folkemøte i Erie i Pennsylvania 29. juli. Foto: Lindsay Dedario / Reuters / NTB

Trump fikk gjentatte ganger beskjed av nære rådgivere om at valgresultatet var legitimt, inkludert fra etterretningsledere.

Pence førte en slags dagbok mens han var i Det hvite hus, og visepresidentens notater fra dag til dag gir Smith et innblikk i møtene mellom Trump og Pence. Dagboken viser at Trump en rekke ganger sa til Pence at han hadde rett til å motsette seg valgresultatet.

I et møte mellom de to 1. januar 2021, hvor Pence forklarte Trump at det ikke eksisterer en mulighet for visepresidenten til å overprøve opptellingen av valgmenn, svarte Trump «Du er for ærlig» – en klar indikasjon på at Trump visste at det Pence sa, var riktig.

Bare noen timer etter at stabssjef Mark Meadows hadde fortalt Trump at valgfunksjonærene i delstaten Georgia hadde opptrådt eksemplarisk, tvitret Trump at valgfunksjonærene der fra forferdelige mennesker som forsøkte å dekke over valgfusk – en påstand han da altså visste var løgn.

OGSÅ TILTALT: Trumps tidligere advokater John Eastman, Rudy Giuliani og Sidney Powell er sammen med Jeffrey Clark, tidligere fungerende justisminister, blant de seks medtiltalte. Foto: Brendan Smialowski, Angela Weiss, Mandel Ngan, Michael A. McCoy / AFP / NTB

Politisk agenda

Trump hevder sin uskyld via sitt eget sosiale nettsted Truth Social og anklager Jack Smith for å ha en politisk agenda ved å vente med denne tiltalen til valgkampen har begynt.

Hans nåværende advokat John Lauro gjentar dette overfor Fox News.

– Joe Biden stiller mot Donald Trump og taper for øyeblikket. Og nå har vi justisdepartementet som av politiske årsaker tiltaler president Trump for handlinger han begikk som øverste leder for USA, sa Lauro ifølge NTB.

Rettssaken skal ledes av dommer Tanya Chutkan, som tidligere har delt ut noen av de strengeste straffene til personer som er dømt for å ha deltatt i stormingen av Kongressen.

Chutkan har tidligere også avvist et forsøk fra Trump på å stanse utleveringen av dokumenter til en komité i Representantenes hus som gransket stormingen.

