Døden inntraff umiddelbart for de fem personene i ubåten «Titan», mener Bo Rask, som tidligere var sjef for det svenske ubåtvåpenet.

Bo Rask fortalte TV 2 torsdag at hans teori var at ubåten fra Oceangate Expeditions hadde implodert, altså at den har gitt etter for trykket fra havdypet og sprengt innover.

– Det var min hovedteori. Jeg ble dessverre sannspådd, sier Rask til TV 2 fredag.

Vrakrester fra «Titan» ble funnet torsdag morgen. Amerikanske myndigheter varslet pårørende om dette og gikk torsdag kveld ut offentlig med at alle fem om bord er døde.

Som en ølboks som blir kjørt over

Bo Rask forteller at når en farkost som «Titan» imploderer, skjer alt på et øyeblikk.

– Med dette enorme trykket blir den presset sammen som en ølboks som blir kjørt over av en bil på gaten. Det blir bare flatt. Og så blir det noen rester igjen, hvor noe kanskje flyter og noe faller ned til bunnen.

– Det ene sekundet lever man og i det neste er man død. Det var nok smertefritt, men selvsagt utrolig tragisk, sier Rask.



Vrakrestene ble funnet rundt 500 meter fra «Titanic». Rask er overrasket over hvor fort man klarte å finne delene fra ubåten.

Hvorfor den imploderte, er foreløpig et ubesvart spørsmål.



– Det kan ha vært en svekkelse i skroget et sted, eller at vinduet ikke tålte det høye trykket, eller at vinduets feste i skroget ikke fungerte som det skulle. Det kan også være noen rør- eller kabelgjennomganger til det trykksikre rommet som brister, spekulerer Rask.



Han utelukker heller ikke at skroget kan ha blitt svekket av tidligere dykk på store dyp.

Kullfiber

Ekspedisjonen er blitt kritisert fra mange hold de siste dagene, for å ikke ta sikkerheten på skikkelig alvor.

Ifølge brev som The New York Times har fått tak i, varslet direktøren for marine operasjoner i Oceangate Expeditions i 2018 om mulige farer for passasjerer om bord i «Titan». Noen måneder senere advarte andre ledende eksperter på feltet om potensielt «katastrofale» problemer under «Titanic»-ekspedisjonene.



– De hadde absolutt uflaks, men om risikoen var for høy, er det vanskelig å uttale seg om. Jeg har sagt flere ganger at denne type turistreiser ikke bør forekomme, sier Bo Rask.

Han er blant annet nysgjerrig på hvordan kullfiber reagerer under kraftig trykk, ettersom «Titan» er bygd av titan og kullfiber.

– Denne farkosten er en ny konstruksjon, som skiller seg veldig fra andre farkoster som med suksess har vært på store dyp. Jeg vet ikke hvordan kullfiber reagerer under kraftig trykk.

DISSE OMKOM (fra venstre): Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush og Hamish Harding. Foto: AP / NTB

Dette er de omkomne: