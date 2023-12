– Det største angrepet i 2023

Natt til fredag gikk flyalarmen over store deler av Ukraina.

– Vi har ikke sett så mye rødt på monitorene våre på lenge, sier Yuriy Ignad, talsperson for det ukrainske luftforsvaret, ifølge The Guardian.

Han forteller at Russland startet med å sende en sverm av selvmordsdroner mot Ukraina, etterfulgt av missilangrep.

I morgentimene ble minst seks ukrainske byer angrepet. Minst 20 personer er drept, men antallet er ventet å øke betraktelig, ifølge Sky News.

I tillegg er rundt 100 personer skadet.

– Dette ser ut til å være det største angrepet i løpet av hele 2023, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, som er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, til TV 2.

KYIV: I Ukrainas hovedstad er to personer drept i nattens luftangrep. I tillegg ble 17 personer skadet. Valentyn Ogirenko / Reuters

Bare sivile mål

Ydstebø viser til at det er rapportert at Russland brukte over 100 ulike raketter og missiler i angrepet, i tillegg til opptil 40 droner.

– Det er så og si bare sivile mål som angripes. Det er fødeklinikker, T-banestasjoner og handlesenteret som ble truffet.



Angrepene rammet blant annet byene Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Zaporizjzja og Lviv.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Lage Ask / TV 2

Tom Røseth er en av Norges fremste eksperter på krigen mellom Russland og Ukraina. Han er enig i at det er lenge siden vi har sett at et så omfattende angrep har rammet ukrainske byer langt fra fronten.

– Det har vært enkelte større angrep hvor russerne har forsøkt å slå ut vestlige våpensystemer, hevder de, men ikke så mange i det siste. I høst har det også vært en lengre periode helt uten angrep i Kyiv, sier Røseth.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, mener angrepet følger samme mønster som russerne har hatt tidligere.

SJEFSFORSKER: Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Jo mer du fyrer av, jo større sjans er det for at noen missiler kommer forbi luftvernet og treffer noe. Det er usikkert om dette er et rent terrorangrep eller om de faktisk siktet på militære installasjoner eller energiinfrastruktur, sier han.

Har rustet opp

Røseth mener et angrep av en så stor skala, har til hensikt å trenge gjennom Ukrainas luftforsvar.



– De kommer gjennom med noe og det gjør stor skade, sier Røseth.

Han mener at Russland over tid har samlet opp angrepskapasiteten sin.



– De vil bruke denne vinteren til å slå til mot kraftforsyningen, men selvfølgelig også for å gå etter militære mål.

UKRAINA-KJENNER: Tom Røseth, hovedlærer ved Forsvarets høgskole, mener Russland har flere formål med fredagens angrep. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mange av de russiske missilene og dronene blir også sendt gjennom sivile områder, ettersom luftverndekningen er mindre i tettbebygde strøk.

Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj, skriver på X at Russland har brukt nesten alle våpen de har i arsenalet i fredagens angrep.

– Jeg kondolerer til alle som har mistet sine kjære. Jeg ønsker også rask bedring til de som er skadet. Alle nødetater jobber døgnet rundt og gir nødvendig hjelp, skriver presidenten.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



– Det skaper frykt

Røseth tror også at Putin hadde en helt klar plan med å iverksette et så omfattende luftangrep natt til fredag.

– Det evinnelig målet til Russland er å svekke oppslutningen til krigen blant den ukrainske sivilbefolkningen. De vil skape krigstretthet og oppgitthet, sier han.

Dette er også årsaken til at russiske angrep ofte treffer sivile mål.

– Det skaper frykt, men også sinne. Tidligere har det gjort Ukraina sterke i sin motstand, så jeg tror ikke det virker til sin hensikt.

SKADET: En mann får tilsyn av helsepersonell i Kyiv etter fredagens angrep. Foto: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

I en rekke byer sentralt og vest i Ukraina lever befolkningen nokså normalt til tross for krigen.

– De har blitt vant til krigen. Når flyalarmen går, søker de ikke lenger dekning i bomberom. De stiller seg inntil bærende strukturer i bygningene og vekk fra vinduene, sier Røseth.

Luftvernet i hovedstaden har også blitt så bra at angrepene sjelden trenger gjennom.

Spår flere store angrep

At det vil bli flere større luftangrep denne vinteren, mener Røseth er svært sannsynlig.

– Russland har bygd opp missilkapasiteten til slike angrep og de vil fortsette. Ukraina har også bevist at de har kapasitet til missilangrep på Krim, senest bare for noen dager siden. Det kan være disse angrepene er et svar på det.

BRANN: I Kyiv ble et varehus truffet av russiske luftangrep. To ble drept og et ukjent antall mennesker antas å være skadet. Brannmannskaper jobber med å slukke flammene. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Zelenskyj skriver på X at Ukraina vil svare på angrepet.

– Vi vil garantert svare på terrorangrepet. Og vi vil fortsette å kjempe for sikkerheten til hele landet vårt, hver by og hver innbygger. Russisk terror må og vil tape, skriver presidenten.

Bukkvoll tror også at Ukraina vil komme med et motangrep, men sier at de i større grad bryr seg om verdensopinionen.



– Ukraina er avhengig av å skåne sivile i større grad, blant annet fordi de trenger støtte fra vesten til å fortsette krigføringen. Russland bryr seg ikke nevneverdig om verdensopinionen og gjør mer som de vil.