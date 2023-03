– Det var som et brennende helvete

Minst 46 personer omkom i den verste togulykken i Hellas på 50 år natt til onsdag. Angelos Tsiamouras (18) kom seg unna med livet i behold – nå hylles han for sin heroiske innsats.

ØDELEGGELSER: Frontkollisjonen mellom et passasjertog og godstog ble fatal. Foto: Kostas Mantziaris / Reuters

Til vanlig studerer han økonomi i Thessaloniki.

I helgen var han på vinterferie i Patras med klassekamerater, og opplevde karnevalet på nært hold for første gang.

KARNEVAL: Tusenvis av mennesker samles i flere greske byer for å feire. Foto: Reuters

På veien hjem sto han plutselig ansikt til ansikt med døden.

Et brennende helvete. Røyklagte vogner. Døde klassekamerater.

Slik beskriver 18 år gamle Angelos Tsiamouras den skjebnesvangre natten, da et passasjertog frontkolliderte med et godstog i Larissa i Hellas.

STUDENT: Angelos (18) er til vanlig student i Thessaloniki. Foto: Privat

Da TV 2 var i kontakt med den unge studenten onsdag ettermiddag, var han på sykehuset i Larissa for å få behandling for kuttskader.

Men Angelos hadde et viktig oppdrag før han var villig til å dra fra ulykkesstedet.

Skulle hjem etter karneval

Om bord på toget var det omtrent 350 mennesker.

Mange av dem hadde, som Angelos, vært i Patras for å delta på karnevalet.

HELLAS: Reisen startet i Patras, via Aten, før ulykken skjedde i Larissa. Endestasjonen var studentbyen Thessaloniki. Foto: Magnus Torsvoll Midthun

Angelos og vennene tok først et tog fra Patras til Aten, før de skulle videre til Thessaloniki.

De kom altså ikke lengre enn til landsbyen Larissa.

Reddet 16 personer

Det var de fire første vognene som ble hardest rammet av kollisjonen. Angelos befant seg i vogn nummer seks.

TOTALSKADD: De fire fremste vognene ble totalskadd i ulykken. Foto: Giannis Floulis / Reuters

– Jeg kjente tre smell, de ble svakere og svakere, og vi forsto umiddelbart hvilken fare vi var i, forklarer han til TV 2.

Videre beskriver han at det eneste han klarte å tenke på, var at han måtte hjelpe til.

– Sammen med min venn Giorgos løp vi til vogn nummer tre og fire for å redde så mange mennesker som mulig.

REDNINGSARBIED: Onsdag kveld var flere redningspersoner på plass ved ulykkesstedet. Foto: Vaggelis Kousioras / AP

Angelos og kompisen klarte å få ut ti personer i live.

Men det var ikke nok for Angelos. Da redningsmannskapene kom, ble han værende i to timer til og bidro til å redde ut ytterligere seks mennesker.

Til TV 2 sier han at det som gjorde sterkest inntrykk var da han skulle hjelpe en bestemor å finne sitt seks måneder gamle barnebarn.

– Jeg fant ham ikke, men moren hans har senere fortalt meg at han har det bra.

BRANT OPP: Den første vognen brente helt opp. Foto: Kostas Mantziaris / Reuters

Hyllestene strømmer inn fra både venner og familie, og greske medier har døpt ham «Young Angel».

Men Angelos vil ikke bli sett på som en helt.

– Vi bor i en veldig kald verden, så det eneste vi kan gjøre er å hjelpe hverandre, understreker han.

Transportministeren går av

Den verste jernbanekatastrofen i landets historie skyldes en menneskelig feil, sa den greske statsministeren onsdag ettermiddag.

Det førte til at protester brøt ut over hele Hellas.

SINNE: Flere studenter brøt ut i protester onsdag kveld. Foto: Louiza Vradi / Reuters

I hovedstaden Aten protesterte flere hundre studenter utenfor hovedkvarteret til den nasjonale jernbanetjenesten, Hellenic Train, onsdag kveld.

Lignende protester fant også sted i Thessaloniki og Larissa.

Onsdag ble det klart at landets transportminister går av som følge av ulykken.

STILLE PROTEST: I Larissa holdt studenter en stille markering for å hedre dem som mistet livet. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Den greske statsministeren sa onsdag kveld at den nye transportministeren vil få i oppgave å granske hvordan ulykken kunne skje.

– Vi skal jobbe hardt for at ordene «aldri igjen», ikke forblir et tomt løfte. Det kan jeg love, poengterte han på en pressekonferanse, ifølge blant annet CNN.