Valg i Tyrkia

ISTANBUL (TV 2): Kjæresteparet Cagdas og Ecem frykter hva som vil skje dersom sittende president Erdogan vinner om to uker.

SKUFFET: Førstegangsvelgerne Cagdas og Ecem håpet at Erdogan ville bli fjernet fra makten i søndagens valg. Slik gikk det ikke. Foto: Musab Subuh/TV 2

I Istanbuls liberale bydel Besiktas var det mange som hadde håpet at opposisjonskandidat Kemal Kilicdaroglu skulle ta seieren da Tyrkias 64 millioner velgere gikk til stemmeurnene søndag.

Kilicdaroglu, som har fått tilnavnet «Tyrkias Gandhi», lå før valget bedre an på meningsmåling en sittende president Recep Tayyip Erdogan, som har styrt landet i 20 år.

Skuffelse

Men da resultatet var klart, viste det at Erdogan hadde fått 49,51 prosent av stemmene, mot 44,88 prosent til Kilicdaroglu.

­­­­­­– Vi er skuffet. Dette var ikke resultatet vi ønsket oss, sier førstegangsvelgerne Cagdas og Ecem.



De stemte på Kilicdaroglu først og fremst på grunn av løftene hans om å gjeninnføre demokrati i Tyrkia.

­­­­­­– Hele mitt liv har han sittet ved makten. Først som statsminister, og deretter som president. La det bli endring. Det er nok nå, sier Ecem.

Erdogan har samlet stadig mer makt i presidentembetet, og har særlig de siste årene tatt landet i en mer autoritær retning.

­­­­­­– De undertrykker folk, og om Erdogan og hans folk blir sittende ved makten, vil det bli enda mer undertrykkelse. Folk vil ikke tørre å si hva de mener, frykter Cagdas, som mener mange unge tror de vil få en bedre fremtid med Kilicdaroglu som president.



«TYRKIAS GANDHI»: Tross sin høye alder, appellerer opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu (74) til mange unge velgere med sitt budskap om å gjøre Tyrkia mer demokratisk. Foto: Ali Unal/AP

Selv om Kilicdaroglu mistet noe momentum ved å få færrest stemmer av de to rivalene i presidentvalget, har ikke kjæresteparet mistet troen på at han kan klare å dra seieren i havn i den andre valgomgangen, som skal holdes 28. mai.

­­­­­­– Om ikke det blir gjort noe for å lage problemer for ham, tror jeg han vil vinne, for han har stor støtte i samfunnet, sier Ecem.

­­­­­­– Hva tror dere skjer om Erdogan vinner i andre omgang?

­­­­­­– Da blir det kaos, sier Cagdas.



– Burde vunnet

I den konservative bydelen Fatih ser folk helt annerledes på situasjonen. Den eneste skuffelsen mange har der, er at Erdogan ikke klarte å vinne i en omgang.

­­­­­­– Han burde ha vunnet i går. Det burde ikke blitt en ny runde. Men han vil vinne om to uker, sier Yosef som jobber i en mobilbutikk.

Han mener det ikke finnes noe alternativ til Erdogan.

­­­­­­– Han er den beste. Han er den eneste vi kan stole på og stemme på. Han er løsningen på alle våre problemer, sier Yosef.

Utenfor moskeen i Fatih møter vi Meriam. Hun tilhører Erdogans gruppe av religiøse kjernevelgere.

Mange av de dypt religiøse frykter at Tyrkia skal gå tilbake til å bli en sekulær stat.

RELIGIØS STØTTE: Erdogan har stor støtte blant Tyrkias religiøse. Utfordrer Kilicdaroglu leder det sekulære partiet CHP. Foto: YASIN AKGUL/AFP

I flere tiår var det blant annet forbudt å bruke religiøse plagg som hijab og niqab i offentlige sammenhenger.

– Erdogan er en rettskaffen mann som er på de undertryktes side, sier Meriam.

STØTTER ERDOGAN: På et hjørne i Fatih-distriktet i Istanbul sitter Cemil Tassilar (80) og drikker te og diskuterer valget med kameratene sine. Tassilar sier han alltid har støttet AK-partiet, og at han vil følge Erdogan så lenge han lever. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Valgte stabilitet fremfor frihet

Ved Bosporosstredet, der Asia møter Europa, sitter Evran Dincsoy og ser på båtene som seiler forbi.

Han er ikke overrasket over valgresultatet søndag, men han sier han er skuffet.

ENDRING: Om Erdogan skulle vinne i den andre valgomgangen, håper Evran Dinscoy at han likevel lytter til den halvparten av befolkningen som i dette valget har uttrykt ønske om endring i Tyrkia. Foto: Musab Subuh/TV 2

– I går hadde vi alle drømmer. Vi oppførte oss som forballfans. Men nå må vi reflektere over det som skjer i landet vårt, sier han.

Valget søndag har blitt kalt et skjebnevalg for Tyrkia, der folk kunne velge mellom å fortsette i Erdogans autoritære retning, eller skifte kurs med Kilicdaroglu, som har gått til valg på å gjeninnføre demokrati i landet.

Dincsoy er fra Istanbul, men har bodd mange år i USA. Han forklarer valgresultatet med at mange tyrkere har et helt annet verdisyn enn folk i Vesten.

– Mange ser på Erdogan som er farsfigur. Og tyrkerne ser etter stabilitet, mer enn liberalisme og ytringsfrihet, sier han.

