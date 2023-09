Brannvesenet bekrefter at det har vært en eksplosjon i en leilighet i Norrköping. En svær boligblokk står i flammer.

Litt før klokken 06 søndag morgen, var det en eksplosjon i en leilighet i en boligblokk i sentrum av Norrköping.

Nødetatene rykket ut med store styrker.

Politiets pressetalsperson Tommy Thorngren sier til SVT at den nasjonale bombegruppen også er kalt inn.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Bekrefter eksplosjon

– Vi er der med tolv enheter, så det er ganske stor innsats, sier Ulf Asplund fra Redningstjenesten til Expressen.



– Det lukter forferdelig og er røyk over hele byen, sier Hannah, som bor i nærheten, til Aftonbladet.

– Man skjønte umiddelbart at det var en brann. Vi har stengt ventiler og lukket vinduer og vil ikke gå ut, legger hun til.

MERKES: Røyklukta sprer seg over sentrum av Norrköping. Foto: Ulf Wigh / Wighsnews

Politiet opplyser at det er omfattende skader på leiligheten. Brannen spredte seg raskt til taket av boligblokka.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en eller annen form for eksplosjon. Mer enn det vet jeg ikke, sier redningsleder Per Nisser til SVT.

Deler av taket har falt ned.

Åtte til sykehus

– Det er en kraftig brann som har rammet store deler av taket. Takfoten falt ned, så det kan komme til å rase mer, sier Nisser.

Boligblokka ble raskt evakuert. Søndag morgen var 150 mennesker er ute av bygget.

Åtte personer er fraktet til sykehus, opplyser redningslederen.

ÅTTE TIL SYKEHUS: Flere leiligheter har røykskader og åtte personer er fraktet til sykehus. Foto: Ulf Wigh / Wighsnews

Flere av leilighetene har røykskader.

Brannvesenet tror ikke at brannen vil være under kontroll før rundt 12 søndag.

– Vi kommer til å være her i flere timer til, sier Christian Lind, vakthavende befal ved redningstjenesten, til SVT.

NTB opplyser at en kirke i nærheten har åpnet døren for beboerne som har rømt bygge. Der får de kaffe og en matbit.

Kirken deler også ut tepper og hjelper folk med å få kontakt med pårørende, forteller kommunikasjonssjef Gustaf Hull i Svenska kyrkan.

– Det har vært en strøm av folk denne morgenen, men de fleste til videre til sine pårørende, sier Hull.