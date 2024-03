– Det som skjer fredag blir testen

Vanligvis er Jerusalems gamleby pyntet til fest med lyslenker og girlandere under den hellige fastemåneden ramadan.

Men i år er det ingen blinkende lys, og de smale gatene i Det muslimske kvarteret er roligere enn vanlig.

I krydderbutikken til Riyad Khalill holder de på å åpne. I 270 år har familien hans drevet butikk her.

– Vanligvis pynter jeg butikken med lys, og kjøper inn ting som er relatert til ramadan, men i år er det bare trist. Det er ingen feiring i det hele tatt, sier Khalill til TV 2.



DÅRLIG SALG: Færre besøkende betyr mindre penger i kassen for kryddersalgsmann Riyad Khalill. Egentlig er ramadan høysesong for butikken hans, men slik er det ikke i år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Helt siden terrorangrepet mot Israel 7. oktober, og den påfølgende krigen, har det vært færre besøkende og færre turister.



Muslimenes hellige fastemåned ramadan er også en måned for fest. Men ettersom krigen i Gaza fortsatt raser, føler ikke palestinere i Øst-Jerusalem for å feire.

– Vi alle, meg inkludert, er triste og helt knust av alle som har blitt drept, sier Khalill.



Nektes adgang

Selv i rolige år er det økt fare for uroligheter i Øst-Jerusalem og på Vestbredden i forbindelse med ramadan.

Særlig er palestinernes tilgang til al-Aqsa-moskeen i Jerusalems gamleby sensitivt.

Al-Aqsa-moskeen er Islams tredje viktigste helligdom. Moskeen ligger på høyden som på arabisk heter al-Haram al-Sharif og som jødene kaller Tempelhøyden. Både muslimer og jøder anser den som hellig grunn.

Med krigen i Gaza som bakteppe, er det i år særlig knyttet spenning til om israelsk politi vil hindre palestinere i å komme inn til al-Aqsa-moskeen for å be.



TV 2 ble mandag selv vitne til at flere palestinere ble nektet adgang. De fleste var menn i 20- og 30-årene, men ikke alle.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Adel Abutin slipper ikke inn gjennom Bomullshandlernes port inn til Tempelhøyden og al-Aqsa. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

En av dem var 74 år gamle Adel Abu Ten.

– Hver dag kommer jeg hit for å be. Bare be. Det er ramadan, og de nektet meg, sier Abutin oppgitt.



– Ga de deg noen grunn?



– Jeg vet ikke hvorfor. Jeg er 74 år gammel. Hvorfor nekter de meg?, spør han.

Spent før fredagsbønnen

Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at Israel ikke vil legge noen begrensninger på antall mennesker som får slippe inn til al-Aqsa i forhold til foregående år.

I stedet har politiet fått ordre om å ta sine forholdsregler rundt hva de anser som en håndterbar menneskemengde.

Fredagsbønnen blir den første virkelige testen.

Vanligvis pleier det å komme titusenvis av troende til moskeen den dagen.

– Fredag er dagen der vi får se om denne måneden vil bli rolig eller ikke, sier butikkeier Riyad Khalill.



– Hvis de kommer for å be på fredag, og alle eller mange ikke slipper inn til al-Aqsa, blir det bråk med politiet. Da blir det konfrontasjoner med politiet og soldatene.

SPENT: Riyad Khalill er spent på om årets ramadan vil forløpe rolig eller ikke, og sier den store testen vil komme under den første fredagsbønnen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Færre fra Vestbredden

Israelske myndigheter frykter bråk under fredagsbønnen, og har sagt at tusenvis av politi- og sikkerhetsstyrker vil være på plass.



Hamas har bedt palestinere om å marsjere mot al-Aqsa under ramadan, og konfrontere Israel over krigføringen i Gaza.

– Situasjonen er åpenbart spent, men vi har forberedt oss, opplyser kommunikasjonssjef for det israelske politiet, Mirit Ben Mayor.

INGEN RESTRIKSJONER: Israelske myndigheter sier de ikke vil begrense antallet muslimer som får tilgang til Tempelhøyden for å be i forbindelse med ramadan. Bildet er fra ramadan i fjor, og er tatt 7. april 2023. Foto: Ammar Awad/Reuters

Selv om myndighetene sier de ikke vil begrense antall personer som får slippe inn til Gamlebyen og al-Aqsa, har de lagt begrensninger for palestinere fra det okkuperte Vestbredden.

Kun barn under 10 år, kvinner over 50 år og menn over 55 år får slippe inn i Øst-Jerusalem, ifølge Times of Israel.

I et forsøk på å dempe spenningen rundt ramadan har statsminister Netanyahu selv tatt over ansvaret for politiets operasjoner under ramadan.

Statsministeren har blant annet erklært at politiet ikke får foreta raid på Tempelhøyden uten at det foreligger eksplisitte ordrer fra ham selv.

Egentlig er det Israels nasjonale sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som har ansvar for politiet. Ben-Gvir er bosetter og tilhører det høyreekstreme partiet «Jødisk Makt».

I opptakten til ramadan foreslo han at Israels muslimske minoritet skulle nektes adgang til Tempelhøyden under ramadan.