I det øyeblikk dronning Elizabeth II sovnet inn på Balmoral slott i Skottland torsdag ettermiddag, ble prins Charles av Wales til kong Charles III.

Det er slik loven er i Storbritannia. Landet skal aldri være uten en monark.

Den offisielle innsettelsen skjedde imidlertid først lørdag, under en høytidelig seremoni i St. James' Palace i London.

Tiltredelsesrådet erklærte klokken 11.04 norsk tid at landets nye konge er kong Charles III.

– Skal skape sin egen rolle

– Det føles veldig mektig. Jeg skal ærlig innrømme at da de ropte ut «God save the king», fikk jeg frysninger, for det er et utrop vi ikke har hørt på 70 år, sier historiker Ole Jørgen Schulsrud-Hansen til TV 2.

– Det skal nå skapes en ny rolle. Kongen skal skape sin egen rolle, sier Schulsrud-Hansen.

En ny rolle må også Charles' kone Camilla finne seg til rette i. Hun er nå Storbritannias dronninggemalinne.

– Det har ikke vært en monark med tittelen «konge» på 70 år i Storbritannia. Nå får man også en dronninggemalinne, altså en dronning uten en konstitusjonell rolle, legger Schulsrud-Hansen til.

Takket for medfølelsen

Del én av innsettelsen var erklæringen fra Tiltredelsesrådet. Del to besto av kong Charles' annonsering av dronning Elizabeths bortgang og deretter hans egen kongeerklæring.

– Mine lorder, damer og herrer, det er min sørgefulle plikt å annonsere bortgangen til min elskede mor, dronningen. Jeg vet hvor dypt hele nasjonen, og jeg tror jeg kan si hele verden, har medfølelse med meg i det uerstattelige tapet vi har lidd. Det er til stor trøst for meg å kjenne den medfølelsen som gis til meg, mine søstre og brødre, og at den overveldende varmen og støtten blir gitt til hele vår familie, sier kong Charles III.

Med en bibel i sin høyre hånd leste han til slutt opp kongeerklæringen, hvor han lovet å ivareta innbyggerne og landets interesser og å følge morens eksempel.

Proklamasjonen skal også leses opp i Edinburgh, Cardiff og Belfast, i tillegg til London.