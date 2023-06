– Det som skjer nå er annerledes

ORIKHIV (TV 2): Ukrainske styrker har brutt gjennom russiske forsvarslinjer, og avansert opp til 17 kilometer. Nå bekrefter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at den store motoffensiven er i gang.

I full fart kommer ambulansene kjørende mot oss. De er på vei til nærmeste sykehus.

Vi har kjørt gjennom søvnige landsbyer på veien fra Zaporizjzja by, men når vi nærmer oss byen Orikhiv skifter stemningen. Brått blir det alvor.

På en høyde utenfor byen ser vi røyk stige opp i horisonten. Det er russiske stillinger som er truffet av ukrainsk artilleri.

FRONTEN: Sør for byen Orikhiv pågår det harde kamper. Røyken fra artillerinedslag kan sees overalt. Foto: Aage Aune / TV 2

Bare noen hundre meter unna TV 2s team hører vi flere drønn og ser røyken stige opp fra et rakettartilleri. Kort tid etter ser vi nye røyksøyler stige opp fra forsvarslinjene noen kilometer unna.

AVFYRING: Her avfyrer ukrainsk BM-21 rakettartilleri mot russiske posisjoner noen kilometer unna. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

TV 2 var vitne til de voldsomme kampene ved frontlinjen i det sørlige fylket Zaporizjzja. Der får russerne nå kjenne på at ukrainske styrker har startet motoffensiven.

– Offensive og defensive operasjoner blir gjennomført i Ukraina. På hvilket nivå vil jeg ikke avsløre i detalj. Jeg tror dere vil merke det, uttalte Volodymyr Zelenskyj på en pressekonferanse med Canadas statsminister Justin Trudeau i Kyiv i dag.

– Alle her er i godt humør nå, fortell det til Putin, avsluttet presidenten.

Hard motstand

Rundt byen Orikhiv har kampene rast helt siden krigen startet i fjor, men aldri så heftig som nå. Det får vi bekreftet når vi møter en av de få innbyggerne som fortsatt er i byen.

HÅPEFULL: Oleksandr (49) er en av få sivile som fremdeles oppholder seg i Orikhiv. Han håper at motoffensiven skal lykkes. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi var så glade for to dager siden da «fyrverkeriet» startet. Det var skyting, skyting, skyting, forteller Oleksandr (49).

– Er det mer intenst nå enn før?

– Ja, ja ja!

Men de fremrykkende ukrainske styrkene møter hard motstand. Russerne står sterkt i dette området og har lenge forberedt seg på en offensiv.

TV 2 ser flere skadde pansrede kjøretøy bli fraktet bort fra slagmarken. En av dem er en Bradley stormpanservogn gitt av USA.

KJØRES BORT: En skadet Bradley M2A2 stormpanservogn fraktes vekk fra fronten for å bli reparert. Foto: Aage Aune / TV 2

Gjemmer seg i kjelleren

TV 2 er i kontakt med en familie som befinner seg inne i de russisk-kontrollerte områdene. De har søkt tilflukt i kjelleren etter at den ukrainske offensiven startet denne uken. Byen de befinner seg i ble for kort tid siden truffet av seks missiler, som trolig har blitt avfyrt fra ukrainsk side.

– Vi er veldig nær kampene. Vi kommer oss ikke unna. Vi må gjemme oss her, for det blir fort enda mer heftig, forteller de TV 2. De ber oss om å ikke avsløre navnene deres og hvilken by de befinner seg i.

Flere tusen russiske soldater oppholder seg i byen, og nå frykter de at bakkekamper snart vil rase rett utenfor stuedøren.

– Vi er veldig redde. I løpet av de siste 15 månedene krigen har pågått har vi blitt vant til mye. Men det som skjer nå er annerledes. I natt var det så voldsomt at jeg fikk problemer med hjertet, forteller kvinnen som er i de russisk-kontrollerte områdene til TV 2.

Bryter gjennom forsvarslinjene

De ukrainske styrkene har lykkes med å avansere gjennom de russiske forsvarslinjene flere steder langs frontlinjen. Ifølge det britiske forsvarsdepartementet skal russiske soldater enkelte steder ha forlatt stillingene sine da ukrainerne angrep. Flere skal ha flyktet i panikk og mange skal ha blitt drept etter at de løp ut i sine egne minefelt.

Andre steder der ukrainske angrep er i gang, kjemper de russiske styrkene hardt for å slå ukrainerne tilbake.



I følge Telegram-kanalen Voyla Media skal de ukrainske styrkene enkelte steder ha rykket frem 5 til 17 kilometer. Flere landsbyer skal også ha blitt frigjort. Telegram-kanalen hevder at opplysningene deres stammer fra kilder på begge sider.