Sju meter høye tsunamilignende bølger flommet gjennom kystbyen Derna i Libya etter at to demninger brast under flommen.

– Situasjonen er ubeskrivelig. Hele familier er døde. Noen er skylt ut i havet, sier Ahmed Abdalla, som overlevde og har sluttet seg til redningsarbeidet.

Dødstallet i byen har passert 5300. Fremdeles er minst 9000 savnet, ifølge nyhetsbyrået AP, som siterer libyske medier.

FLERE TUSEN DØDE: Bare i Derna har tusenvis mistet livet. Foto: Røde Kors/Røde Halvmåne/AFP

Læreren Mohammed Derna sier at han, familien og naboer flyktet opp på taket av leilighetsbygget de bodde i. De ble sjokkert over vannmengdene som skylte forbi.

Vannet nådde opp til andre etasje på flere av bygningene. Mens de sto på taket kunne de se folk på bakken, inkludert kvinner og barn, bli skylt bort.

– Folk ropte «hjelp, hjelp». Det var som en skrekkfilm fra Hollywood, sier han på telefon til AP.

DEMNINGER BRAST: Rekordstore nedbørsmengder, manglende vedlikehold av demninger og over et tiår med konflikt bidro til flomkatastrofen i Libya. Foto: Røde Kors/Røde Halvmåne/AFP

Man frykter at 20.000 mennesker kan ha omkommet i flommen. Situasjonen er svært uoversiktlig, og ødelagte broer og veier gjør det vanskelig å nå fram til de rammede områdene med nødhjelp.

Likhusene er fylt opp, og de døde begraves i massegraver. I en landsby ble det onsdag begravd 64 personer. Flere av dem tilhørte samme familie.

RYDDER LIK: Lik finnes både i hus, i gatene og i sjøen. Foto: AL-MASAR TV

Derna ligger 900 kilometer øst for hovedstaden Tripoli. Byen har vært et samlingspunkt for ekstremistiske grupper i kjølvannet av Den arabiske våren, og Nato-aksjonen som tok livet av diktator Mohammar Gadhafi i 2011.

Ekstremværet Daniel traff østlige deler av Libya 10. september, og hadde med seg rekordstore nedbørsmengder.

At Derna var utsatt for flom, har lenge vært kjent. En libysk hydrolog advarte om situasjonen i en forskningsartikkel i fjor, skriver NTB. Han anbefalte umiddelbare tiltak for å vedlikeholde demningene.

– Kommer det en storflom, vil konsekvensene bli katastrofale, står det i artikkelen.

Det er nå frykt for at en tredje demning skal kollapse.