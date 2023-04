Det spøker for den franske baguetten

I november ble den franske baguetten satt på verdensarvlisten. Nå står den i fare for å dø ut. 80 prosent av franske bakere frykter å gå konkurs.

TRUET: Høye energi- og råvarepriser truer de små tradisjonsrike bakeriene i Frankrike. Her demonstrerer bakere i januar i år. Situasjonen har ikke bedret seg siden da. Foto: Michel Euler/AP

Det er en grå tirsdag morgen i Paris. I et bakeri som kun ligger et steinkast fra République-plassen, har bakerne allerede gått hjem for dagen. Deres arbeidsdag starter klokken 02, for å levere ferskt brød til morgentrøtte franskmenn.

CAMILLAS BAKERI: Bakeriet er hjertebarnet til Camilla. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt

Camilla, som er én av to som eier det lille bakeriet, sitter på bakrommet. Spørsmålet hun nå stiller seg, er hvor lenge bakeriet klarer å overleve.

Inflasjon og økonomiske problemer er i ferd med å ta knekken på de tradisjonsrike boulageriene.

– Det er bakere som har stått i denne situasjonen vi nå står i i månedsvis. Jeg vil ikke engang tenke på hvordan de har det, sier hun.

Camilla ønsker ikke stå frem med fullt navn.

Tredoblede regninger

Camilla åpnet bakeriet sitt kun to måneder før korona-pandemien rammet Frankrike. I en runddans med gjenåpning og nedstenging, klarte bakeriet seg med et nødskrik.

– Siden vi var et nyåpnet bakeri da pandemien brøt ut, hadde vi ingen tidligere tall å vise til og fikk dermed ingen økonomisk støtte. Så det har vært ganske tøft. Vi har overlevd på trofaste kunder som støtter oss.

Så lanserte Russlands president Vladimir Putin en invasjon av nabolandet Ukraina. På grunn av dette, i kombinasjon med andre faktorer, ble Europa kastet inn i en energikrise.

MACRON: President Emmanuel Macron poserer med en baguette i februar. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

I starten av januar meldte Franceinfo at 80 prosent av bakerier i Frankrike frykter å gå konkurs. Pengene strekker ikke til med de økende prisene.

Camilla forteller at strømregningene hennes er tredoblet fra desember i fjor til januar i år; fra 7000 kroner i desember til 22.000 i januar.

– Vi to som eier bakeriet kunne ikke ta ut lønn for januar. Ellers ville vi ikke kunne betale strømregningen.

Hun forteller at hennes bakeri faktisk er heldige med at strømregningen «kun» er blitt tredoblet, og at mange har det verre.

– Vi vil jo gjerne kunne ha penger til å spise for på slutten av måneden. Men sånn situasjonen er nå, har vi ikke det.

Røtter til den franske revolusjonen

– Vi er i ferd med å miste historie, kultur og tradisjon. Likevel etterlater de oss i grøfta, sier Camilla.

Bakeri-tradisjonen er en hjørnestein i fransk kultur. Baguetten kan nærmest beskrives som Frankrikes kronjuvel, og ble i november satt på UNESCOs verdensarvliste. Men mange er ikke klar over historien som ligger bak.

Brødmangel i Paris var en av de utløsende årsakene til at en sulten mobb stormet Bastillen og starten den franske revolusjonen 14. juli 1789. Små ti år senere, i 1798, bestemte franske myndigheter at tilgangen til brød skulle sikres – for å unngå mer sosial uro.

Siden den gang, og frem til 2015, har franske myndigheter sikret brødtilgang ved blant annet å regulerer når bakere kunne ta sommerferie. Når bakeriene holdt stengt, var de pålagt å informere om hvor det nærmeste åpne bakeriet var, skriver France24.

Det var daværende finansminister Emmanuel Macron som fjernet disse reguleringene i 2015.

Faller utenfor hjelpepakken

Som mange andre land, har Frankrike en rekke ordninger som skal hjelpe befolkningen med å holde hodet over vann med de økte prisene.

For at små og mellomstore bedrifter skal kunne motta økonomisk støtte, har myndighetene blant annet satt et strømtak på 36 kVa. Dette handler om hvor sterk strømstyrken i strømuttakene er.

DEMONSTRERER: En baker holder en baguette med en fiktiv prislapp på 10 euro - hundre norske kroner. Foto: Michel Euler/AP

Problemet er at bakerier er avhengige av store maskiner og ovner som krever sterk strømstyrke.

– Bakerier er tvunget til å bruke mye energi. Vi må ha store ovner for å kunne steke bakevarene. Hva skal vi gjøre? spør Camilla og trekker på skuldrene.

Bakerier faller derfor i realiteten utenfor støtteordningen, og får lite hjelp til å møte prisstigningen.

– Vi har hevet prisene på varene våre litt, men ikke i nærheten så mye at de reflekterer prisveksten på råvarene og elektrisitet. Hvis vi skulle ha gjort det, ville en baguette nok ha kostet over fire euro. Hvem betaler fire euro for en baguette? Ingen.

– Kundene våre forstår hva som foregår og de støtter oss. Det er de som gjør at vi overlever. Jeg er ubeskrivelig takknemlig for dem, avslutter Camilla.