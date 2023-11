– Det kan starte når som helst

De aktive vulkanene var hovedgrunnen til at Håkon Broder Lund (33) pakket sakene sine i Bergen, og satte kursen mot Island.

Å studere geologi i de unike geologiske forholdene, fasinerte han.

På de ti årene han har bodd i øyrepublikken, har han vært vitne til mange mindre vulkanutbrudd.

Aldri før har han vært mer spent enn han er nå.

– Dette er heftig. Så jeg er veldig spent på hva som skjer de neste timene, sier Lund til TV 2.

ØDELAGT: En golfbane har store skader etter skjelv i Grindavik lørdag. Foto: Ragnar Visage / RUV / NTB

En ny dimensjon

Etter at han var ferdig med geologstudiene, har han livnært seg som frilansfotograf.

Dermed har han fått dyrke sine to hobbyer parallelt: studere vulkanene og fotografere dem.

Utbruddet fra vulkanen Fagradalsfjall i 2021, er det første utbruddet Lund opplevde på nært hold.

Da kom det ut lava i seks måneder i strekk, noe som gjorde det til det lengste vulkanutbruddet på Island på 50 år.

MAGNET: Turister strømmet til vulkanen Fagradalsfjall, da den i 2021 pøste ut lava i seks måneder i strekk. Foto: Håkon Broder Lund

Utbruddet som er ventet nå, er av en helt annen dimensjon.

Geologer mener at utbruddet de nå venter på, kan bli det største på nærmere 250 år.

– Alvorlig

Magmaen i bakken presses opp mot overflaten, og har ført til betydelige skader i gatene i tettstedet Grindavik.

Myndighetene på Island har erklærte unntakstilstand, og frykter et digert magmautbrudd.

Etter en kraftig bølge av jordskjelv, besluttet politimesteren og sivilforsvaret fredag kveld at Grindavik, med sine drøyt 3000 innbyggere, skulle evakueres.

Lørdag ettermiddag meldte Islands meteorologiske institutt at det har vært rundt 1400 jordskjelv i området de siste to døgnene.

BUMPY RIDE: Flere områder på Grindavik har skader. Foto: Ragnar Visage / RUV / NTB

50 kilometer unna Grindavik, i hovedstaden Reykjavík, sitter Håkon i leiligheten sammen med kjæresten.

Helst skulle han ha vært enda nærmere, ute på halvøya Reykjanes. Men hans rasjonelle side vinner.

– Jeg kjenner absolutt på en indre drakamp. Mitt første instinkt er å komme så nær som mulig, for å studere naturkreftene. Men sikkerheten og faremomentet seirer.

Fare for liv

Både myndighetene og lokalt politi er tydelige på fareelementene.

Ved tidligere utbrudd har Lund selv sett turister som har gått på fersk lava, uten gassmaske eller annet utstyr.

– Jeg tar alle forholdsregler. Man tøyser ikke med vulkaner, det er alltid et fareelement.



SPRAKK OPP: Asfalten nær Grindavik har synlige skader etter skjelv. Foto: Ragnar Visage / RUV / NTB

Under tidligere utbrudd har det ikke vært fare for liv, da de har skjedd i ødemarken.

– Før har jeg bare kjent på spenning og fasinasjon over naturen. Men nå er det en helt annen alvorlighet, når man frykter for en vulkansk sprekk midt i byen, sier 33-åringen.



Panikkanfall

Han kjenner flere av dem som er evakuert fra Grindavik, og er nervøs på deres vegne.

– Man merker frykten i samfunnet, på godt og vondt. Flere er blitt innlagt på sykehus med panikkanfall. Men vi ser også den store hjertevarmen i det lille samfunnet her nå.

SIKKERHET: Gassmaske er en nødvendighet, på grunn av de giftige gassene fra vulkanene. Foto: Håkon Broder Lund

Svært mange åpner opp dørene sine og gir de evakuerte husrom og en varm seng.

– Nå ser vi virkelig styrken av å være en del av et så lite samfunn, sier bergenseren.

Verste scenario

Magmatunnelen, som er rundt 12 kilometer lang, beveger seg og leter etter en måte å komme opp på overflaten.

I 19-tiden publiserte Islands meteorologiske institutt en rapport der de skriver at magmaen nærmer seg overflaten, og at faren for et utbrudd har økt.

– Det kan starte når som helst, skriver de.

I likhet med forskere og geologer, sier også Lund klistret til PC-skjermen – for å følge med på alle mulige målinger.

SKJELV: Kart som viser oversikt over skjelvene på Island lørdag kveld. Foto: Vafri

Lund forklarer at det nå er tre ulike scenarioer for hva som kan skje.

Det ene er at magmaen finner veien ut i sjøen. Da kan vi få en askesituasjon som i 2010, da vulkanen Eyjafjallajökull rammet europeisk luftfart.

Det andre er at magmaen finner veien opp til overflaten i ubebodd strøk.

– Mens det tredje, og verste scenarioet, er om magmaen blir presset opp til overflaten midt i byen og ødelegger alt av infrastruktur. Vi har definitivt nervøse timer i vente, sier Lund.

Fredag kveld var magmaen på 4 kilometer dybde. Lørdag kveld er den bare på 1,5 kilometer dybde.



Når den kommer til overflaten, er det ingen som vet. Men at det er nært forstående, er alle enige om.