– Det som må til er at Hamas overgir seg

Frp-lederen er kritisk til at Norge støttet FN-resolusjonen om våpenhvile på Gazastripen. – Israel har en rett til å forsvare seg, sier Listhaug.

Fredag ettermiddag ga 120 av landene i FNs generalforsamling støtte til en resolusjon som ber om en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.

Norge var et av få europeiske land som stemte for forslaget.

Danmark, Sverige, Storbritannia og Tyskland var blant landene som avsto fra å stemme. USA, Israel og 12 andre land stemte imot.

Flere har vært kritiske til at resolusjonen nevner verken Hamas eller terrorangrepet 7. oktober. Det er også partileder Sylvi Listhaug (Frp).

– Norge har hatt en annen tilnærming enn land vi ønsker å sammenligne oss med. Det har vi sett hele veien, sier Listhaug.

Må gå med på kompromisser

Mandag kveld møtte hun Åsmund Aukrust (Ap) til debatt på TV 2 Nyheter.

Aukrust erkjenner at resolusjonen trolig hadde sett annerledes ut dersom Norge hadde skrevet den.

– Men når du skal samle over hundre land for å sette i gang handling, så må man av og til gå med på kompromisser. Derfor blir teksten seende ut som den gjør. Den handler om den humanitære katastrofen på Gazastripen, sier han.

Humanitær krise

Hjelpeorganisasjonene har varslet en humanitær krise på Gazastripen helt siden krigen mellom Hamas og Israel begynte for tre uker siden.

Så langt er minst 8000 palestinere drept i israelske angrep, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen, og det er stor mangel på mat, vann og medisiner.

– Det er helt klart en enorm menneskelig lidelse i Gaza, men bakgrunnen for at dette skjer er et forferdelig terrorangrep som ble gjennomført i Israel, sier Listhaug.

– Israel må ha rett til å forsvare seg, legger hun til.

Etter å ha blitt utfordret av Aukrust om hva Fremskrittspartiet mener er løsningen på krisen, svarer partilederen:

– Det som må til er jo at Hamas overgir seg. At terroristene kaster inn håndkleet, eller at de blir utslettet av Israel.

– Hva med de sivile?

– Det ville jo ha ført til at nettopp sivilbefolkningen hadde fått en annen situasjon. Inntil det skjer, så har vi vært veldig tydelige på at humanitærhjelp skal slippe inn, sier Listhaug.

Skiller seg ut

Aukrust understreker at regjeringen fordømmer Hamas-angrepet 7. oktober, og han er enig i at Israel må kunne forsvare seg.

– Men selvforsvar må være innenfor humanitærretten og folkeretten. Det er en veldig farlig situasjon dersom mange land mener at Vesten har dobbeltmoral ved å antyde at alle liv ikke er like mye verdt, sier stortingspolitikeren.

Han trekker dessuten fram at Belgia, Frankrike og Spania også var med på å støtte FN-resolusjonen, som ble foreslått av Jordan.

Aukrust mener det er Fremskrittspartiet som skiller seg ut, i og med at de er det eneste partiet på Stortinget som ikke støtter resolusjonen om våpenhvile.

– Men resten av Norden står på en annen side akkurat i denne resolusjonen?

– Akkurat i denne resolusjonen valgte de å stemme avholdende. Jeg tror dessverre at tiden vil vise at Norge har tatt rett valg, svarer Ap-politikeren.

«Vesten mot resten»

Hilde Henriksen Waage, historieprofessor ved UiO og seniorforsker hos Prio, mener at det er en sterk markering fra norsk side å støtte resolusjonen.

– Det du ser på stemmetallene er at det langt på vei er «Vesten mot resten», sier hun til TV 2.

Waage understreker at Hamas-angrepet har ført til stor sympati for Israel – også blant europeiske land som vanligvis har vært kritiske til den israelske regjeringen.

– Det var et terrorangrep og et massemord på jøder, sier professoren.

Hun mener likevel at Israels gjengjeldelse etter angrepet vil bidra med å snu politikerne i Vesten.

– Økende dødstall og økende grusomme bilder vil gjøre noe med opinionen. Land som for eksempel Tyskland har store muslimske befolkninger, og det har vært voldsomme demonstrasjoner verden over, sier professoren.

De israelske angrepene har så langt tatt livet av minst 8306 personer, ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet på Gaza. Flesteparten av de drepte er sivile, og om lag halvparten er barn.



– Når Israels svar overgår det de har blitt utsatt for, er det Israel som blir sittende med svarteper, sier Waage.