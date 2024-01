– Det politiske systemet kan kollapse

OVERMODENT: USA-ekspert mener at det amerikanske politiske systemet er overmodent for endring, og at nye navn og partier vil tre fram. Blir det plass til Biden da? Foto: Alex Wong / AFP / NTB, Stephen Maturen / AFP / NTB og Brian Snyder / Reuters / NTB

Temperaturen øker i USA idet landet nærmer seg et nytt presidentvalg.



Blir det Joe Biden (81), Nikki Haley (52), Dean Phillips (55) eller Donald Trump (77) som blir USAs neste president?

«Ingen av dem», om man skal tro professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde.

Politisk næringsvett

Tidligere president Donald Trump gjør det bra på målingene i Iowa og New Hampshire.

Likevel ser han ut til å være rasende over at motkandidat for republikanerne, Nikki Haley, planlegger å fortsette kampanjen sin.

Professor i statsvitenskap og USA-ekspert, Hilmar Mjelde, peker på at denne ordlyden er typisk i politikken.

VEKKER SINNE: Ekspresident Donald Trump er ikke fornøyd med at motkandidat for republikanerne, Nikki Haley, fortsetter valgkampanjen sin. Foto: Brandon Bell / AFP / NTB

– Det er veldig vanlig å si at man skal fortsette fram til man plutselig gir seg. Hun hevder at hun har sjanse i South Carolina, fordi det både er hennes hjemsted og hun har vært guvernør der.

Mjelde er likevel klar på at det er åtte år siden Haley var guvernør i delstaten, og at det republikanske partiet er helt annerledes der nå, enn før.

– Jeg er ikke sikker på at hun vil holde ut så mye lenger. Hvis hun har politisk næringsvett med tanke på karrieren sin, så dropper hun kampanjen sin om én til to ukers tid.

Også politisk kommentator i Vårt Land, Sigrid Rege Gårdsvoll, mener at det skal skje noe «ekstraordinært» for at Trump ikke står som republikaneres presidentkandidat i november.

EKSPERT: Hilmar Mjelde er statsviter og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Han mener Haley burde droppe kampanjen sin snart. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Og med ekstraordinært, sikter Gårdsvoll på to ting:

– Trump er involvert i en rekke rettsprosesser, og han er dessuten gammel. Så ting kan skje.

Og kritikken rundt Trumps alder er ikke ny – det er bare det at demokratenes toppkandidat og nåværende president, Joe Biden, er fire år eldre enn Trump igjen.

Et naturlig tema

Dersom Biden vinner valget, vil han fortsette å være historiens eldste president i USA. Gårdsvoll syns ikke det er rart at alder blir et tema.

– Både Trump og Biden har en tendens til si ting de ikke alltid hadde tenkt til å si, og da blir alder ofte et tema, sier hun til TV 2.

Mjelde på sin side, påpeker at alder alltid blir et tema i politisk sammenheng.

– Er man under 40 år, vil folk mene at man er for ung, og er man over 70 år, vil mange mene at man er for gammel.



En yngre kandidat

Men også demokratene har en yngre kandidat, og Gårdsvoll trekker fram Dean Phillips (55) som «kanskje den største motkandidaten til Biden».

KJENT TEMATIKK: Sigrid Rege Gårdsvoll er kommentator i Vårt land og for Amerikanskpolitikk.no. Hun påpeker også alderen til Biden og Trump. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Likevel mener verken Gårdsvoll eller Mjelde at 55-åringen fra Minnesota har noen reell mulighet, og at Phillips faktisk får kritikk for å stå imot den sittende presidenten.

Også Phillips kritiserer Bidens alder, og dessuten 81-åringens håndtering av Midtøsten opp igjennom tidene.

Mjelde mener at Phillips selv vet han ikke kan vinne, men at han heller bruker oppmerksomheten i valgkampanjen som «et springbrett» til karrieren videre.

– Dette kan han bruke til å kanskje bli senator senere, eller i en karriere som TV-kommentator.



SPRINGBRETT: Hilmar Mjelde mener Dean Phillips bruker presidentkampanjen som springbrett til den politiske karrieren videre. Foto: Reba Saldanha / Reuters / NTB

Mjelde trekker fram at det er helt vanlig å ha kandidater som er med på valgkampanjer av helt andre grunner enn for å bli president.

Svekket kandidat

Partier som bytter ut kandidatene sine har som tendens til å tape valget, ifølge Gårdsvoll.

– Man skal være forsiktig å si at alt blir så mye bedre bare man har en annen kandidat.

Men Vårt Land-kommentatoren forteller at Trump blir sett på som den «sittende presidenten» innad hos republikanerne, og det at han har hatt og har såpass mange sterke motkandidater som det gjør det ganske bra, kan være «et faretegn».

FARETEGN: Det er et faretegn for Trump han har så mange sterke motkandidater blant republikanerne mener kommentator i Vårt Land. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB

– Trump vil bli ansett som en svekket kandidat når han kommer til hovedvalget.

Trump vs. Biden?

Så da står man med høy sannsynlighet igjen med Trump og Biden når november nærmer seg.

Likevel tror ikke Hilmar at årets presidentvalg vil bli som i 2020.

Vi vet at når velgermassen blir påtvunget kandidater man egentlig ikke ønsker, så vil det politiske systemet ha evnen til å fornye seg.

IKKE SLIK: USA-ekspert tror ikke nødvendigvis at årets presidentvalg vil stå mellom disse to. Foto: John Locher / AP / NTB

Statsviteren hevder at nye partier og nye navn etter hvert vil komme fram i USA, og at det gamle, politiske systemet kan komme til å kollapse.

– USA er overmodent for en slik endring.

Mjelde syns årets valg blir vanskelig å spå, og mener at vi kan komme til å se en ny kandidat som ikke er i TV-ruta i dag.

– Og denne kandidaten kan komme til å vinne presidentvalget i 2024.