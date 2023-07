UTBRUDD: Den spesielle vulkanen under et utbrudd i fjor sommer. Foto: Jeremie Richard / AFP

Den var inaktiv i 800 år, helt frem til den åpnet gapet 2021. I fjor skjedde det igjen. Nå ventes det at vulkanen på Island skal ha utbrudd for tredje år på rad.

Nærmere ni måneder etter at det forrige utbruddet stoppet, venter man på at vulkanen Fagradalsfjall på Island skal åpne seg igjen.



Det gjør man etter at det den siste tiden har blitt registrert flere jordskjelv.

Siden tirsdag har det blitt registrert over 7000 skjelv i Reykjavik-området.

Vulkanen ligger omtrent fire mil fra den islandske hovedstaden Reykjavik.

– Det kommer til å eksplodere

Landmassen har avtatt fortløpende den siste tiden, akkurat som før utbruddet i Fagradalsfjall i fjor.

En vulkanolog sier fredag at «alt går mot et utbrudd», men at magma kan småkoke i lengre tid grunt under jordskorpen.

Følg LIVE-kameraet ved vulkanen her:

Magmaen er fredag omtrent en kilometer under jordoverflaten, ifølge vulkanolog Þorvaldar Þórðarson.

– Det hele kommer til å eksplodere, sier han til islandske Visir.

Det er kort tid i forhold til situasjonen slik den er nå.

– Det skjedde mye raskere i 2022-utbruddet enn i 2021, og muligens kan det skje enda raskere nå, men man vet ikke, poengterer Þórðarson.

2022: En person nærmer seg gloheit magma under fjorårets utbrudd. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP

Grunnen til dette er at magmaen bruker den samme plasseringsevnen som har brutt ut tidligere, noe som gjør det lettere for magmaet å bryte gjennom til overflaten.



Imidlertid kan de øvre delene av ventilene fra tidligere utbrudd ha avkjølt seg, slik at magma størknet på toppen.



Vulkanturisme

Da vulkanen hadde sitt første utbrudd på 800 år i 2021, flokket turistene til atlanterhavsøya for å se den glødende magmaen på nært hold.

PUSTEPAUSE: Flere turister tok turen for det spektakulære synet i 2021. Foto: Jeremie Richard / AFP

Nærmere en halv million mennesker besøkte området dette året. Vulkanen spydde ut magma i perioden mars til oktober.

Akkurat det samme skjedde i fjor, og man venter at det samme vil skje dersom det blir utbrudd også i år.

Turistsesongen er allerede godt i gang på Island, så turistene som er der nå har en god sjanse til å få seg et glimt av et vaskeekte vulkanutbrudd, dersom det skjer.