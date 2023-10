Siden 1998 har Terje Watterdal arbeidet for å bedre afghaneres levekår.

De siste ti årene som landdirektør i Afghanistankomiteen.

Gjennom sine humanitære oppdrag i landet, har han de siste 25 årene sett hvordan folket i Afghanistan har gått gjennom en borgerkrig, krigen mot terror og igjen havnet i Talibans hender.

Nå er det bildene fra jordskjelvrammede Herat som gjør Watterdal bekymret.

LETER: Dødstallet er foreløpig meldt å være 2000, men flere er fremdeles savnet. Her leter folk etter overlevende i ruinene i Zendeh Jan i Herat-regionen. Foto: Omid Haqjoo / AP Les mer RUINER: En mann leter gjennom ruinene i Zendeh Jan i Herat. Foto: Omid Haqjoo / AP Les mer BEGRAVELSE: Flere ofre for jordskjelvet begraves i Zendeh Jan i Herat. Foto: Omid Haqjoo / AP Les mer

– Det skjer på verst tenkelige tidspunkt. Rett før vinteren setter inn med kuldegrader i Herat, har nå mange mistet hus og hjem. Herat er en landbruksregion med mye fattigdom. Igjen er det de fattigste som taper, sier en fortvilet Watterdal og deler sin største bekymring:

– Det er nå vanskeligere enn noen gang å mobilisere hjelp, penger og folk til Afghanistan.

HJEMLØS: En afghansk gutt sitter med katten sin foran det som en gang var deres hjem i Zendeh Jan i Herat. Foto: Omid Haqjoo / AP

Derfor er det vanskeligere å mobilisere

– Verdens oppmerksomhet er ikke lenger rettet mot Afghanistan, og nettopp det har også afghanske myndigheter selv sørget for gjennom en villet politikk, forklarer Watterdal.



Afghanistanskomiteens landdirektør viser blant annet til hvordan Taliban nekter kvinner å arbeide, noe de først mente skulle gjelde FN og nødhjelpsorganisasjoner også.

Senere har dette forbudet blitt noe lempet på, men uten garantier, påpeker Watterdal.

– Vi sender nå kirurgisk team og fysioterapeuter, både kvinner og menn, til Herat. Vi håper at de også vil akseptere de kvinnelige hjelperne.

VANSKELIGERE: Etter Taliban overtok makten i Afghanistan i august 2021, har forholdene for jenter og kvinner i landet blitt stadig verre. Foto: Terje Watterdal

Kompetente helsearbeidere er mangelvare i Afghanistan.

– Behovet for helsehjelp er stort, både for jordskjelvrammede, men også den generelle situasjonen i Afghanistan. Mange med kompetanse til å hjelpe har forståelig nok forlatt landet, sier Watterdal og poengterer:

– Vi håper inderlig at afghanske myndigheter vil tillate jenter og kvinner skolegang igjen, slik at de kan bli sykepleiere, jordmødre og leger, men vi ser dessverre ikke villighet til det.

I NORGE: I januar 2022 besøkte Taliban Norge. Fokus for møtet var skolegang for jenter, et løfte som ikke ble holdt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Enda viktigere nå

Watterdal påpeker at mye av fokuset rundt Afghanistan var knyttet til at Vesten hadde soldater og personell i landet, i en periode på 20 år.

Han bevitnet selv den militære uttrekningen fra Afghanistan i august 2021.

Bildet av ham på det norske militærflyet med et evakuert afghansk barn i armene, gikk viralt.



EVAKUERES: Terje Watterdal ble evakuert av Forsvarets Hercules-fly i august 2021. Det ble også dette barnet og 27 andre enslige barn som hadde kommet bort fra foreldrene sine Foto: Privat

Siden da har også diplomater og flere hjelpeorganisasjoner trukket seg ut av Afghanistan, noe han tidvis blir konfrontert med i møter med lokale.

– Mange føler seg sviktet og etterlatt fra Vesten. Det er personer som gjennom vestlige lands tilstedeværelse og hjelp har tilegnet seg mer vestlige og demokratiske verdier, men ikke lenger har skolegang eller arbeid, forteller Watterdal.

– Hvordan påvirker det deg?



– Det gjør sterkt inntrykk. Det er lite vi kan gjøre for å påvirke det politiske, men vi kan og må fortsette å hjelpe det afghanske folk. Det gjør fremdeles en forskjell, sier Terje Watterdal og slår fast:

– Det er nå enda viktigere at jeg, Afghanistankomiteen og andre organisasjoner er på bakken slik at det afghanske folk vet at det er noen som er igjen, og at ikke all hjelp forsvant da de store militærflyene tok av fra Kabul for to år siden.